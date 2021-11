Region Heidelberg. (cm) Der Andrang an den Corona-Teststationen in der Region ist derzeit riesig. An vielen Zentren haben sich in den vergangenen Tagen lange Warteschlangen gebildet – insbesondere dort, wo Tests auch ohne Termin möglich sind. Die vorhandenen Anbieter auf dem Markt reagieren auf die hohe Nachfrage.

Ähnlich wie vor einigen Monaten schießen nun neue Zentren wie Pilze aus dem Boden. So eröffnet der Anbieter Aspilos, der bereits zahlreiche Teststationen in Heidelberg und dem Umland betreibt, am heutigen Dienstag zwei weitere Zentren: in Neckargemünd in der B 37-Ortsdurchfahrt der Bahnhofstraße sowie in Dossenheim auf dem Kaufland-Parkplatz.

In Neckargemünd stand bereits seit einigen Tagen ein Aspilos-Container auf der geschotterten Fläche, wo früher eine Tankstelle war. Die Station wird täglich von 8.30 bis 12 sowie von 15 bis 19 Uhr geöffnet sein, samstags und sonntags von 12 bis 17 Uhr. Termine müssen online gebucht werden, am heutigen Dienstag geht’s aber auch ohne.

Das gilt auch für die neue Teststation beim Kaufland in Dossenheim, wo Aspilos bereits in der Friedrichstraße präsent ist. Dort waren aber keine PCR-Tests bei Kontaktpersonen von Infizierten möglich, was am neuen Standort ab nächster Woche angeboten werden soll – wie auch in Neckargemünd. Die Öffnungszeiten sind dieselben wie in Neckargemünd, allerdings bleibt die Station dienstagnachmittags und sonntags geschlossen.

In Eppelheim bietet auch die Firma "Delight Health" Schnelltests an – an zwei Standorten: täglich von 8 bis 20 Uhr in der Hauptstraße 56 und täglich von 10 bis 20 Uhr in der Handelsstraße 24.

Weitere Infos zu Teststationen gibt es unter www.rnz.de/coronatest-region.