Von Sabrina Lehr

Region Heidelberg. Kommunen erheben Steuern in unterschiedlichen Bereichen. Diese lokalen Steuern beleuchtet die RNZ in der Region rund um Heidelberg in lockerer Folge. Diesmal im Fokus: die Grundsteuer. Diese wird auf Grundstücke erhoben. Die Grundsteuer A fällt für agrarische Grundstücke an – also solche der Land- und Forstwirtschaft. Die Grundsteuer B gilt für bauliches – also bebautes oder bebaubares – Gelände. Zu zahlen hat sie der jeweilige Eigentümer. Er kann sie jedoch auch auf Mieter umlegen, sodass gewissermaßen jeder Bürger von der Grundsteuer B betroffen ist. Zugute kommt die Grundsteuer der Kommune, die auch die jeweiligen Hebesätze festlegt, die bei der Berechnung des Grundsteuersatzes herangezogen werden. Die RNZ gibt einen Überblick über die derzeitigen Hebesätze in den 17 Orten rund um Heidelberg.

> Am höchsten ist die Grundsteuer sowohl für landwirtschaftliche als auch für bauliche Grundstücke im hessischen Neckarsteinach. Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt in der Vierburgenstadt 700 v.H., jener der Grundsteuer B 850 v.H. Was die badischen Kommunen anbelangt, erheben Leimen und Heidelberg die höchsten Hebesätze. Bei der Grundsteuer A ist diese in beiden Städten jeweils auf 400 v.H. festgesetzt. Bei der Grundsteuer B beträgt der Hebesatz in Heidelberg 470 v.H., in Leimen 400 v.H. "Baden-Württemberg geht mit seinen Kommunen anders um als Hessen", erklärt Neckarsteinachs Bürgermeister Herold Pfeifer den doch deutlichen Unterschied in der Höhe der Hebesätze. Da der kommunale Finanzausgleich in Hessen anders aufgestellt ist als im benachbarten Baden-Württemberg, sei die Grundsteuer die einzige Möglichkeit der Kommunen, sich in gewissen Bereichen zu refinanzieren. "Durch die Grundsteuer wird beispielsweise ein Teil unserer Kindergartenbeiträge abgefedert", betont Pfeifer.

> Diese Hebesätze gelten bei der Grundsteuer A aktuell in und um Heidelberg: Bammental 340 v.H. Dossenheim 340 v.H. Eppelheim 325 v.H. Gaiberg 305 v.H. Heiligkreuzsteinach 330 v.H. Leimen 400 v.H. Lobbach 320 v.H. Neckargemünd 320 v.H. Neckarsteinach 700 v.H. Nußloch 300 v.H. Mauer 370 v.H. Meckesheim 330 v.H. Sandhausen 340 v.H. Schönau 360 v.H. Spechbach 330 v.H. Wiesenbach 360 v.H. Wilhelmsfeld 270 v.H. Heidelberg 400 v.H.

> Am niedrigsten ist der Hebesatz ganz generell in den Randgebieten der Region Heidelberg. Ganz unten rangieren Wilhelmsfeld beziehungsweise Nußloch. Der Luftkurort hat seinen Hebesatz für die Grundsteuer A mit 270 v.H. mit Abstand am niedrigsten festgesetzt. "Landwirtschaftliche Grundstücke haben in Wilhelmsfeld keine Bedeutung", erklärt der Geschäftsführer des für den Luftkurort zuständigen Gemeindeverwaltungsverbands Schönau, Werner Fischer. Dies macht auch ein Blick in die jüngsten Zahlen deutlich: So hat Wilhelmsfeld 2020 nur 1640 Euro über die Grundsteuer A eingenommen. "Eine Erhöhung um 30 Prozentpunkte würde nur 170 Euro bringen, so Fischer weiter. "Daher war das nie wirklich ein Thema." Ebenfalls geringe Hebesätze veranschlagen Nußloch mit 300 v.H. und Gaiberg mit 305 v.H. Die Mondspritzergemeinde indes ist es, die bei der Grundsteuer B den geringsten Hebesatz ansetzt. 320 v.H. beträgt dieser in Nußloch. Kämmerin Susanne Einsele erklärt das mit der "noch vergleichsweise guten Finanzlage" der sogenannten Mondspritzergemeinde. "Da war eine Erhöhung bisher kein Thema." Den nächsten Platz teilen sich gleich vier Orte. Bei 330 v.H. liegt der Hebesatz der Grundsteuer B jeweils in Gaiberg, Heiligkreuzsteinach, Lobbach und Meckesheim.

> Die meiste Grundsteuer der Region Heidelberg hat im Jahr 2020 die Universitätsstadt selbst eingenommen. Auf rund 30,6 Millionen Euro beliefen sich die Erträge aus der Grundsteuer, davon 30,4 Millionen Euro aus der Grundsteuer B. Im Umland floss die meiste Grundsteuer mit rund 3,79 Millionen Euro in Leimen. 3,77 Millionen Euro davon stammen aus der Grundsteuer B, 24.000 Euro aus der Grundsteuer A. Die zweitmeisten Gewerbesteuereinnahmen rund um die Universitätsstadt verzeichnet Eppelheim mit rund 1,93 Millionen Euro, wovon knapp 10.000 Euro aus der Grundsteuer A stammen. Rund 1,86 Millionen Euro an Gewerbesteuer nahm Neckargemünd ein – aufgeteilt in knapp 12.000 Euro aus der Grundsteuer A und 1,85 Millionen Euro aus der Grundsteuer B. Unwesentlich dahinter rangiert Sandhausen mit rund 1,81 Millionen Euro.

> Die wenigste Grundsteuer im vergangenen Jahr hat – wenig überraschend – die kleinste Kommune der Region Heidelberg eingenommen: Auf knapp 200.000 Euro belief sich der Ertrag von Spechbach. Die zweitwenigsten Einnahmen aus der Gewerbesteuer verbuchte Gaiberg mit rund 270.000 Euro – 3800 Euro Grundsteuer A, 268.000 Euro Grundsteuer B. Etwas mehr, dennoch der drittgeringste Betrag unter den Gewerbesteuereinnahmen der Region, floss in die Lobbacher Gemeindekasse: 314.000 Euro.

> Steigen wird die Grundsteuer im kommenden Jahr zumindest in drei Gemeinden, das steht jetzt schon fest: Wiesenbach hat in seiner jüngsten Gemeinderatssitzung eine Erhöhung beider Hebesätze beschlossen. Ab 1. Januar sollen diese jeweils 410 v.H. betragen – Spitzenwert unter den badischen Kommunen der Region. In Eppelheim gilt ab 1. Januar bei der Grundsteuer B ein Hebesatz von 380 v.H., der 2023 auf 390 v.H. und danach auf 400 v.H. steigt. Auf einen Hebesatz von 400 v.H. bei der Grundsteuer B müssen sich zudem die Neckargemünder ab 1. Januar einstellen.