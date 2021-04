Region Heidelberg. (bmi/cm/luw) Die Schulen nehmen ab Montag langsam ihren Betrieb wieder auf. Los geht es mit den Kursstufen, Abschlussklassen und der Notbetreuung; ab dem 19. April ist dann – nach derzeitigem Stand – Wechselunterricht angesagt. Dabei gilt eine Testpflicht, falls die Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis über 100 bleibt. Die RNZ hat dazu bei Schulen rund um Heidelberg nachgefragt:

> Am Max-Born-Gymnasium in Neckargemünd kehren am Montag die rund 200 Schüler der Kursstufe zurück in die Schule, wie Direktor Joachim Philipp berichtet. Die Abiturienten gehen dann ab dem 19. April in Quarantäne, während der Rest der Schüler in den Wechselunterricht zurückkehrt. Die Notbetreuung für Fünft- bis Siebtklässler wird von etwa zehn Kindern in Anspruch genommen.

Sollte zweimal pro Woche getestet werden, seien für die 200 Schüler und 50 Lehrer rund 500 Tests vonnöten. Ab 19. April wären es rund 840 Tests pro Woche. Das Land stelle aber bis Ende April nur 940 Tests zur Verfügung. "Das reicht von vorne bis hinten nicht", sagt Philipp. Deshalb muss nun die Stadt die Lücke schließen und Tests auf dem freien Markt kaufen. Für die "Popeltests" sollen die Lehrer geschult werden. Philipp hält das Testen für den richtigen Weg. Wichtig sei, dass die Kinder in die Schule zurückkehren. "Die Mittelstufe ist seit Dezember im Fernunterricht", verdeutlicht er. "Die Rückkehr ist sozial sowie emotional dringend notwendig und hätte schon früher geschehen sollen." Die Fünft- und Sechstklässler, die vor den Osterferien in die Schulen zurückkehrten, seien regelrecht aufgeblüht. Und sollte es doch wieder Fernunterricht geben müssen, sei dieser inzwischen problemlos und schnell möglich.

> An der Humboldt-Realschule in Eppelheim hat man schon etwas Routine: "Wir haben bereits die zwei Wochen vor Ostern die bei uns präsenten Schüler der fünften, sechsten und Abschlussklassen getestet", erzählt Rektor Michael Mercatoris. Das freiwillige Angebot sei gut und von etwa 80 Prozent der Schüler angenommen worden. Alle Tests fielen negativ aus. Nach den Ferien würden nun Selbsttests durchgeführt – und diese zwei- statt einmal wöchentlich. "Nun greift die Teststrategie des Landes", erklärt Mercatoris. "Damit wandert die Verantwortung und Durchführung auch an die Schule und es müssen neue Einverständniserklärungen unterschrieben werden." Um die Testkits habe sich bisher stets die Stadt als Schulträger zuverlässig gekümmert.

Kommende Woche sind bisher sieben Fünft- bis Siebtklässler für die Notbetreuung angemeldet, ab Mittwoch kommen zudem die Abschlussklassen ins Schulhaus. Logistisch anspruchsvoller wird es dann ab 19. April, wenn 250 Schüler und 40 Lehrer zweimal wöchentlich getestet werden sollen. "Hier sind noch Fragen offen, auch über den pragmatischen Ablauf hinaus", so der Rektor. Statt der "indirekten Testpflicht" hätte er sich eine inzidenzunabhängige, verbindlichere Regelung gewünscht. "So bringt das Unruhe ins System rein und kann sich wöchentlich ändern."

> An der Turmschule in Leimen startet am Montag die Notbetreuung für rund 60 Grundschüler, berichtet Rektorin Angela Münch. Hier seien die "Popeltests" noch im freiwilligen Einsatz. "Die Stadt Leimen beschafft für uns die Testkits. Bisher hat sie da immer sehr gut vorgesorgt", sagt Münch mit Blick auf den 19. April. Dann kommt jeweils die Hälfte Klassen 1 bis 4 in die Schule. "Die andere Hälfte ist im Homeschooling." Demnach bräuchte man zur Testung inklusive der Lehrkräfte rund 500 Testkits pro Woche. "Wir haben aber noch keine endgültige Zusage des Landes über die Organisation des Wechselunterrichts", ergänzt die Rektorin. "Die Kinder müssen die Selbsttests in der Schule durchführen, niemand darf sie anfassen." Dies geschehe unter Aufsicht von medizinisch geschulten Lehrkräften und einigen Eltern mit "medizinischem Hintergrund". Dass alle Eltern die Testung ihrer Kinder einwilligen, erwartet Münch indes nicht: "Ich rechne damit, dass etwa ein Zehntel der Schüler nicht getestet werden will beziehungsweise soll." In diesen Fällen müssten die jeweiligen Eltern dann einen Antrag auf Homeschooling ihrer Kinder stellen.