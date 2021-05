Von Sabine Geschwill

Eppelheim. Presse- und Meinungsfreiheit ist ein Menschenrecht und in Artikel 5 des Grundgesetzes als Grundrecht festgeschrieben. Jeder hat in Deutschland das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild ohne Angst vor Bestrafung frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Durch das Gesetz sind auch die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung gewährleistet.

Journalisten können in Zeitungen, Fernsehen, Radio und Internet frei und unabhängig berichten und informieren und die Menschen über Sachverhalte aufklären, um zu einer ausgewogenen Meinungsbildung beizutragen. Wie wichtig sind der jungen Generation unabhängige Pressearbeit, freie Meinungsäußerung, Informationsvielfalt und der Wahrheitsgehalt von Nachrichten als Grundlage einer demokratischen Gesellschaft? Geht die Bundesrepublik vorbildlich mit diesem Recht um?

Die RNZ hörte sich anlässlich des "Internationalen Tags der Pressefreiheit" auf dem Eppelheimer Schulcampus bei Schülern der weiterführenden Schulen um.

Shayan Hassankhan

> Shayan Hassankhan, 17 Jahre aus Oftersheim, Klassensprecher der 10b an der Friedrich-Ebert-Gemeinschaftsschule (FEG): "Für mich ist Presse- und Meinungsfreiheit ein wichtiges Fundament. Es ist keinesfalls selbstverständlich, diese Freiheit zu haben. Ich bin in Deutschland geboren, meine Familie kommt aus dem Iran. Dort ist Meinungsfreiheit fast ein Fremdwort. Es zählt nur die Meinung der Regierung. Die Bevölkerung traut sich nicht, etwas dagegen zu sagen. Man ist lieber ruhig, weil man sonst dafür ins Gefängnis kommt oder einen die Todesstrafe erwartet. Wer eine Regierungsmeinung oder Entscheidung nicht gut findet, sollte auf die Straße gehen und dies auch äußern dürfen. Das ist das Recht eines jeden Menschen.

Es geht einem Land viel besser, wenn alle gehört werden. Gegenseitiger Respekt finde ich sehr wichtig. Jeder sollte lernen, andere Meinungen zu akzeptieren und zu tolerieren. Das kann einem auch helfen, eine andere Sicht auf die Dinge zu bekommen. Ich fühle mich in Deutschland sehr wohl, weil ich meine Meinung sagen und mich mit anderen ohne Angst austauschen kann. Es gibt aber auch hier Themen, die die Gesellschaft spalten, wie beispielsweise die Corona- oder Holocaust-Leugner. Da sollte ein Staat nicht tatenlos zusehen, sondern auch die Grenzen der Meinungsfreiheit aufzeigen, weil diese Menschen durch ihr Verhalten entweder die Gesundheit oder die Gefühle anderer verletzen."

Marie Straub

> Marie Straub, 16 Jahre aus Neckarhausen, Klassensprecherin der 10b am FEG: "Mir ist es sehr wichtig, dass ich mich ohne Angst vor Bedrohungen äußern kann und wir dieses Grundgesetz haben, weil wir eine Demokratie sind. Aber die Presse- und Meinungsfreiheit ist bei uns auch sehr stark von der aktuellen politischen Situation abhängig. Je nachdem welche Partei an der Regierung ist, kann ich mir vorstellen, dass es diese Freiheiten dann vielleicht nicht mehr in dem Ausmaß geben wird, wie wir sie bisher kennen. Jede Generation hat es bei Wahlen selbst in der Hand, wie es mit der Presse- und Meinungsfreiheit weitergeht.

Ich möchte lieber mit der Wahrheit konfrontiert werden, ohne dass dabei etwas weggelassen oder Worte verdreht werden. Sonst hat eine Nachricht gleich eine andere Aussage und Wirkung. Es braucht aber auch ein gutes Allgemeinwissen, damit man Nachrichten besser einordnen und Wahrheit von Lüge unterscheiden kann. Ich fände es gut, wenn jeder vermittelt bekommen würde, wo Meinungsfreiheit aufhört und Beleidigungen anfangen. Man sollte immer sachlich und mit guten Argumenten seinen Standpunkt vertreten und nicht beleidigen oder andere bedrohen, wenn einem die Argumente ausgehen. Das ist nicht zielführend."

