Region Heidelberg. (bmi/cm/lew/lesa/luw) Die schriftlichen Abiturprüfungen haben begonnen. Am Dienstag ab 9 Uhr wird das Wissen der Schüler in elf verschiedenen Fachbereichen abgefragt. Wie schon im vergangenen Jahr gibt es einen Corona-Bonus wegen des eingeschränkten Unterrichts in den vergangenen beiden Jahren: Die Lehrer können aus der doppelten Zahl an Aufgaben auswählen – je nachdem, welchen Schwerpunkt sie im Unterricht gesetzt haben. Bei Mathe ist dies schon seit Jahren Usus.

Hintergrund > Der Abiturjahrgang 2021 war in Baden-Württemberg der beste seit über 30 Jahren. Die Durchschnittsnote der Abiturzeugnisse an den allgemeinbildenden Gymnasien lag laut dem Statistischen Landesamt bei 2,15. > Besser war die Durchschnittsnote am Gymnasium [+] Lesen Sie mehr > Der Abiturjahrgang 2021 war in Baden-Württemberg der beste seit über 30 Jahren. Die Durchschnittsnote der Abiturzeugnisse an den allgemeinbildenden Gymnasien lag laut dem Statistischen Landesamt bei 2,15. > Besser war die Durchschnittsnote am Gymnasium Bammental mit 2,05. Das Max-Born-Gymnasium und die Stephen-Hawking-Schule in Neckargemünd sowie das Friedrich-Ebert-Gymnasium in Sandhausen meldeten einen Schnitt von 2,1. Am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Eppelheim lag dieser bei 2,2. cm

[-] Weniger anzeigen

Auch die Bearbeitungszeit wurde um 30 Minuten pro Prüfung verlängert. In den Fächern Deutsch, Mathe, Englisch und Französisch kommen die Aufgaben digital und werden morgens in der Schule ausgedruckt. In den anderen Fächern erfolgt die Zustellung per Post mit anschließender Einlagerung im Tresor.

> Am Max-Born-Gymnasium in Neckargemünd gehen 98 Abiturienten in die schriftlichen Prüfungen – in etwa so viele wie in den vergangenen Jahren, wie Schulleiter Joachim Philipp berichtet. 16 Lehrer sind direkt eingespannt, weil sie Prüfungsfächer unterrichtet haben – hinzu kommen Dutzende für die Aufsicht. Geschrieben wird im dritten Stock des Schulzentrums. Am gestrigen Montag starteten bereits neun Schüler mit dem Fach Spanisch in die schriftlichen Prüfungen – heute sind es deutlich mehr. Etwa zwei Drittel der Abiturienten schreiben Prüfungen in einer Gesellschaftswissenschaft, in Bildender Kunst, in Musik oder Sport. Was den Ablauf angehe, handele es sich um ein "Abi wie 2019", so Philipp. Es gebe keine Einschränkungen wie Corona-Tests vor den Prüfungen mehr. "Die Abiturienten wurden vor den Osterferien eingewiesen und waren sehr entspannt", erzählt der Schulleiter. Die freien Tage hätten die Schüler noch zum Lernen genutzt. "Sie sind hervorragend vorbereitet und die Stimmung ist sehr gut", so Philipp. "Alle freuen sich auf die Prüfungen." Diese sind übrigens schon am 4. Mai mit dem Fach Chemie beendet. Am Max-Born-Gymnasium geht nämlich kein Schüler in die Latein- oder die Französisch-Prüfung. Die mündlichen Prüfungen finden dann vom 27. bis 29. Juni statt.

> Am Gymnasium in Bammental sind es 72 Jungen und Mädchen, die ihre schulische Reifeprüfung ablegen wollen. Die Zahl liegt damit im Durchschnitt der vergangenen Jahre, wie Schulleiter Benedikt Mancini erklärt. Um für einen reibungslosen Ablauf der im naturwissenschaftlichen Trakt geschriebenen Prüfungen zu sorgen, ist das gesamte Kollegium – also über 70 Lehrerinnen und Lehrer– beteiligt, mindestens als Aufsicht. Etwa ein Viertel davon hat die Abiturienten in Prüfungsfächern unterrichtet. Gleich am ersten Prüfungstag sind laut Mancini "besonders viele Prüflinge am Start", weniger voll wird das Schulhaus bei den Prüfungen für Physik, Chemie und Französisch in der kommenden Woche. Während einige Schüler somit erst am Tag des Französisch-Abiturs am 5. Mai ihr Pensum erledigt haben, haben andere ihre drei schriftlichen Prüfungen bereits am Freitag, 29. April, nach der Englisch-Prüfung absolviert. Bei der Unterweisung der Schüler am gestrigen Montag "wirkte die Stimmung insgesamt positiv", so Mancini. "Die Schülerinnen und Schüler unterstützen sich gegenseitig gut." Bei den Prüfungen gilt – wie bereits im Vorjahr – keine Maskenpflicht, um freiwilliges Tragen etwa in den Gängen wird gebeten.

