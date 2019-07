Von Lukas Werthenbach

Region Heidelberg. Stickig, überhitzt, unangenehme Gerüche: Das verbinden viele Menschen an heißen Tagen wie diesen mit einer Fahrt in Bus oder Bahn. Ausgerechnet jetzt, wo sie besonders gefragt sind, scheinen die Klimaanlagen in Fahrzeugen des öffentlichen Nahverkehrs den Geist aufzugeben. Wie sieht es in den Bussen und Straßenbahnen aus, die in der Region rund um Heidelberg fahren? Die RNZ hat bei zwei Verkehrsunternehmen nachgefragt.

"Alle unsere Busse sind mit Klimaautomatik ausgestattet", erklärt Werner Graf, Pressesprecher der für die Busverkehr Rhein-Neckar (BRN) zuständigen Deutschen Bahn. Bei Fahrzeugen der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) sind es laut deren Sprecher Florian Benz lediglich einige "ganz alte Straßenbahnmodelle", die keine Klimaanlage haben. "Die haben aber gegenüber den neuen Modellen den Vorteil, dass man noch die Fenster öffnen kann", so Benz.

Die Temperatur im Innern der Fahrzeuge hängt aber nicht nur von der Leistung der Klimaanlage ab. Viele verschiedene Faktoren spielen dabei eine Rolle. Zu beachten ist auch die Empfehlung von Ärzten, dass die Temperatur in einem klimatisierten Raum die Außentemperatur nie um mehr als sechs Grad Celsius unterschreiten sollte.

"Sonst droht beim Rausgehen plötzlich ein Hitzschlag", erklärt Bahn-Sprecher Graf. Es gebe zwar keine Vorschrift zur Einhaltung exakt dieser Differenz. Die Busfahrer würden aber darauf achten, dass der Unterschied zwischen Innen- und Außentemperatur nicht zu groß sei. Dies gelte auch bei der RNV, sagt Benz.

"Gerade die Klimaanlagen in den Straßenbahnen werden bei extremen Temperaturen von 38 Grad und mehr schon mal in die Knie gezwungen", berichtet Benz. Er betont, dass dies eine Frage der "Wirtschaftlichkeit" sei: "Wenn wir an den paar Tagen im Jahr, an denen so eine Hitze herrscht, angenehme 20 Grad in den Bahnen herstellen wollten, bräuchten wir auf deren Dächern wesentlich größere Kästen für die Klimaanlagen."

Dies würde bedeuten, dass die Bahnen für die Kühlung an wenigen Hitze-Tagen das ganze Jahr über ein Mehrgewicht von "ein bis zwei Tonnen" befördern müssten. Dies halte die RNV "für keine sinnvolle Lösung", so Benz.

Zudem hängt die Temperatur insbesondere im Sommer auch von der zu fahrenden Strecke ab. "Die Anzahl der Türöffnungen ist entscheidend", sagt Bahn-Sprecher Graf. Schließlich dringe bei jeder Haltestelle warme Luft in den Bus ein. "Wenn man auf einem Abschnitt oder einer Linie mit nur wenigen Stopps unterwegs ist, wird das Kältesystem besser beibehalten."

Je öfter ein Bus anhalte und die Türen öffne, desto schwieriger sei es für die Klimaanlage, den Raum wieder herunterzukühlen. Dies sei laut RNV-Sprecher Benz ein Grund dafür, dass die Temperatur in Bussen oft angenehmer sei als in Straßenbahnen: "Busse haben weniger Türen, da kommt bei einem Halt nicht ganz so viel Hitze rein."

Und selbst innerhalb eines Busses kann Graf zufolge die gefühlte Temperatur je nach Platz variieren: "Wenn ich einen Platz am Fenster habe, wo die Sonne ständig drauf scheint, wird es natürlich noch heißer." In Straßenbahnen wirke Benz zufolge auch die Größe der Fensterflächen zusätzlich erhitzend. "Und wenn die Bahnen in den Stoßzeiten voll besetzt sind, kommt natürlich auch die Abwärme der Menschen selbst hinzu", ergänzt der RNV-Sprecher.

Dass immer mal wieder eine Klimaanlage "schwächelt", sei bei der Menge an Bussen allein schon "rein statistisch normal", erklärt Graf. Es sei dann üblich, dass der Bus "sofort in die Werkstatt" komme - zumindest aber noch am gleichen Tag.

Gerade erst habe die BRN die Klimaanlagen in all ihren Bussen noch mal überprüft: "Da war alles in Ordnung." Auch die RNV schickt Bahnen und Busse mit kaputten Klimaanlagen in die Werkstatt. "Wir haben bekanntlich am Betriebshof in Heidelberg aber wenig Platz und oft einen Reparaturstau", sagt Benz, "da hat eine defekte Klimaanlage nicht immer unbedingt Vorrang."