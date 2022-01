Weg mit den ausgedienten Christbäumen heißt es am Wochenende wieder rund um Heidelberg – so wie hier im vergangenen Jahr in Mauer. Foto: Trilsbach

Von Sabrina Lehr

Region Heidelberg. Das zweite Pandemie-Weihnachtsfest ist vorüber. Was davon bleibt, ist in so manchem Haus der abgeschmückte Christbaum. Während in Vor-Pandemie-Zeiten etatmäßig Feuerwehren oder Vereine die nadelnde Fest-Dekoration abgeholt haben, steht nun wieder die Frage ins Haus: Wohin mit der ausgedienten Tanne? Die RNZ gibt einen Überblick über Sammelaktionen in der Region – und alternative Entsorgungsmöglichkeiten.

Bammental

Wie in den Vorjahren übernimmt die DLRG die Sammlung der ausgedienten Weihnachtsbäume: am Samstag, 8. Januar, ab 9 Uhr. Spätestens dann sollten die nadelnden Gesellen von ihren Besitzern entsprechend an die Straße gelegt werden. Anders als in den Vorjahren klingeln die Helfer indes Corona-bedingt nicht, um Spenden einzusammeln. Dafür steht eine Spendenbox im Rathaus oder die Möglichkeit der Überweisung bereit. Letzteres ist auf das Konto DE96 6725 0020 0007 6026 93 möglich.

Dossenheim

Nach der Pause im vergangenen Jahr findet die "Tannenbaumaktion" der Katholischen Jungen Gemeinde (KJG) diesmal wieder statt. Am Samstag, 15. Januar, werden ausgediente Christbäume ab 9 Uhr eingesammelt. Voraussetzung dafür ist ein Gutschein, der wahlweise noch aus dem Vorjahr vorhanden oder gegen eine Spende von 2,50 Euro bei diversen Anbietern in der Gemeinde erhältlich ist – unter anderem bei der Buchhandlung Worring oder der Bäckerei Sommer. Der Erlös geht nach Simbabwe. Dort soll das Geld ein Aids- und Waisenkinder-Projekt in der Missionsstation von Schwester Damiane, einer inzwischen verstorbenen Ordensschwester aus Dossenheim, zugutekommen.

Eppelheim

Auf ungewohnte Weise sammelt die Feuerwehr Eppelheim in diesem Jahr ausgediente Christbäume ein: Statt der Abholung an der Haustür wurden in der Stadt rund 50 Sammelplätze festgelegt, so zum Beispiel an den Kreuzungen von Handels- und Seestraße und von Schiller- und Adalbert-Stifter-Straße. Dort sollen die Bäume am Samstag, 8. Januar, zwischen 8 und 11 Uhr deponiert und anschließend von der Feuerwehr eingesammelt werden. Die exakten Standorte sind im Internet unter www.eppelheim.de einsehbar. Spenden können ebenfalls am Samstag bis 14 Uhr in eine Spendenbox vor dem Feuerwehrhaus entrichtet werden – auf keinen Fall sollte Geld an den Bäumen befestigt werden.

Gaiberg

Die Feuerwehr hat ihre traditionelle Christbaumsammlung zwar Corona-bedingt in diesem Jahr abgesagt, dennoch gibt es einen Plan zur Entsorgung der Tannen: Am Samstag und Sonntag, 8. und 9. Januar, stellt die AVR einen Sammelcontainer auf dem Festplatz auf, in dem das weihnachtliche Grün entsorgt werden kann.

Heiligkreuzsteinach

Nach der Absage im vergangenen Jahr findet die Christbaumsammelaktion der Freiwilligen Feuerwehr in diesem Jahr wieder statt. Am Samstag, 15. Januar, sammeln die Kameraden ab 9.30 Uhr solche ehemaligen Christbäume ein, die gut sichtbar auf den jeweiligen Grundstücken abgelegt worden sind – Corona-bedingt kontaktlos. Für Spenden werden vom 10. bis zum 21. Januar in diversen örtlichen Geschäften Spendendosen aufgestellt: bei der Metzgerei Beisel, im Supermarkt Krüger, der Bäckerei Legron, der Apotheke am Markt und dem Getränkemarkt Jörder.

Leimen

Zum zweiten Mal in Folge verzichtet die Feuerwehr auf die traditionelle Sammelaktion der Christbäume im Stadtgebiet. Der Grund: die Reduzierung der Kontakte für die zur kritischen Infrastruktur gehörenden Feuerwehrkameraden.

Lobbach

Corona-bedingt holt die Jugendfeuerwehr in diesem Jahr die ausrangierten Christbäume zwar nicht an den jeweiligen Haustüren ab. Um die Entsorgung der nadelnden Gesellen kümmert sie sich trotzdem. In Zusammenarbeit mit der AVR stellt die Jugendfeuerwehr in Lobenfeld am Busparkplatz am Kloster sowie in Waldwimmersbach am Festplatz jeweils einen Container bereit, in dem die Christbäume entsorgt werden können. Die Anlieferung ist an beiden Sammelpunkten jeweils von 9 bis 12 Uhr erlaubt.

Mauer

Der Rest vom Fest wird am Samstag, 8. Januar, ab 9 Uhr von der DLRG eingesammelt – zumindest wenn die Christbäume rechtzeitig am Gehweg stehen. Für die Spende in Höhe von zwei Euro pro Baum verzichten die Helfer Corona-bedingt aufs Klingeln an jeder Haustür – stattdessen wird um Überweisung aufs DLRG-Konto DE89 6725 0020 0007 0376 00 gebeten.

