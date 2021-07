Region Heidelberg. (bmi/cm/lesa/lew) Der Ansturm auf die RNZ-Sommertouren im Heidelberger Stadtgebiet ist wieder so groß, dass nicht alle Interessenten zum Zug kommen werden. Deshalb geht das Ferienprogramm der RNZ nach der Premiere im vergangenen Jahr wieder ins Heidelberger Umland. Sieben weitere Touren stehen für RNZ-Abonnenten zur Auswahl. Die Teilnehmerzahl bei jeder Tour ist begrenzt, eine Anmeldung daher zwingend erforderlich (weitere Informationen im Hintergrund-Kasten). Und das sind die weiteren RNZ-Sommertouren:

Hintergrund > Wer bei einer RNZ-Sommertour im Heidelberger Umland dabei sein möchte, muss sich zwingend anmelden. Denn die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Wenn es mehr Bewerbungen als freie Plätze gibt, entscheidet das Los. Die Gewinner werden telefonisch informiert. [+] Lesen Sie mehr > Wer bei einer RNZ-Sommertour im Heidelberger Umland dabei sein möchte, muss sich zwingend anmelden. Denn die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Wenn es mehr Bewerbungen als freie Plätze gibt, entscheidet das Los. Die Gewinner werden telefonisch informiert. Die Anmeldung ist ab sofort möglich im Internet unter der Adresse www.rnz.de/sommertour-region bis spätestens Donnerstag, 29. Juli, um 14 Uhr. Anmeldungen werden am Dienstag, 27. Juli, von 10 bis 12 Uhr und Mittwoch, 28. Juli, von 16 bis 18 Uhr auch unter Telefon 06221/519-58 09 angenommen. Die Teilnahme ist kostenlos. Einzige Voraussetzung: Wer sich bewerben möchte, muss Abonnent der RNZ sein. Die bei der Anmeldung notwendige Abonummer findet sich auf dem Kontoauszug. Teilnehmer müssen eine medizinische Mund-Nasen-Maske mitbringen. Bei jeder Sommertour ist ein RNZ-Redakteur dabei, der für Fragen zur Verfügung steht. (cm)

"Alleine" baden im Waldschwimmbad

Los geht es am Samstag, 7. August. Den Auftakt macht ein Sommerabend im Bammentaler Waldschwimmbad. Wer träumt nicht davon, einmal (fast) alleine in einem Freibad zu schwimmen? Die Gemeinde Bammental mit Bürgermeister Holger Karl an der Spitze und die RNZ machen es auch in diesem Jahr möglich. Die Teilnehmer dieser Tour erhalten nicht nur freien Eintritt, sondern dürfen abends auch dann noch schwimmen und planschen, wenn die "normalen" Badegäste gehen müssen. Dazu organisiert die Gemeinde Musik und eine Illumination. Und da Schwimmen hungrig und durstig macht, spendiert die Gemeinde jedem Teilnehmer noch etwas zu essen und zu trinken.

Kanu-Tour auf dem Neckar

Vom Neckarsteinacher Neckarlauer flussabwärts bis zur Neckargemünder Friedensbrücke im Kanu paddeln die RNZ-Sommertouristen am Mittwoch, 11. August. Die Fahrt mit den Booten, in denen bis zu vier Personen Platz haben, verbindet die beiden Bundesländer Hessen und Baden-Württemberg. Zur Verfügung gestellt werden die Boote vom Kanuverleih Neckargemünd. Die Feierabend-Fahrt dauert eine gute Stunde und ist nach einer ausführlichen Einweisung für Kinder wie Erwachsene zu bewältigen.

Barista-Kurs in der Kaffeerösterei

Hier erwartet die Teilnehmer am Samstag, 14. August, nicht nur der Genuss hochwertiger Kaffees aus Anbaugebieten von Afrika bis Südamerika – vor allem lernen sie in der Dossenheimer Kaffeerösterei Simon & Bearns von einem professionellen Barista den Umgang mit einer Siebträgermaschine und die Zubereitung von leckerem Kaffee. "Es wird um ein paar grundlegende Dinge über Kaffee gehen, aber zum Beispiel auch darum, wie man Milch richtig aufschäumt", erklärt Simon Kuch, Gründer der Kaffeerösterei. Eine Einführung verspricht er auch in die "Latte Art", in der es um die kreative Gestaltung der Milchschaumoberfläche auf einem Kaffee geht. Und sollten unter den RNZ-Sommertouristen schon fortgeschrittene Hobby-Baristas sein, ist das auch kein Problem: Die Profis in Dossenheim beantworten selbstverständlich auch ganz spezielle Fragen rund um die Zubereitung von Kaffee.

