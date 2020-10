Heizpilze wie dieser könnten in der Region bald zum Einsatz kommen. Foto: Karmann

Region Heidelberg. (cm) An Heizpilzen scheiden sich die Geister: Für manche sind sie einfach nur klimaschädlich, für die Corona-geschädigte Gastronomie sind sie eine Hoffnung. Die mit Gas betriebenen Geräte könnten im Winter eine Bewirtung im Freien ermöglichen, wo es das Coronavirus bekanntlich schwerer hat. Auf Privatgrundstücken ist der Einsatz erlaubt. Doch Heidelberg hat Heizpilze auf öffentlichen Flächen verboten – und hält daran fest. Und die Region?

> In Dossenheim nutzen Restaurants unter anderem Teile des Rathausplatzes. "Bisher sind hier noch keine Heizpilze zum Einsatz gekommen", teilt Bürgermeister David Faulhaber mit. Da es auch keine Anträge hierfür gebe, habe die Gemeinde kein generelles Verbot ausgesprochen. Sollte die Gastronomie aber mit dem Wunsch nach Heizpilzen auf die Verwaltung zukommen, werde man den Einsatz prüfen, so Faulhaber: "Ich bin der Ansicht, dass außergewöhnliche Umstände außergewöhnliche Maßnahmen erfordern."

> In Eppelheim werden der Wasserturmplatz und der Rathausvorplatz von der Gastronomie genutzt. Da der Einsatz von Heizpilzen bisher nicht geregelt sei, wären diese erlaubt, teilt Stadtsprecherin Leonie Geffers mit. Bisher sei aber keine Nutzung bekannt. "Der CO2-Ausstoß bei den gasbetriebenen Heizpilzen ist schon enorm", meint Geffers, die diese nicht als Lösung für die Gastronomie sieht.

> In Leimen wird der Georgi-Marktplatz gastronomisch genutzt. Sollte der Wunsch nach Heizpilzen aufkommen, sei eine Abstimmung mit dem Brandsachverständigen der Stadt notwendig, betont Stadtsprecher Michael Ullrich. "Aufgrund der besonderen Ausnahmesituation werden wir entsprechende Anträge – immer unter den gegebenen Sicherheitsaspekten – wohlwollend bearbeiten", so Ullrich. Derzeit liege der Stadt ein Antrag eines Gastronomen auf Zelte auf dem Georgi-Marktplatz vor, die aber elektrisch beheizt werden sollen.

> In Neckargemünd ist der Heizpilz-Einsatz auf öffentlichen Flächen bisher nicht geregelt. Bürgermeister Frank Volk könnte sich jedoch eine Nutzung "in dieser Ausnahmesituation" vorstellen. Und zwar zeitlich befristet bis zum 30. April 2021 und nur dann, wenn der gastronomische Betrieb im Innenbereich nicht über ausreichend Sitzplätze verfügt.

> In Neckarsteinach gibt es ebenfalls kein Verbot zum Beispiel für den Nibelungengarten. "Wenn Gastronomen Heizpilze aufstellen wollen, werde ich – zumindest in diesem Winter – nicht dazwischen grätschen", betont Bürgermeister Herold Pfeifer. "Ich finde sie nicht gut, aber sie verpesten die Luft nicht so sehr wie Flugzeuge und Kreuzfahrtschiffe."

> In Nußloch werden der Lindenplatz und der Parkplatz neben dem Rathaus von Gastronomen genutzt. Bürgermeister Joachim Förster berichtet, dass ein Wirt nun Heizpilze beantragt habe. Entschieden sei noch nichts. "Das Klima kann nicht der Verlierer in der Corona-Krise werden", so Förster. "Wir werden uns hier aber ganz eng mit den Gastronomen und dem Gemeinderat abstimmen."

> In Sandhausen ist die Verwendung von Heizpilzen nicht verboten. "Die Gastronomen entscheiden selbst, ob sie einen Heizpilz aufstellen", so Gemeindesprecherin Christina Wilhelm.