> Am Friedrich-Ebert-Gymnasium in Sandhausen gehen knapp 100 Schüler in die Prüfungen – so wie im vergangenen Jahr, sagt Schulleiter Peter Schnitzler. Die ersten Abiturienten waren hier bereits am gestrigen Montag gefragt: Los ging es mit Italienisch. Mit Blick auf die Pandemie sagt Schnitzler: "Corona ist schulisch vorbei." Es gebe kein Masken- oder Abstandsgebot mehr, lediglich gelüftet werde in den Klassenräumen noch regelmäßig. So werden Prüfungen auch nicht mehr in der Turnhalle oder gar in der Bibliothek geschrieben, sondern eben "wie früher" in den Klassenzimmern. Rund 40 Lehrer seien insgesamt für die Aufsicht eingespannt. Wie vor der Pandemie funktioniert auch das Korrektursystem: Wurden die Klausuren in den vergangenen zwei Jahren aus Gründen des Infektionsschutzes jeweils nur innerhalb einer Schule korrigiert, gibt es nun wieder die "anonyme Dreifach-Korrektur": Jede Klausur wird nach der Erstkorrektur noch an zwei weitere Schulen im Land geschickt: "Nur der erste Korrektor kennt die Prüflinge, der dritte legt die Endnote fest." Dies gewährleistet laut Schnitzler "ein extrem hohes Maß an Objektivität". Unter den Prüfungsfächern "der absolute Renner" in Sandhausen ist übrigens Biologie, das hier auch bilingual angeboten wird: "Insgesamt haben wir hier 50 Prüfungen", sagt Schnitzler, geschrieben werde am 28. April. Die zweit- und drittstärkste "Nachfrage" herrscht bei Englisch und Mathematik. Der Schulleiter erklärt, dass der letzte Prüfungstag in Sandhausen der 4. Mai ist, während einige Schulen auch noch am 5. und 6. Mai prüfen.

> Am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Eppelheim stellen sich 53 Schülerinnen und Schüler den Abiturprüfungen. Eine Zahl, die im Vergleich mit den vergangenen Schuljahren "ziemlich stabil" blieb, wie Schulleiter Thomas Becker sagt. Gewissermaßen beliebtestes Prüfungsfach ist Mathematik: 30 Schüler haben sich für diese Prüfung angemeldet. "Wenn man keine schriftliche Prüfung in Mathe ablegt, muss man in die mündliche", erklärt der Schulleiter den Andrang. Ob Mathematik oder andere Prüfungsfächer – geschrieben wird das Abitur in den Klassenräumen, von denen aufgrund eines Praktikums der Zehntklässler mehr zur Verfügung stehen als sonst. In den Räumen legt man Wert auf Corona-Schutzmaßnahmen, obwohl dies keine Pflicht mehr ist. "Wir haben kleine Gruppen gebildet, sodass es sein kann, dass in einem Raum nur fünf Schüler sitzen", so Becker. Die Tische stünden jeweils zwei Meter voneinander entfernt. Maskenpflicht gelte jedoch während der Prüfung nicht. Über die gesamten Prüfungen sei das ganze Kollegium eingespannt. Nicht der einzige Kraftakt am DBG: Denn während ein Teil der Aufgaben bereits am vergangenen Donnerstag per Post in der Schule ankam, gibt es Prüfungsteile, die erst morgens über das Internet zur Verfügung gestellt werden, wie eine Hörverstehensaufgabe im Spanischabitur. "Da ist morgens schon Nervenkitzel dabei", sagt Becker mit Blick auf mögliche technische Probleme.

> An der SRH Stephen-Hawking-Schule in Neckargemünd schreiben insgesamt 28 Schüler ihr Abitur: 15 im sozialwissenschaftlichen Zug, acht im wirtschaftlichen Zweig und fünf im Bereich des allgemeinbildenden Gymnasiums. Aufgrund der besonderen Bedarfe der Schüler wird laut Veronika Rohde, Pressesprecherin der SRH-Schule, in mehreren Klassenzimmern geschrieben. Neben den Hauptprüfungsräumen gibt es zahlreiche Räume für Lehrkräfte, die Schülern mit stark motorischer Einschränkung als Schreibhilfe dienen. Es wird darauf geachtet, dass auf den Begegnungsflächen weiterhin Maske getragen wird, am Platz kann die Maske abgenommen werden. Der heutige und der nächste Dienstag sind die aufwendigsten Abiturtage: Dann schreiben alle Schüler des beruflichen und auch einige des allgemeinbildenden Gymnasiums ihr Abitur und es werden bis zu 13 Räume benötigt.