Chantal Born

> Chantal Born, 16 Jahre aus Heidelberg-Pfaffengrund, Schülerin der Klasse 10b und Schülersprecherin am FEG: "Mir ist es wichtig, dass den Menschen immer wieder gezeigt wird, wie wichtig Meinungsfreiheit ist. Aber oft weiß man nicht, ob Äußerungen eher Beleidigungen sind oder noch zur Meinungsfreiheit gehören. Ich finde, dass man grundsätzlich bei Diskussionen immer sachlich, höflich und fair bleiben soll, egal wie aufgebracht man ist, und dass man immer erst zuhören sollte, damit man versteht, was der andere meint. Keiner sollte dem anderen seine Meinung aufzwingen, indem er laut wird oder ihn beschimpft. Das ist keine Art und Weise, miteinander zu kommunizieren und zu diskutieren. Es wird immer Menschen mit unterschiedlichen Charakteren und Meinungen geben.

Ich finde es wichtig, dass alle Meinungen gehört und akzeptiert werden. Meinungsfreiheit macht vieles leichter und man muss nicht darüber nachdenken, ob das, was man sagt, Konsequenzen hat. Ich bin schon sehr froh, dass in unserem Land die Pressefreiheit im Grundgesetz verankert ist. Jede Zeitung informiert anders. Erst eine Vielfalt an Zeitungen macht es aus, dass man sich gut informieren kann. Mir persönlich ist der Wahrheitsgehalt von Nachrichten am wichtigsten. Erst wenn ich alles über einen Sachverhalt weiß, kann ich mir selbst eine Meinung bilden."

Marlon Wessel

> Marlon Wessel, 15 Jahre aus Plankstadt, Schüler der Klasse 10a am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium: "Es wäre mein Wunsch, dass mehr Länder Deutschland zum Vorbild nehmen und mehr auf die Presse- und Freiheitsrechte achten würden. Bei uns ist dieses Grundrecht bisher nicht gefährdet und ich bin froh, dass ich meine Meinung frei äußern kann. Aber auch wenn wir glauben, in Deutschland eine gute Meinungsfreiheit zu haben, können wir trotzdem daran arbeiten und uns von den skandinavischen Ländern eine Scheibe abschneiden. Die machen es noch besser als wir. Ich finde es sehr schade, dass vor allem arme Länder manchmal einen Kompromiss eingehen müssen und einen Regierungschef wählen, der zwar für die Wirtschaft des Landes gut ist, aber dafür die Menschen in ihren Rechten einschränkt. Ich finde Offenheit sehr wichtig.

Ein Land sollte nichts verschweigen, sondern die Bevölkerung über alle Themen und Entscheidungen wahrheitsgemäß informieren. Die Presse sollte vom Staat unabhängig sein und über alles berichten dürfen, sonst kann es sein, dass man sich eine Meinung bildet, die auf falschen Fakten beruht. Man sollte viele Quellen haben und seine Informationen nicht nur aus einer Nachrichtenquelle beziehen. Ich versuche immer, mir alle Standpunkte anzuhören, dann kann ich mir besser eine Meinung bilden und diese auch gut vertreten."

Anastasia Sauerwein

> Anastasia Sauerwein, 16 Jahre aus Oftersheim, Klassensprecherin der 10a und Schülersprecherin am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium: "Meinungsfreiheit ist ein Indikator für eine Demokratie und dafür, dass ein Land die Menschenrechte achtet. Meinungen sind fundamentale Bausteine für unsere Kommunikation. Hätten wir nicht die Freiheit uns auszudrücken, könnten wir nicht richtig miteinander kommunizieren. Für mich wird bei uns die Presse- und Meinungsfreiheit oft nicht wertgeschätzt. Dabei ist dies bei uns auch nicht immer selbstverständlich gewesen, wie die Zeit des Nazideutschlands zeigt. Ich finde es schlimm, wenn der Bevölkerung Informationen vorenthalten werden. Ich persönlich möchte keine gefilterten Nachrichten.

