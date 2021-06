Von Christoph Moll

Region Heidelberg. Die Freibäder sind schon länger wieder geöffnet, seit Mittwoch dieser Woche dürfen auch die Hallenbäder wieder Badegäste empfangen. Dossenheim und Eppelheim gehörten zu den ersten Kommunen, die ihre Hallenbäder am Donnerstag und Freitag wieder öffneten. Andere ziehen nach: Bereits ab dem kommenden Montag, 7. Juni, kann auch im Nußlocher Hallenbad wieder geschwommen werden. Etwas länger müssen sich die Besucher in Mauer und in Sandhausen gedulden. In Leimen könnte das Hallenbad erst wieder öffnen, wenn das Freibad schließt.

"Die Öffnung ist fest geplant", betonte Stefan Weinzierl von der Gemeinde Nußloch gegenüber der RNZ. "Wir fahren nun wieder alles hoch." Das Wasser im Becken wurde zwar während der Corona-Zwangsschließung über den Winter und das Frühjahr nicht ganz abgelassen, aber der Betrieb aus energetischen Gründen heruntergefahren. Nun werde das Wasser wieder aufgewärmt.

So wie vor der Schließung wird es auch wieder Zugangsbeschränkungen geben. Im Gebäude dürfen sich höchstens 16 Badegäste gleichzeitig aufhalten, maximal acht sind gleichzeitig im Becken erlaubt. Besucher müssen einen tagesaktuellen negativen Corona-Test, eine vollständige Impfung oder eine Genesung von einer Corona-Infektion nachweisen. Bis zur Umkleide gilt Maskenpflicht. Im Nußlocher Hallenbad finden viele Kurse statt. Die Öffentlichkeit kann das Bad dienstags von 17 bis 18 Uhr (Erwachsenenschwimmen) nutzen sowie mittwochs zur selben Zeit zum Mutter-Kind-Schwimmen. Dienstags und mittwochs von 20 bis 21 Uhr ist Familienschwimmen. Eine Anmeldung ist über die Internetseite des Racket-Centers notwendig, das sich in diesen Zeiten um den Betrieb kümmert.

Das Hallenbad in Mauer ist wegen der Sanierung des Beckens vorerst noch geschlossen. "Um das Becken für die nächsten 20 Jahre dicht zu kriegen, ist eine Versiegelung der vorhandenen Fliesen durch eine spezielle Beschichtung einer aus dem Ruhrgebiet stammenden Spezialfirma geplant", teilt Bürgermeister John Ehret mit. "Selbstverständlich muss das Becken hierfür ohne Wasser und gut trocken sein." Deshalb sei bereits zu Weihnachten das Wasser abgelassen worden.

"Die letzten Wochen und Monate haben wir für kleinere Reparaturen sowohl an den Fliesen im Becken- als auch im Umkleidebereich, aber auch in der Lüftungs- und Wärmetechnik genutzt", so Ehret. "Wir planen aktuell mit einer Öffnung unseres Hallenbades zum 1. Juli und einem dann etwaigen durchgängigen Betrieb über die Sommerferien."

Wann das Hallenbad in Sandhausen wieder öffnet, steht noch nicht fest. Auf der Internetseite erfahren Interessierte lediglich: "Achtung, das Hallenbad ist für den öffentlichen Badebetrieb bis auf Weiteres geschlossen!" "Grundsätzlich beabsichtigen wir, unser Hallenbad auch wieder für den öffentlichen Badebetrieb zu öffnen", teilte Andrea Petitjean von der Gemeindeverwaltung mit. "Ein konkreter Zeitpunkt hierfür steht noch nicht fest, da wir zunächst die gesetzlichen Vorgaben mit den organisatorischen Gegebenheiten für den öffentlichen Badebetrieb in Einklang bringen müssen." Unter welchen Bedingungen das Hallenbad dann letztlich wieder genutzt werden kann, stehe noch nicht abschließend fest.