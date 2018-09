Lobbach-Waldwimmersbach. (agdo) Wer die neue Postfiliale in Waldwimmersbach erreichen will, muss ein Stückchen den Berg hinauf. Denn das Geschäft liegt auf einem Hügel in der Straße Unterer Igel. Mit einem Blumenstrauß gratulierte Bürgermeister Edgar Knecht der Gebietsbetreuerin der Deutschen Post, Inge Walter, zur Neueröffnung.

Der Rathauschef war froh, wieder eine Post im Ort zu haben. Besonders für ältere Menschen sei es wichtig eine Post in der Nähe zu haben, sagte Knecht. Auch Gewerbetreibende würden trotz Internet und E-Mails auf herkömmliche Versendungsmethoden zurückgreifen.

Lobbach hat, was die Post angeht, eine kleine Odyssee hinter sich. Zunächst wurde die Postfiliale in der Hauptstraße in Waldwimmersbach vor einigen Jahren geschlossen. Neu eröffnet wurde sie dann im Gewerbegebiet Spitzäcker bei der Manfred-Sauer-Stiftung. Vor einigen Monaten wurde diese Filiale dort dichtgemacht - und jetzt inmitten von Wohnhäusern wieder eröffnet.

Die Filiale bietet vom Verkauf von Briefmarken über Expressbriefe, Einschreiben oder Wertbriefen das ganze Spektrum. Und auch Handys kann man hier aufladen. Harald Schelletter sowie Alexander Überbacker werden abwechselnd hinter der Theke stehen.