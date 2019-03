Auch an der Rathausspitze steht eine Frau: Sieglinde Pfahl muss lachen, wenn sie an einen deshalb überraschten Besucher denkt. Foto: Alex

Von Anja Hammer

Heiligkreuzsteinach. Der letzte Mann ging vor fast drei Jahren. Seither ist das Heiligkreuzsteinacher Rathaus in Frauenhand. Mit Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl an der Spitze kümmern sich die sieben Rathausmitarbeiterinnen Tag für Tag um das Wohl der Odenwaldgemeinde. Aber: "Wir definieren uns nicht dadurch, dass wir Frauen sind", sagt Pfahl. "Wir wollen einfach nur unsere Arbeit gut machen."

Denn dass die Verwaltung rein weiblich besetzt ist, sei reiner Zufall, erklärt die Rathauschefin. "Die meisten meiner Mitarbeiterinnen sind schon 25 Jahre und länger da", so Pfahl. Sie habe das Team größtenteils bei ihrem Amtsantritt 2013 von ihrem Vorgänger Karl Brand übernommen. Allerdings sei eben die ersten Jahre noch ein Mann im Haus gewesen: Hauptamtsleiter Axel Müller ging 2016 in den Ruhestand. Seine Stelle wurde zwar ausgeschrieben, aber letztlich hausintern besetzt. Pfahl: "Ich fand das klasse, dass wir Perspektiven bieten konnten." Denn eine der bisherigen Mitarbeiterinnen konnte dafür gewonnen werden.

Auch eine Stelle im Einwohnermeldeamt musste in den letzten Jahren neu besetzt werden. Und es wurde ein Frau. Pfahl: "Frausein war nicht die Bedingung." Die ehemalige Mitarbeiterin des Gemeindeverwaltungsverbands habe "einfach gepasst". Denn darauf legt die Chefin großen Wert und so schwärmt die 51-Jährige im RNZ-Gespräch durchweg von ihrem "tollen Team", in dem "jede für die andere einsteht". Einen Zickenkrieg würde man im Heiligkreuzsteinacher Rathaus vergeblich suchen. "Vielleicht ist es unter Frauen auch einfacher, einen Konsens zu finden", so die Rathauschefin.

Doch prinzipiell sei es überhaupt kein Thema, dass die Verwaltungszentrale ausschließlich weiblich besetzt ist. "Ich wurde noch nie darauf angesprochen", so Pfahl. Im Dorf wisse das ohnehin jeder. Und nach außen sei das nicht wirklich bekannt - auch, weil die Damen darauf keinen Wert legen. "Wir wollen keine bevorrechtigte Stellung und keine Nachteile, nur weil wir Frauen sind", so Pfahl. "Wir machen uns da einfach keinen Kopf drum und stehen jeden Tag unseren Mann." Aus diesem Grund wollten ihre Mitarbeiterinnen auch nicht vor die Kamera, als die RNZ zum Fototermin kam.

Einzig ein Erlebnis ist der Rathauschefin in Erinnerung geblieben: Eines Tages sei ein Mann von auswärts ins Rathaus gekommen und offenbar habe ihm die Auskunft einer der Angestellten nicht gepasst. Daher verlangte er nach dem Chef. "Der war richtig verdattert und entsetzt, dass der Chef auch eine Frau ist", lacht Pfahl.

Was läuft in Heiligkreuzsteinach wegen der weiblichen Besetzung anders? Bei dieser Frage muss die Bürgermeisterin lange überlegen. Am Ende fällt ihr nur die Geschichte ein, als die Gemeinde jungen Arbeitslosen aus der spanischen Partnergemeinde Teulada einen Ausbildungsplatz im Odenwald besorgte. Da waren alle mit vollem Einsatz dabei. "Wir haben alle Kinder in dem Alter", erklärt Pfahl - und will aber nicht ausschließen, dass Männer anders gehandelt hätten. Auf die Frage, ob denn ein Mann im Rathaus fehle, fällt Pfahls Antwort dennoch klar aus: "Nein!"