In anderen Ländern ist es heute noch so, dass man mit Strafen bis hin zum Tod rechnen muss, wenn man eine andere Meinung hat oder die Regierung kritisiert. Paradebeispiele sind Nordkorea und China, wo Journalisten und Bevölkerung ihre Meinung nicht frei äußern dürfen. Jeder sollte wissen, dass Debatten bei einem Meinungsaustausch normal sind. Jeder Mensch hat eine andere Meinung. Man hat keine andere Wahl, als diese zu tolerieren. Allerdings sollte man zwischen freier Meinungsäußerung und Diskriminierung unterscheiden und Menschen, die sich diskriminierend äußern, darauf hinweisen."

Selina Morawiec

> Selina Morawiec, 15 Jahre aus Heidelberg-Pfaffengrund, Schülersprecherin und Klassensprecherin der 9b an der Humboldt-Realschule: "Bei der Presse- und Meinungsfreiheit gibt es kein richtig oder falsch. Man sollte jede Meinung akzeptieren, ob man sie gut findet oder nicht. Nur so erhält man ein Gesamtbild. Wenn viele über eine Sache diskutieren, ist das viel besser für die Demokratie, als wenn immer nur einer etwas sagt. Die Bundesrepublik ist leider beim Ländervergleich in Sachen Pressefreiheit etwas nach hinten gerutscht. Ich würde mir wünschen, dass wir bald wieder auf den vordersten Plätzen stehen. Denn ich möchte mitbekommen, was auf der Welt wirklich passiert und keine Unwahrheiten vorgesetzt bekommen. Schon kleinste Abweichungen im Wahrheitsgehalt können zu einer völlig anderen Meldung führen.

Ich finde, dass jede Meinung zählt – auch wenn sie einem vielleicht nicht gefällt. Greta Thunberg wurde auch erst für ihre Fridays-for-Future-Demonstrationen belächelt und hat dann eine weltweite Bewegung und ein Umdenken bewirkt. An unserer Schule werden wir Schülersprecher bei Themen, die uns betreffen, immer gefragt, unsere Meinung von allen akzeptiert. Man sollte lernen, anderen zuzuhören und sich erst äußern, wenn es Sinn ergibt. Und immer erst denken, dann reden. Denn eine Meinungsäußerung sollte nie in die verkehrte Richtung gehen und verletzen."

Dimitris Petropoulos

> Dimitris Petropoulos, 15 Jahre aus Eppelheim, Klassensprecher der 9b und stellvertretender Schülersprecher an der Humboldt-Realschule: "Ich finde, das Grundrecht der Presse- und Meinungsfreiheit wichtig, weil in anderen Ländern wie etwa in der Türkei oder Ungarn Menschen nicht diese Meinungsfreiheit oder unabhängige Medien haben. Auch Journalisten sind in der Ausübung ihres Berufs sehr eingeschränkt oder müssen sogar Angst haben. Hier in Deutschland können Menschen frei ihre Meinung äußern, weil wir in einer Demokratie leben. Es ist gut, wenn man sagen kann, was man denkt. Ein Staat wie Deutschland hat die Pflicht, jedermanns Meinung anzuhören und für Nachrichtenvielfalt zu sorgen. Das ist viel interessanter und nicht so langweilig.

Ich persönlich habe lieber viele Informationen und Meinungen zu einer Sache, um mir selbst eine eigene Meinung bilden zu können. Wenn viele etwas sagen, dann hat man eine Meinungsvielfalt. Diese Unterschiedlichkeit hilft einem weiter und ist sehr wertvoll für ein gutes Diskussionsergebnis oder eine Abstimmung. An unserer Schule wird im Unterricht die Meinungsbildung von unseren Lehrern gefördert. Schüler, Lehrer und Schulleitung respektieren und akzeptieren jeweils die Meinung des anderen. Das finde ich gut!"