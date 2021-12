Region Heidelberg. (bmi/cm/lesa/luw) Die Weihnachtsferien stehen vor der Tür. Ab Donnerstag, 23. Dezember, ist zweieinhalb Wochen schulfrei. Einige Schüler sind dank Corona-bedingter Ausnahmeregelung bereits seit Montag zu Hause. Diese war schriftlich als Beurlaubung zu beantragen – mit der Auflage, sich in Quarantäne zu begeben und gestellte Arbeitsaufträge zu bearbeiten. Die RNZ hat sich umgehört, wie dies an den Schulen der Region angenommen und umgesetzt wird.

> Am Gymnasium in Bammental hat am Montag ein knappes Drittel der Schüler die Quarantäne dem Präsenzunterricht vorgezogen, wie Schulleiter Benedikt Mancini berichtet. Jene Schüler haben über die Internetplattform "Moodle" Aufgaben bekommen. "Diese Möglichkeit nutzen wir ohnehin die ganze Corona-Zeit über bei Krankheits- und Quarantänefällen", erklärt Mancini. Während in den Kursstufen Klausuren anstehen, konnten bei den fünften bis zehnten Klassen Prüfungen bis auf wenige Einzelfälle vermieden werden. Ein "Nachschreiben" ist hier im neuen Jahr angedacht.

> Am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Eppelheim wird das Angebot zur Beurlaubung laut Schulleiter Thomas Becker von einem bis fünf Schülern pro Klasse angenommen. Diese müssten zu Hause Aufgaben erledigen. Was Klassenarbeiten in den Jahrgangsstufen 5 bis 10 angeht, entscheiden laut Becker die Fachlehrer, ob beurlaubte Schüler die Prüfung nachschreiben müssen oder diese entfällt. Anders sieht es bei den Oberstufen aus: "Sie müssen Klausuren in Präsenz schreiben, weil diese zum Abitur zählen." Vor Weihnachten stünden jedoch nur noch wenige Arbeiten an.

> Am Max-Born-Gymnasium in Neckargemünd haben sich 61 von 824 Schülern in freiwillige Quarantäne begeben – 7,2 Prozent also. "Das hat sich über alle Klassen verteilt", berichtet Schulleiter Joachim Philipp. Die Schüler haben Arbeitsaufträge bekommen, die sie über "Moodle" bearbeiten müssen. Ob Schüler anstehende Klassenarbeiten nachschreiben müssen, liegt laut Philipp beim jeweiligen Fachlehrer. Es könne auch sein, dass dieser wegen bisheriger Leistungen des Schülers keinen Bedarf sieht. Philipp geht davon aus, dass das Angebot des Zuhausebleibens nicht ausgenutzt wird. "Unsere Schüler sind sehr vernünftig und wollen damit etwa ihre Großeltern schützen", so der Schulleiter, der aber auch darauf hinweist: "Die Quarantäne betrifft auch den Freizeitbereich." Ob diese eingehalten wird, könne man aber nicht kontrollieren.

> An der Realschule Neckargemünd haben sich "leider", so Schulleiterin Marion Marker-Schrotz, zehn Prozent der Schüler für die Quarantäne entschieden. Das sind 61 Schüler. "Wir mussten vorweihnachtliche Aktionen, die für die Klassen gedacht waren, entweder eine Woche vorziehen oder konnten sie nur mit einem Teil der Klasse machen", so die Rektorin. In einer Zeit, in der Schüler mehr denn je Klassengemeinschaft und Normalität bräuchten, fehlten nun pro Klasse bis zu sechs Schüler. Diese bekamen Aufgaben. Die Lehrer mussten also Fern- und Präsenzunterricht planen. "Von der Doppelbelastung spricht niemand", so Marker-Schrotz. Ebenso wenig vom Sicherheitsbedürfnis der Lehrer. Klausuren wurden möglichst verlegt. "Alle Schüler, die in Quarantäne sind, schreiben am Montag nach den Ferien nach dem Unterricht nach", so die Schulleiterin.

> An der Geschwister-Scholl-Schule in Leimen-St. Ilgen befinden sich die meisten der rund 600 Schüler im Präsenzunterricht. "Es sind drei bis sechs Schüler pro Klasse zu Hause geblieben", sagt die stellvertretende Schulleiterin Beate Grubisic über die Situation bei den Klassen 5 bis 10. "An der Grundschule sind pro Klasse ein bis zwei Schüler nicht da." Über die Aussetzung der Präsenzpflicht sei per Elternbrief informiert worden – samt Hinweis, dass das Ziel der Beurlaubung die komplette Isolation sei. Klassenarbeiten stehen vor Weihnachten nicht mehr an. "Schulfrei" haben die Daheimgebliebenen aber nicht: Sie bearbeiten Lernpakete.

> Am Friedrich-Ebert-Gymnasium in Sandhausen freut man sich laut Schulleiter Peter Schnitzler, dass mit etwa 30 von insgesamt 730 Schülern nur wenige zu Hause bleiben. Diese haben Arbeitsaufträge bekommen, die nach den Ferien kontrolliert werden. "In die Bredouille" könnten einige kommen, die in dieser Woche noch eine Klassenarbeit zu schreiben hätten und diese erst Anfang Januar nachholen könnten. "Wie damit umzugehen ist, entscheidet der jeweilige Fachlehrer", erklärt Schnitzler. Schon lange diskutiere man im Kollegium nicht mehr über solche vonseiten der Ministerien entworfenen Regeln innerhalb der Pandemie. "Aber wir wundern uns doch, wie leicht diese für wichtig gehaltene Präsenzpflicht aufgehoben werden kann", sagt Schnitzler. Er persönlich halte die jetzige Regel für "unnötig und unpraktikabel", insbesondere weil sie erneut sehr kurzfristig und ohne Details über die Umsetzung mitgeteilt worden sei.