Führung auf dem Ziegenkäsehof

Wie entsteht eigentlich Ziegenkäse? Dies und mehr rund um die zutraulichen Tiere erfahren die Teilnehmer der rund einstündigen Sommertour am Mittwoch, 18. August, auf dem Nußlocher Ziegenkäsehof. Seit 1985 gibt es diesen Hof, der von Stefanie Schott und Joachim Kamann bewirtet wird. An diesem Vormittag lernen die RNZ-Leser zunächst die Hauptprotagonisten – sprich die Ziegen – kennen, mit deren Milch der Käse produziert wird. Deren Haltung wird ebenso vorgestellt wie das für die Käseherstellung unerlässliche Melken. Eine wichtige Frage, die viele Kinder an dieser Stelle sicher stellen, kann direkt beantwortet werden: Ja, streicheln ist erlaubt! Nach einem Blick in die Produktion erhalten die Teilnehmer zum Abschluss der Tour eine kleine Kostprobe des Ziegenkäses.

Renngefühl auf der Kartbahn

Einmal auf den Spuren von Michael Schumacher oder Sebastian Vettel wandeln und so richtig das Gaspedal durchdrücken können RNZ-Leser am Samstag, 21. August. Dann geht es nämlich auf die Kartbahn des Motorsportclubs (MSC) Nußloch – und hier wartet ein echtes Rennfahrererlebnis inklusive Einführung, Trainingslauf, Qualifying und Rennen. Auf den langen Geraden beschleunigen die Karts auf bis zu bis zu 70 Kilometer pro Stunde und lassen die Fahrer in den 16 Kurven die Fliehkraft spüren. "Auf unserer Bahn herrscht Formel-1-Feeling, etwa beim Start mit der bekannten Ampelschaltung", verspricht Sven Förderer vom MSC.

Vier-Gänge-Menü vom Grill

Hier wird alles gegrillt: Beim Grillkurs in der Eppelheimer Kochschule am Samstag, 21. August, wird alles auf Feuer und Flamme zubereitet – von der Vorspeise bis hin zum Nachtisch. Wie das möglich ist, zeigt das Team von Inhaber Bernhard Schädlich den RNZ-Lesern bei einem vier- bis fünfstündigen Sommergrillkurs in den Räumlichkeiten von "Cookst Du", der seit 13 Jahren bestehenden Eppelheimer Kochschule. Selbstredend bereiten die RNZ-Sommertouristen das Essen nicht nur mit Hilfe eines Profi-Kochs zu: Das Vier-Gänge-Menü wird natürlich im Anschluss auch gemeinsam verzehrt und bewertet. Und "Cookst Du" wäre keine Kochschule, wenn es nicht noch den ein oder anderen Profi-Tipp für den Grillgenuss zu Hause obendrauf gäbe ...

Burgen-Tour in Neckarsteinach

Die vier Burgen von Neckarsteinach bilden in diesem Jahr den Abschluss der RNZ-Sommertouren im Heidelberger Umland. Die Wahrzeichen der südlichsten Stadt Hessens kennt fast jeder – zumindest aus der Ferne. Doch wie sehen diese aus der Nähe aus? Und wer hat sie wann gebaut? Das alles erfahren die Teilnehmer einer speziellen Vier-Burgen-Führung am Mittwoch, 8. September. Stadtführerin Rosi Thieme nimmt die RNZ-Sommertouristen an diesem Vormittag mit auf eine Entdeckungstour. Der Höhepunkt der Tour wartet an der Mittelburg. Dort öffnet Johannes Freiherr von Warsberg die Tore zum Innenhof und gewährt einen Blick hinter die Burgmauern. Auf den Burgen wartet zudem ein spektakulärer Blick ins Neckartal.