Region Heidelberg. (luw/cm/bmi) An den Realschulen wird es in den nächsten Tagen ernst: Am morgigen Mittwoch beginnen in Baden-Württemberg die bis zum 28. Mai laufenden Abschlussprüfungen; in Hessen geht es erst am Montag, 25. Mai, los. Ebenso wie die Abiturienten konnten sich auch die Realschüler aufgrund der besonderen Corona-Situation für einen Nachtermin nach den Pfingstferien entscheiden. Was ist sonst noch anders, und wie ist die Stimmung? Dazu hat sich die RNZ an den Realschulen rund um Heidelberg umgehört.

An der Realschule Neckargemünd gehen 85 Schüler in die schriftlichen Prüfungen – einige weniger als sonst. "Dieser Rückgang hat aber nichts mit der Pandemie zu tun", betont Schulleiterin Marion Marker-Schrotz. Die Schüler konnten entscheiden, ob sie die Prüfungen nun absolvieren oder erst zum Nachtermin. Alle seien aber froh, dass sie dies jetzt können. "Bei den Nachterminen besteht die Gefahr, dass durch einen möglichen erneuten Anstieg der Erkrankungen die Prüfungen wieder abgesagt werden müssen", erläutert die Rektorin. "Dieses Risiko möchte keiner eingehen." Die Prüfungen werden dieses Jahr in der großen Aula des Schulzentrums absolviert, da sich diese gut belüften lasse und die Abstands- sowie Hygieneregeln hier gut umgesetzt werden können.

"Die Stimmung ist sicher angespannter als sonst", berichtet Marker-Schrotz. Die "erzwungene Selbstlernphase" so kurz vor den Prüfungen habe einige Schüler irritiert. Die Kernfachlehrer standen aber die ganze Zeit in sehr engem Kontakt mit den Schülern und die Vorbereitungen seien weitgehend abgeschlossen gewesen. Anders ist jedoch, dass die fächerübergreifende Kompetenzprüfung entfällt. Schüler können stattdessen ein Fach wählen, in dem sie leistungsstark sind, um es doppelt zu gewichten. Um das Infektionsrisiko zwischen Schulen zu minimieren, entfällt die Korrektur mit einer Partnerschule.

Die Humboldt-Realschule Eppelheim konnte auf wiederholte Nachfrage der RNZ keine Angaben machen.

An der Otto-Graf-Realschule in Leimen liegt die Zahl der Prüflinge in etwa auf dem Niveau der Vorjahre. Wie viele dies sind, wollte Schulleiter Martin Albrecht nicht verraten. "Wir brauchen doppelt so viele Lehrer wie sonst", so Albrecht. Demnach werde jede Klasse in ihrer Größe halbiert, jede Gruppe schreibe die Prüfung in einem anderen Klassenzimmer. "Wir halten uns genau an die vorgegebenen Abstands- und Hygieneregeln", erklärt der Schulleiter. "Alle sind zuversichtlich, aber natürlich auch gespannt", sagt Albrecht. Die Schüler konnten sich aufgrund der besonderen Situation für Prüfungstermine nach den Pfingstferien entscheiden. Dieses Angebot nahmen auch einige Schüler wahr – wie viele, will Albrecht auch hier nicht preisgeben. Zudem seien an seiner Schule ebenfalls nach den Abschlussprüfungen mangels sonstiger Noten weitere Klassenarbeiten möglich. Dabei gelte es aber noch zu entscheiden, in welchen Fällen dies "pädagogisch sinnvoll" sei.

An der Freiherr-vom-Stein-Schule in Neckarsteinach haben die 35 Schüler – genauso viele wie im vergangenen Jahr – noch eine Woche länger Zeit zum Lernen. In Hessen beginnen die Abschlussprüfungen der Realschulen erst am Montag, 25. Mai, mit Deutsch. "Nach der letzten schriftlichen Prüfung am 29. Mai werden die Schüler vom Unterricht befreit", betont Rektorin Angelika Mollenhauer. Es finden also auch keine weiteren Klassenarbeiten mehr statt. Wenn noch Leistungen erbracht werden, dann nur freiwillig. "Gewertet werden darf nur, wenn damit die Note verbessert würde oder gleich bleibt", erklärt Mollenhauer.

Anders als in Baden-Württemberg dürfen die Neckarsteinacher Schüler nicht freiwillig auf die Nachtermine umsteigen, die vom 8 bis 10. Juni stattfinden. Die Abschlussprüfungen finden unter Aufsicht von acht Lehrern in der Aula und Sporthalle statt. Die Stimmung ist gut, wie Mollenhauer betont. "Die Vorbereitung verlief sehr konzentriert", betont die Rektorin. Anspannung herrsche nur bei dem Gedanken, dass jetzt jemand erkrankt – und die Prüfung unter Umständen dann nicht zum Haupttermin stattfinden könnte.