Region Heidelberg.(luw/bmi/lesa/cm) Die Natur war gerade am Erwachen, Bäume und Sträucher begannen zu blühen – doch in den vergangenen Tagen kehrte plötzlich der Winter zurück in die Region. Minusgrade und sogar Schneefall ließen nicht nur die Menschen frieren. Und auch am Wochenende könnte es noch einmal frostig werden. Sind nun Ernteausfälle und damit noch höhere Preise für Obst und Gemüse zu erwarten? Die RNZ hat sich bei Landwirten und anderen Fachleuten rund um Heidelberg umgehört:

> Beim Spargelhof Köllner in Sandhausen wurden die ersten Stangen Spargel bereits gestochen und verkauft. "Der Wintereinbruch hat aber alles ausgebremst, ich habe bei der Ernte noch nie so gefroren", berichtet Hofinhaber Peter Köllner. "Wenn das Wetter so gut geblieben wäre wie vergangene Woche, dann würden wir jetzt schon in großem Stil stechen." Nun aber recken nur sehr wenige Spargel ihre Köpfchen. Der Landwirt weiß, dass der Großmarkt inzwischen kalte Füße bekomme. Denn es sei schon Spargel auf dem Markt – zum Beispiel aus der Pfalz, wo die Stangen unter drei- oder vierfacher Folie schneller wachsen. Doch bei den Verbrauchern herrsche noch keine "Spargelstimmung". Die Ware wird entweder gar nicht verkauft oder nur zu sehr niedrigen Preisen. Köllner geht davon aus, dass er zum Wochenende und in der Osterwoche mehr Spargel ernten kann – vor allem jenen, der im "Tunnel" wächst. Dann kommen auch Erntehelfer aus Rumänien auf den Hof. Bisher wird nur auf Vorbestellung im eigenen Hofladen verkauft. Die Kälte konnte – abgesehen vom verzögerten Wachstum – dem königlichen Gemüse allerdings nur wenig anhaben. Spargel zu Ostern und Pfingsten ist nicht in Gefahr. Denn der Spargel sitzt so tief, dass er "frostsicher" ist. Lediglich die wenigen Stangen, die schon aus der Erde lugten, hat es erwischt. Und noch eine gute Nachricht: Die Preise sollen dieses Jahr trotz des höheren Mindestlohns für die Erntehelfer nicht steigen. Noch kostet das Kilo wegen des höheren Aufwands je nach Qualität zwischen 16 und 18 Euro, in der Hochphase sollen es dann zwischen 13 und 14 Euro sein.

> Bei der Gärtnerei Bastine in Dossenheimist die Hauptblüte der Erdbeeren gerade zu Ende gegangen. "Wir haben gerade auch die allerersten roten Früchte gepflückt", freut sich Michael Bastine. Der Geschäftsführer der Gärtnerei ist für die Saison zuversichtlich und erwartet ein "normales Jahr". Nachdem 2021 fast alle Obst- und Gemüsesorten viel Verspätung hatten, werde man in diesem Jahr bereits zu Ostern reichlich Erdbeeren ernten können. Die Kunden müssten bei 4,50 bis 5 Euro pro Pfund bei früher Ernte mit leichten Preissteigerungen rechnen, die Bastine vornehmlich mit dem höheren Mindestlohn für Erntehelfer begründet. Der jetzige Wintereinbruch mit Schnee und Frost hat die zarten Blüten und Beeren zwar bedroht. Aber dank einer zusätzlichen Vliesschicht über den Erdbeeren waren diese vor der Witterung in den Folientunneln ausreichend geschützt. "Wir hatten zwar draußen bis zu 4 Grad minus, aber die Pflanzen haben es alle gut überstanden", so Bastine. Die ebenfalls bereits blühenden, aber noch nicht angebundenen Tomaten im Gewächshaus wurden mit einem "Mini-Tunnel" vor dem Frost geschützt. Die Alternative der Beheizung wäre bei den aktuellen Gaspreisen weit kostspieliger geworden.

Hintergrund > Frostschutzberegnung nennt man das gezielte Besprühen von Nutzpflanzen im Obst-, Wein- und Gemüsebau mit dem Ziel, Pflanzen bei Frosteinbrüchen während der Vegetationsperiode zu schützen. Knospen, Blüten oder Früchte werden dabei mit sehr feinen Wassertröpfchen besprüht, die beim [+] Lesen Sie mehr > Frostschutzberegnung nennt man das gezielte Besprühen von Nutzpflanzen im Obst-, Wein- und Gemüsebau mit dem Ziel, Pflanzen bei Frosteinbrüchen während der Vegetationsperiode zu schützen. Knospen, Blüten oder Früchte werden dabei mit sehr feinen Wassertröpfchen besprüht, die beim Gefrieren Erstarrungswärme freisetzen und unter der Eisschicht so das Erfrieren verhindern. Dabei werden Äpfel, Birne und Erdbeeren über, Steinobst dagegen üblicherweise unter den Kronen beregnet, da sonst "Schäden durch Vernässung entstehen", wie Wilhelm Jelkmann als Leiter des Fachinstituts für Pflanzenschutz in Obst- und Weinbau des Julius Kühn-Instituts mit Sitz in Dossenheim erklärt. > Aufgrund des milden Winters und der frühlingshaften Temperaturen im März sei die Vegetation hier sehr weit fortgeschritten, Birnen etwa bereits in der Vollblüte. Vor diesem Hintergrund bestand bei den Frostnächten mit zuletzt bis zu –3,5 Grad Celsius "die Gefahr von Schäden an der Blüte mit Ernteausfällen oder Totalverlusten". Der Einsatz der Frostschutzberegnungsanlage auf der Dossenheimer Anlage für insgesamt vier Hektar Kernobst konnte Schäden verhindern. Es wird dort für Forschungsfragen wie etwa Bekämpfungsversuche gegen Schädlinge wie Feuerbrand, Apfelschorf oder Apfelwickler angebaut. Für einen erfolgreichen Frostschutz muss die Beregnungsanlage bereits vor Eintritt der für die Pflanzen kritischen Temperaturen laufen und zur Aufrechterhaltung des Schutzeffekts permanent Wasser gefrieren. Abgestellt wird erst, wenn das Eis zu tauen beginnt. bmi

