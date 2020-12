Von Nicolas Lewe

Region Heidelberg. Jetzt also doch Schulunterricht bis zum 22. Dezember. Ferienbeginn ist erst am Mittwoch, 23. Dezember, und nicht, wie zuletzt angekündigt, bereits am Samstag, 19. Dezember. Die Nachricht, die am Dienstag um 12.36 Uhr über das Intranet der Schulen in Baden-Württemberg versandt wurde, sorgte auch in der Region für Stirnrunzeln und Kopfschütteln. Für die Klassen 1 bis 7 soll es Präsenzunterricht ohne Präsenzpflicht geben, ab Klasse 8 Fernunterricht. Die RNZ hat sich umgehört, wie die vom Kultusministerium vollzogene Kehrtwende an den Schulen im Heidelberger Umland aufgenommen wurde.

> In Eppelheim reagierte Thomas Becker, Schulleiter des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums, überrascht auf die Neuigkeit. Man habe sich ohnehin schon gewundert, warum es so lange gedauert habe, bis es jetzt eine offizielle Auskunft von Seiten der Landesregierung gab. "Größere organisatorische Maßnahmen", so Becker, "haben wir daher noch nicht getroffen." Allerdings habe man den Klausurplan angepasst. Ursprünglich hätten am Montag und Dienstag noch schriftliche Prüfungen stattfinden sollen.

> In Neckargemünd betonte Joachim Philipp, Direktor des Max-Born-Gymnasiums, er hätte sich "eine klare Regelung" gewünscht. Dies wäre für ihn ein letzter Schultag vor Weihnachten am 18. Dezember gewesen. Mit dem Rundschreiben von Dienstag habe die Landesregierung ein Angebot für alle Eltern geschaffen, die ansonsten am Montag und Dienstag, 21. und 22. Dezember, Probleme mit der Betreuung ihrer Kinder bekommen hätten. Am Dienstag sei sowieso nach der vierten Stunde Schluss und er vermute, dass viele Eltern ihre Kinder wegen der ausgesetzten Präsenzpflicht an beiden Tagen zu Hause lassen. Nur so sei ein Besuch bei den Großeltern "mit ruhigem Gewissen" möglich.

> In Leimen bedauerte Konstanze Stöckermann-Borst "dass es für die Schulen nun eine Menge mehr an Organisation zu bewältigen gibt". Die Schulleiterin der Geschwister-Scholl-Schule merkte an, es gebe Kollegen, die Homeschooling und Präsenzunterricht gleichzeitig machen müssten. Bislang sei man, wie an den anderen Schulen auch, davon ausgegangen, Montag und Dienstag nur eine Notbetreuung anbieten zu müssen. Nun wolle sie eine Elternabfrage starten. So könne man sehen, wie viele Kinder an den beiden Tagen überhaupt vor Ort in der Schule zu erwarten sind. "Ein gemeinsamer Abschluss wäre schön gewesen", findet Stöckermann-Borst. Nun verabschiede man einen Teil der Schüler bereits am Freitag in die Weihnachtsferien, andere erst am Dienstag.

> In Meckesheim erklärte Christian Klapp, Schulleiter der Karl-Bühler-Schule, man habe "Betreuungsprobleme bei vielen Eltern befürchtet". Die jetzt verkündete offizielle Regelung ändere nichts an der ursprünglichen Planung bis zum 22. Dezember zu unterrichten. Doch auch er frage sich, wie viele Kinder aus den unteren Klassen tatsächlich erscheinen. Fernunterricht für die Schüler ab Klasse 8 sei kein Problem.