Region Heidelberg. (cm) Auch im direkten Heidelberger Umland entspannt sich die Corona-Lage etwas. Nachdem sich die Zahl der aktiven Fälle in den 17 Orten rund um Heidelberg in den vergangenen Wochen stets zwischen 250 und 400 eingependelt hatte, ist sie in den vergangenen Tagen stark zurückgegangen und hat wieder das Niveau von Mitte November erreicht. Die zweite Welle ebbt also ab.

Die Gesundheitsämter des Rhein-Neckar-Kreises in Heidelberg und des hessischen Kreises Bergstraße in Heppenheim, zu dem Neckarsteinach gehört, hatten zuletzt nur noch wenige Neuinfektionen pro Tag gemeldet. Am vergangenen Dienstag waren es gerade einmal acht. Gleichzeitig wurden aber zahlreiche positiv getestete Personen für genesen erklärt, sodass die Zahl der derzeit Infizierten stark zurückging. Am Donnerstag waren es noch 175 von 3187 Personen, die sich seit Beginn der Pandemie im vergangenen März in der Region infiziert hatten. Der Höchststand war am 23. Dezember mit 379 aktiven Fällen erreicht.

Die Zahl der Neuinfektionen ist inzwischen so niedrig, dass die zum Beginn der Pandemie häufig herangezogene Kennzahl der Verdopplungszeit – also die Anzahl der Tage, in denen sich die Fallzahl verzweifacht – in der Region inzwischen bei um die 100 liegt. Ein niedrigerer Wert als zwölf gilt als kritisch.

Der Blick in die Kommunen zeigt ein unterschiedliches Bild. Die meisten aktiven Fälle pro 1000 Einwohner gibt es derzeit in Neckarsteinach mit 2,04. Kein Infizierter mehr bekannt ist in Wilhelmsfeld, wo zuletzt noch eine Person als Corona-positiv galt. Auch bei der Inzidenz – also der Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen – ist die Lage unterschiedlich. Während die Inzidenz für den gesamten Rhein-Neckar-Kreis nun bei unter 100 liegt, ist das in der Region nicht überall der Fall. Am höchsten ist sie derzeit in Mauer (174), Eppelheim (165), Nußloch (141), Neckargemünd (128), Leimen (104) und Neckarsteinach (102). In Gaiberg und Wilhelmsfeld gab es seit über einer Woche keine einzige Neuinfektion mehr. Hier liegt die Inzidenz also bei 0, in Bammental bei 31 und in allen anderen Orten zwischen 50 und 100.