[-] Weniger anzeigen

> Beim Weingut Seeger in Leimen steht die Lese zwar erst in einem guten halben Jahr an. Dennoch zittern die Winzer, wenn es im Frühjahr Frost gibt: Denn wenn die jungen Triebe aus dem Rebstock wachsen, sind sie schutzlos vor Eis und Schnee und nehmen im schlechtesten Fall großen Schaden. "Wir hatten Jahre, wo nur 30 Prozent der Rebstöcke durchkamen", sagt Susanne Seeger der RNZ. "Im Moment ist noch kein Schaden sichtbar, weil die Rebstöcke noch nicht so weit ausgetrieben haben", so die Inhaberin des Leimener Weinguts Seeger. Letzteres dürfte aber in den kommenden ein bis zwei Wochen der Fall sein. "Wir hoffen, dass nichts mehr kommt", sagt Seeger mit Blick auf tiefe nächtliche Temperaturen. Kommt nämlich der Frost zurück, gibt es wenig, was die erfahrenen Winzer tun können, um ihre Rebstöcke zu schützen. "Es gibt zum Beispiel kleine Feuertöpfe, die man zwischen den Rebstöcken aufstellen kann", erklärt Seeger eine der Möglichkeiten, die empfindlichen Pflanzen zumindest theoretisch vor der Kälte zu schützen. In der Praxis ist das aber keine Option für das Weingut Seeger: "Wir haben zehn Hektar Fläche und drei Mitarbeiter", so Susanne Seeger. "Die Feuertöpfe aufzustellen, würde Wochen dauern."

> Bei Obstbau Lichtenauer in Gaiberg ist die Apfelernte im Herbst nicht in Gefahr. Das berichtet Joachim Lichtenauer vom früheren "Apfelland" in Gaiberg. Altersbedingt hat der 75-Jährige vor etwa fünf Jahren den gewerblichen Anbau von Obst aufgegeben. Doch auf rund einem Hektar wachsen noch Äpfel für den privaten Gebrauch. "Bei uns sind etwa zehn bis 20 Prozent der Blüten erfroren, aber das hat keine Auswirkungen auf die Ernte", weiß Lichtenauer. Schließlich seien die Blüten noch in einem sehr frühen Stadium und über das Jahr gebe es auch noch andere Gründe für eine dezimierte Ernte: etwa Schädlingsbefall oder Hagel. Ohnehin werde die Menge an Äpfeln im Juli "reguliert", indem man bereits mehrere unreife Früchte pflückt. Dieses "Ausdünnen" hat zum Ziel, dass die verbliebenen Äpfel größer und schmackhafter werden. Ein Problem für die Äpfel wäre es laut dem Experten erst gewesen, wenn der Frost noch länger angehalten hätte oder die Temperaturen noch weit unter minus 2 Grad gesunken wären. Wesentlich gravierender habe sich die Kälte zum Beispiel auf Pfirsiche ausgewirkt: "Die stehen jetzt in Vollblüte und sind um 80 Prozent dezimiert", so Lichtenauer. Er rechnet damit, dass auch weiteres Steinobst wegen der vergangenen Frosttage in diesem Jahr insgesamt deutlich teurer wird.

> Beim Obst- und Gartenbauverein Waldhilsbach gehen die Uhren etwas anders – zumindest was die Natur und die Jahreszeiten angeht. "Wir sind im Vergleich zu Orten im Oberrheingraben und an der Bergstraße um etwa 14 Tage zurück", berichtet Landschaftsgärtner Stefan Lutz. Der Zweite Vorsitzende gilt als "grüner Daumen" des Dorfs; er hegt und pflegt den rund 700 Quadratmeter großen Schaugarten des Vereins wie weitere Streuobstwiesen und weiß bestens Bescheid um die Vegetation. "Kirschen und Mirabellen haben gerade erst angefangen zu blühen." Entsprechend konnte der jüngste Frost ihnen ebenso wenig ausmachen wie dem großen Spektrum an Obst- und Nussbaumsorten der Streuobstwiesen, querbeet von Hasel, Walnuss über Zwetschgen, Äpfel und Birnen. Während die alten Obstsorten die April-Kälte wegstecken, seien Blütenblätter edlerer Blumen wie etwa Magnolien oder Zieraprikosen dagegen teils erfroren. Und was ist mit klassischen Frühjahrsblühern wie Krokussen, Tulpen oder Narzissen, die zu Tausenden in Waldhilsbach blühen? "Die rollen sich bei Kälte zusammen und danach ohne Schaden wieder aus", so Lutz. Sein Fazit: "Bei uns ist alles im grünen Bereich, die Natur kommt mit den Launen des Aprils gut klar."