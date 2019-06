Heiligkreuzsteinach/Heidelberg. (kaz) Unter Ausschluss der Öffentlichkeit hat am Heidelberger Landgericht am Freitag der Prozess gegen einen 42-jährigen Altenpflegehelfer aus Heidelberg begonnen, der des schweren sexuellen Missbrauchs an einem Kind in 21 Fällen beschuldigt wird. Die Taten sollen sich schon in den Jahren 1999 bis 2004 in Heiligkreuzsteinach und Heidelberg ereignet haben. Bei der Geschädigten handelte es sich um ein Mädchen, das damals in eine Pflegefamilie in Heiligkreuzsteinach aufgenommen werden sollte und das im mutmaßlichen Tatzeitraum zwischen sieben und zwölf Jahre alt war.

Laut Anklage nutzte der Beschuldigte als Neffe der Pflegeeltern vor allem Familienfeiern für seine Übergriffe. Tatorte waren demnach vor allem Toiletten, darunter auch eine in einem Gasthaus in Heiligkreuzsteinach. Dies am Rande einer Konfirmationsfeier. Bei Treffen im Haus der Familie des Angeklagten in der Heidelberger Weststadt fand der Missbrauch laut Anklage in einem Gebüsch auf einem Kinderspielplatz statt. Der mutmaßliche Täter soll das Mädchen mehrmals missbraucht haben. Seit Ende 2018 befindet sich der geschiedene Angeklagte in Untersuchungshaft.

Der erste Missbrauch ist auf den 10. April 1999 datiert, als bei den angehenden Pflegeeltern der achte Geburtstag des Mädchens vorgefeiert wurde, da es noch am selben Abend in ein Kinderheim im Schwarzwald zurückkehren musste. Der zweite Übergriff soll sich nur einen Monat später am Pfingstmontag auf besagtem Spielplatz in Heidelberg ereignet haben, der dritte im Oktober desselben Jahres in einer Abstellkammer. Zu Letztgenanntem kam es am Rande einer kirchlichen Familiensegnung: Die Pflegeeltern hatten neben den Mädchen auch einen Jungen aufgenommen.

Die Missbrauch-Serie endete am 28. März 2004. Wenig später soll der Angeklagte der damals Zwölfjährigen mitgeteilt haben, er werde den Umgang mit ihr beenden, weil seine Freundin schwanger sei.

Zum Prozessauftakt gab der Verteidiger des Angeklagten bekannt, dass sein Mandat nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit aussagen werde. Dem Antrag gab die vorsitzende Richterin Gisela Kuhn statt, da er zum Schutz der Intimsphäre - auch jener des Opfers - gerechtfertigt sei. Der Prozess wird voraussichtlich erst im Juli fortgesetzt. Vermutlich wird die Öffentlichkeit weiterhin ausgeschlossen.