Meckesheim

Sowohl in Meckesheim als auch im Ortsteil Mönchzell nehmen sich am Samstag, 8. Januar, die jeweiligen Jugendfeuerwehren der ausgedienten Nadelbäume an. Ab 9 Uhr stehen die Kameraden mit einem Container am Festplatz und nehmen die Tannen entgegen. In Mönchzell ist die Entsorgung von 9 bis 15 Uhr im Unterbühl am Bolzplatz möglich. Dort steht dann ebenfalls ein Container.

Neckargemünd

Der Parkplatz an der Schwimmbadstraße vor der Eisenbahnbrücke in Kleingemünd wird am Samstag, 8. Januar, zur Sammelstelle ausgedienter Weihnachtsbäume. Zwischen 9 und 17 Uhr nimmt die Jugendfeuerwehr dort die abgeschmückten Tannen entgegen. In Dilsberg indes holt die Jugendfeuerwehr am Samstag, 8. Januar, ab 9 Uhr ausgediente Bäume selbst ab. Interessierte können dafür vorab bei der Volksbank-Filiale Dilsberg oder dem Friseur Haarwerk eine Banderole für den Baum kaufen oder eine Spende an DE18 6725 0020 0007 0415 94 überweisen.

Neckarsteinach

Wenn auch das Verbrennen alter Christbäume in geselligem Rahmen Corona-bedingt nicht stattfindet: Ausgediente Tannen werden auch in diesem Jahr traditionell von der Jugendfeuerwehr eingesammelt. Das geschieht in allen Stadtteilen am Samstag, 15. Januar. Dafür müssen abzuholende Bäume bis 8.30 Uhr – mit Name und Adresse versehen – gut kenntlich am Straßenrand oder Hauseingang abgestellt werden. Der Preis für die Abholung beträgt 2,50 Euro pro Baum; der Betrag sollte zur Kontaktvermeidung möglichst in einem Briefumschlag im Rathaus-Briefkasten eingeworfen oder überwiesen werden. Die entsprechende Bankverbindung lautet DE76 6729 1700 0023 5487 04.

Nußloch

Nicht abgeholt, aber angenommen werden die Christbäume in Nußloch von der Freiwilligen Feuerwehr. Am Samstag, 8. Januar, können die Bürger ihre ausgedienten Weihnachtsbäume zwischen 10 und 14 Uhr zum Grünschnittplatz in der Verlängerung der Carl-Matz-Straße bringen, wo die Feuerwehr diese sammelt.

Sandhausen

Die diesjährige Sammelaktion ausgedienter Christbäume hat die Feuerwehr wegen des Corona-Infektionsrisikos von Helfern und Bürgern abgesagt. Zur Entsorgung stehen den Sandhäusern wahlweise die heimische Biotonne oder die Ablieferung bei der AVR-Anlage in Wiesloch zur Verfügung.

Schönau

In der Kernstadt sammeln jugendliche und aktive Feuerwehrmänner und -frauen am Samstag, 8. Januar, die klosterstädtischen Christbäume ein. Ab 8 Uhr sollen die Tannen vor den Häusern postiert werden. Spenden können über Spendendosen in örtlichen Geschäften entrichtet werden. Im Stadtteil Altneudorf holt die Jugendfeuerwehr ebenfalls am Samstag vor 9 Uhr gut sichtbar an die Straße gestellte Christbäume ab. Spenden hierfür werden in einer Dose bei der Bäckerei Bernauer gesammelt.

Spechbach

Die ausgedienten und abgeschmückten Christbäume nimmt die Jugendfeuerwehr am Samstag, 8. Januar, auf dem Hallenvorplatz entgegen. Von 10 bis 14 Uhr können die Bäume dort vorbeigebracht werden.

Wiesenbach

Die SG Wiesenbach übernimmt in diesem Jahr wieder die Christbaum-Entsorgung und sammelt die ausgedienten Tannen am Samstag, 8. Januar, ab 9 Uhr mithilfe von drei Traktoren ein. Bis zu dieser Uhrzeit sollten die Bäume vor den Häusern abgelegt werden; die Spende in Höhe von zwei Euro kann vor Ort übergeben oder jeweils an den Baum gehängt werden.

Wilhelmsfeld

Eine etwas andere Christbaumaktion hat sich die Jugendfeuerwehr ausgedacht. Statt die Bäume vor den Häusern abzuholen, werden am Freitag und Samstag, 7. und 8. Januar, Sammelplätze eingerichtet, an denen die Tannen abgegeben werden können. Am Freitag werden Christbäume von 14 bis 17 Uhr an der Kita am Kohlhofweg, dem Restaurant "Dolce Vita", dem Buswendeplatz an der Autohalle sowie an den Kreuzungen Im Grund /Richard-Wagner-Straße und Im Grund/Wiesenbrunnen angenommen. Am Samstag von 10 bis 13 Uhr befinden sich Abgabestellen am Hirschwald-Loipenparkplatz, dem Restaurant "Talblick", der Aussegnungshalle in der Kirchstraße sowie am Rathaus und an der Kreuzung Richard-Wagner-Straße/Riesenberg. Spenden werden bei Wilka Zimmermann, der Esso-Tankstelle, der Bäckerei Bernauer, bei Harput Döner und beim Café Junghans angenommen.