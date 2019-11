Leimen. (cm) „So etwas ist in der heutigen Zeit völlig daneben“, sagt Polizeisprecher Dieter Klumpp. „Und das hat in einem Wohngebiet nichts zu suchen.“ Nach dem Großeinsatz in der Leimener Talstraße am Samstagnachmittag bekräftigte Klumpp am Montag, dass die Polizei von einer ernsthaften Lage ausgehen musste. Bekanntlich hatte eine Anwohnerin eine Person in Tarnkleidung mit Helm, Schutzweste und einem Gewehr auf einem Garagendach beobachtet und die Polizei gerufen. Später stellte sich heraus, dass ein 20- und ein 25-Jähriger nur einen Film für ein Schulprojekt drehten.

Am Montag nannte Klumpp auf RNZ-Nachfrage neue Details: So war lediglich der 20-Jährige aus Leimen noch Schüler. Er besucht laut Klumpp eine Heidelberger Schule. Dort beschäftigte er sich für ein Projekt mit posttraumatischen Belastungen von Soldaten nach Einsätzen, wofür er das Video drehen wollte. Unterstützt wurde er von einem 25-jährigen Kumpel aus dem Landkreis Karlsruhe, der weitere Waffen beisteuerte.

Bei den über ein Dutzend Exemplaren handelte es sich um sogenannte Anscheinswaffen, die täuschend echt aussahen. Der Besitz dieser Waffen und deren Transport in speziellen Behältnissen seien erlaubt, so Klumpp, nicht aber das öffentliche Führen: „Das ist aber beim Herumlaufen auf einem Garagendach der Fall.“

Es handle sich um einen Verstoß gegen das Waffengesetz und „nur“ um eine Ordnungswidrigkeit. Anders könnte es bei drei sichergestellten Patronen sein, die nun überprüft werden. „Wenn sie echt sind, könnte es sich um einen Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz handeln“, so Klumpp. „Wenn sie nicht scharf sind, ist es nur ein Stück Blech.“

Die Polizei prüft nun, ob sie den „Hauptdarstellern“ des Videos die Kosten für den Einsatz aufbrummen kann. Immerhin waren in der Spitze etwa 50 Beamte im Einsatz – auch von einer Einheit aus Bruchsal, die vom Drittliga-Fußballspiel des SV Waldhof Mannheim abgezogen wurde.

Ein Sondereinsatzkommando war verständigt, konnte die Anfahrt aber abbrechen. „Das kann teuer werden“, meinte Klumpp. Die Polizei will nun das Ermittlungsergebnis abwarten. „Die Männer haben nicht bedacht, was sie anrichten“, so Klumpp. „Sie waren überrascht und betroffen, dass sie einen so großen Einsatz ausgelöst haben.“