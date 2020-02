Von Lukas Werthenbach

Region Heidelberg. Steingärten sind im Trend: Sie gelten als pflegeleicht, zudem lassen sie ein Grundstück auch im Winter ordentlich und sauber erscheinen. Doch aus ökologischer Sicht bieten die viel gescholtenen "Schotterwüsten" reichlich Angriffsfläche. Kritiker warnen, dass die pflanzenlosen Flächen das Insektensterben förderten, zudem seien sie schlecht fürs lokale Klima und nähmen angeblich kein Regenwasser auf. Die RNZ hat Experten in der Region gefragt, was sie von der steinigen Mode halten.

Stefan Hach betreibt eine Landschaftsgärtnerei. Foto: privat

"Prinzipiell kann ja jeder machen, was er will", sagt der Neckarsteinacher Landschaftsgärtner Stefan Hach. "Aber dass diese Steingärten besonders pflegeleicht seien, stimmt nicht so ganz." Denn spätestens nach zwei bis drei Jahren sammle sich zwischen den Steinen genug Laub und Humus, sodass doch etwas aus der einst kahlen Fläche herauswachse. Die Unkrautbeseitigung und Säuberung der Steine könnten mitunter aufwendiger sein als die Pflege einer ebenso großen Rasenfläche. Dennoch zeigt der 52-Jährige Verständnis für den Trend zum Steingarten: "Wenn jemand zum Beispiel ein neues, modernes Haus gebaut hat, passt eine Blumenwiese nicht so dazu." Hachs Firma gestaltet seit über 60 Jahren verschiedenste Gärten und Grünanlagen. Manche Kundenwünsche habe er auch schon abgelehnt, berichtet er: "Wenn jemand alles aus einem bestehenden Garten rausreißen und 70 Quadratmeter nur mit Steinen bedeckt haben will, machen wir das nicht mit."

Hintergrund Das sagt das Landesministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Jüngst hat die Stadt Leimen in einer Pressemitteilung auf die im vergangenen Sommer veränderte Landesbauordnung zum Thema "Steingärten" verwiesen. Denn laut dem Paragrafen des Landes Baden-Württemberg müssen nun "nichtüberbaute [+] Lesen Sie mehr Das sagt das Landesministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Jüngst hat die Stadt Leimen in einer Pressemitteilung auf die im vergangenen Sommer veränderte Landesbauordnung zum Thema "Steingärten" verwiesen. Denn laut dem Paragrafen des Landes Baden-Württemberg müssen nun "nichtüberbaute Flächen von bebauten Grundstücken Grünflächen sein." Damit bittet die Große Kreisstadt "alle Besitzer solcher Gärten, ihre Flächen so umzuwandeln, dass sie den gesetzlichen Anforderungen und damit dem Naturschutz entsprechen." Bedeutet dies, dass Steingärten illegal sind? Das zuständige Landesministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau erklärt dazu auf Nachfrage: "Es gibt Ausnahmen, soweit diese Flächen für eine andere zulässige Verwendung benötigt werden." Als Beispiel nennt das Ministerium etwa "Spritzwasserschutz direkt an den Hauswänden, bei sehr schmalen Geländestreifen entlang der Verkehrswege, bei der zulässigen Nutzung als Lagerfläche und bei der legitimen Anlage von (Fahrrad-)Stellplätzen". Ein "kategorisches Verbot der Verwendung von Schotter oder Kies" gebe es demnach nicht. Vielmehr hänge dies vom "konkreten Einzelfall" ab. Weiter weist das Ministerium darauf hin, dass Kommunen "weitergehende Möglichkeiten haben, die Eigentümer aus ortsgestalterischen Gründen zu Begrünungsmaßnahmen zu veranlassen." So könnten etwa Bebauungspläne darauf ausgerichtet werden. Außerdem obliege "der Vollzug und die Durchsetzung der gesetzlichen Begrünungspflichten den zuständigen unteren Baurechtsbehörden". So könne eine Kommune, die zur Begrünung von Flächen eine eigene Regelung treffe, auch festlegen, "wann und unter welchen Randbedingungen eine Ordnungswidrigkeit vorliegt." (luw)

"In Ordnung" findet Hach dagegen eine bis zu 15 Quadratmeter große Fläche mit Steinen, wenn darauf auch einzelne Stauden und Gehölze gepflanzt würden. Als pflegeleichte und insektenfreundliche Pflanzen empfiehlt der Profi unter anderem Salbei, Sonnenhut, Lilien, Wildrosen und Weißdorn. "Alle davon vertragen eine Abdeckung mit Kalkschotter", erklärt er.

Ein Beispiel für eine nur vermeintliche "Schotterwüste" ist übrigens der Bereich vor der Sparkassen-Filiale in Heiligkreuzsteinach. Hach antwortete kürzlich in einem Leserbrief an die RNZ auf die Kritik einer Leserin, dass es sich bei der Fläche um eine "Steinwüste" handele: Der Landschaftsgärtner erklärte, dass die Abdeckung der Fläche mit Steinen in diesem Fall "die bessere Alternative" zu Rindenmulch sei. Auf der Fläche wüchsen demnach "325 bienen- und insektenfreundliche Stauden sowie 100 Blumenzwiebeln und weitere Exemplare" – sichtbar würden dieser aber erst im Frühjahr, so Hach.

Ein Trugschluss ist zudem die Vorstellung, dass Steingärten kein Regenwasser aufnähmen und damit der Kanalisation schaden würden. "Als Unterlage nutzen Fachfirmen ein sogenanntes Bändchengewebe", erklärt Hach den Unterschied zu einfachen Folien oder Vlies. "Dieses Gewebe lässt Wasser und auch ein bisschen Luft durch."

Peter Schmitt ist Naturschützer und Landschaftsgärtner. Foto: privat

Peter Schmitt vom Naturschutzbund Deutschland (Nabu) Walldorf-Sandhausen ist ebenfalls gelernter Landschaftsgärtner und war vor seinem Ruhestand beim Eppelheimer Bauamt als Umweltbeauftragter tätig. Der 64-Jährige sieht Steingärten insbesondere vor dem Hintergrund des Insektensterbens kritisch. Mit Blick auf das "Mikroklima" erklärt er außerdem, dass Steine im Sommer Wärme speichern, während ein grüner Garten für mehr Abkühlung sorge. "Und Pflanzen produzieren Sauerstoff", ruft Schmitt in Erinnerung.

Er führt die steigende Zahl der Steingärten auch auf ein gestiegenes "Ordnungsdenken" der Menschen zurück: "Ein grüner Garten sieht nicht immer gepflegt aus, aber die Natur ist eben auch nicht immer ordentlich." So sei es sogar empfehlenswert, verblühte Pflanzen stehen zu lassen: "Insekten und andere Kleintiere überwintern manchmal in Halmen", sagt Schmitt.

"Kein Hexenwerk" ist für ihn die Pflege einer Wiese, die lediglich "zwei- bis dreimal im Jahr" gemäht werden müsse. Zudem empfiehlt er die Verwendung von Saatmischungen, die hinterher "keinen großen Pflegeaufwand" erforderten.