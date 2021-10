Keiner wusste von den Schildern des Staatsministeriums mit der Aufschrift "Willkommen in THE LÄND". Foto: Alex

Region Heidelberg. (cm) "Willkommen in THE LÄND" – seit Kurzem sorgen Schilder mit dieser Aufschrift an mehreren Stellen der Region für Aufsehen. So tauchte ein Schild zum Beispiel am Ortseingang von Kleingemünd aus Neckarsteinach kommend kurz hinter der Landesgrenze auf. Und zwar direkt unter dem Ortsschild. Was hat es damit auf sich?

"Wir wissen nichts von den Schildern", betonte Petra Polte am Montag. Neckargemünds Stadtsprecherin hielt es für möglich, dass diese am Wochenende als Witz zum Beispiel zu einer privaten Geburtstagsfeier aufgehängt wurden. Sie kündigte an, dass sich die Stadt das Schild genau anschauen werde. "Die Zuständigkeit für Ortsschilder liegt beim Landkreis, aber wir dürfen bei einer akuten Gefährdungslage auch eingreifen", so Polte. Eine solche liege vor, wenn das Ortsschild nicht mehr zu erkennen sei und somit auch nicht mehr Tempo 50 gilt. "Wenn keine Gefährdung vorliegt, dürfen die Schilder bleiben", sagte Polte.

"Aktuell konnten wir nicht ermitteln, wer die rätselhaften Schilder an den Ortstafeln angebracht hat", erklärte auch Silke Hartmann, Sprecherin des für die Ortsschilder zuständigen Landratsamtes des Rhein-Neckar-Kreises in Heidelberg. Die Behörde habe aber Kenntnis davon, dass weitere Schilder mit dem Schriftzug "Willkommen in THE LÄND" in mehreren Kommunen des Landkreises aufgehängt worden sind. "Unser Amt für Straßen- und Radwegebau wird im Zuge der Streckenkontrollen die Schilder an den Ortstafeln nach und nach abschrauben", kündigte Hartmann an.

Nach RNZ-Recherchen wurden die Schilder vom baden-württembergischen Staatsministerium aufgehängt und sind Teil einer neuen Imagekampagne des Bundeslandes, die am Freitag offiziell mit einer Veranstaltung in Stuttgart gestartet wird. Ein Ministeriumssprecher bestätigte, dass entsprechende Schilder im ganzen Land aufgehängt wurden – an Bahnhöfen, Bushaltestellen, belebten Plätzen und eben an Ortsschildern. Sie seien Teil der Kampagne und sollen für Aufmerksamkeit sorgen. "Es soll gerätselt werden", so der Sprecher. Und dass die Behörden vor Ort nicht eingebunden wurden, sei "Absicht". Denn das "Ergänzen" von Ortstafeln ist nicht erlaubt. "Die Schilder können ja wieder abgehängt werden", so der Ministeriumssprecher. "Wir sehen aber keine Gefahr."