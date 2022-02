Region Heidelberg. (cm) Nun dürfen auch Apotheken gegen das Coronavirus impfen, doch rund um Heidelberg gibt’s dort – zumindest noch – keinen Piks. Laut dem Internetportal "Mein Apotheken-Manager" werden in der weiteren Region lediglich in Weinheim, Mannheim, Abtsteinach und Lorsch Corona-Impfungen in Apotheken angeboten. Damit das Personal die Spritze ansetzen darf, sind Schulungen notwendig. Außerdem müssen abgetrennte Räume vorhanden sein. Hieran fehlt es bei vielen Apotheken, mit denen die RNZ sprach.

So auch bei Hans-Joachim Hönig in seiner Apotheke in Sandhausen. Hier sei kein separater Raum vorhanden. "Wir haben einfach nicht die räumlichen und personellen Voraussetzungen", betont er. Außerdem sieht er ein Risiko bei Nebenwirkungen: "Was ist, wenn jemand vom Stuhl fällt und bewusstlos ist?" Da seien Impflinge bei Ärzten besser aufgehoben. Zudem habe es vor einiger Zeit eine Absprache zwischen den Apothekern am Ort gegeben, dass man die Corona-Impfungen den Ärzten überlassen möchte.

Filialleiterin Anette Pust. Foto: privat

Auch die St.-Martin-Apotheke in Meckesheim – sie gehört zum Apos-Verbund mit weiteren Standorten im Kraichgau – steht vor denselben Herausforderungen. "Die Auflagen sind relativ hoch", sagt Filialleiterin Anette Pust. Eigentlich seien sogar zwei separate Räume für Impfung und anschließende Nachbeobachtung notwendig. Trotzdem wolle man Impfungen ermöglichen. Da kommt es gerade recht, dass die Apotheke sich innerhalb des Gebäudes erweitert, da ohnehin ein zusätzlicher Raum gebraucht wird. "Wir wollen impfen, aber das wird nicht nächste Woche sein", so Pust. Mitarbeiter haben zwar schon Schulungen absolviert. Bei einigen fehlt aber noch der Praxisteil.

Während des normalen Betriebs sei das Impfen nicht möglich, meint Pust. "Wir werden versuchen, für einen unserer Sonntags-Notdienste demnächst einen Impftermin zu planen." Für die bessere Planung wird eine Anmeldung notwendig sein. Die Filialleiterin glaubt, dass die Nachfrage nach Impfungen spätestens im nächsten Herbst wieder ansteigt. Auch der wohl bald verfügbare Schutz vor der Omikron-Variante in Impfstoffen werde den Bedarf steigen lassen. "Dann können wir voll loslegen", sagt Pust.