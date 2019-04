Von Thomas Seiler

Nußloch. Die Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler im Gemeinderat, Dorle Terboven, verstand die Welt nicht mehr. Der Gemeindewahlausschuss mit Bürgermeister Joachim Förster an der Spitze lehnte nämlich am Dienstagabend den Wahlvorschlag ihrer Vereinigung aufgrund "gravierender Mängel" einstimmig ab. Die derzeit mit drei Sitzen im Gemeinderat von Nußloch vertretene Freie-Wähler-Vereinigung darf somit am 26. Mai nicht zur Kommunalwahl antreten. Nach diesem Paukenschlag können die Nußlocher nun noch unter den Kandidaten der CDU, der Grünen, der SPD und der Verbindung von FDP und Bürger für Nußloch (BFN) ihre Favoriten für den 18-köpfigen Gemeinderat wählen. Deren Wahlvorschläge wurden vom Gemeindewahlausschuss bestätigt.

Dorle Terboven ist schockiert über die Entscheidung. Fotos: Alex

Doch wie konnte das passieren? Was beeinflusste diese doch sehr seltene Entscheidung, mit der auch der im vergangenen Jahr frisch gestartete Bürgermeister Neuland betrat? Dorle Terboven hatte erst am 28. März, dem letzten Abgabetag für die gesamten Unterlagen, das Rathaus betreten. Es blieb ihr zu diesem Zeitpunkt gerade einmal noch eine halbe Stunde bis zum Fristende um 18 Uhr. Bei einer ersten schnellen Vorprüfung fiel nicht nur Bürgermeister Förster auf, dass sowohl bei der sogenannten Niederschrift als auch bei dem Wahlvorschlag die gesetzlichen Vorschriften nicht eingehalten wurden.

Da fehlte zuvorderst der betreffende Name der Vereinigung, sodass Förster in der Sitzung ausschließlich vom "Wahlvorschlag Ibele" sprach. "Wenn kein Hinweis auf die Partei vorhanden ist, gilt als Name der Spitzenkandidat der Liste", begründete der Rathauschef jene Nennung. An der Spitze der Freien Wähler-Liste steht hier Anke Ibele. Terboven selbst stand übrigens auf Platz vier, "um den Jungen den Vortritt zu lassen", so die 72-Jährige später zur RNZ.

Im Rathaus von Nußloch wird der Gemeinderat künftig ohne die Freien Wähler tagen. Fotos: Alex

Dieses Manko führte allerdings nicht zur Ablehnung, sondern die Tatsache, dass Unterschriften fehlten. Damit war weniger die schriftliche Ermächtigung von 50 Unterstützern gemeint, die zur Kandidatur notwendig sind. Da neben Terboven noch Silvia Freifrau von Bettendorf und der Mediziner Werner Neuweiler bereits als Mitglieder der Freien Wähler im Gemeinderat sitzen, konnte auf eine solche vielfältige Zustimmung verzichtet werden. Allerdings wäre - neben jener von Dorle Terboven - noch die Unterschrift von einem der beiden bisherigen Räte notwendig gewesen - auch wenn weder von Bettendorf noch Neuweiler nochmals kandidieren. Denn ein mehrheitlicher Nachweis aus der Fraktion hätte laut Gesetz genügt. "Das kann ich gar nicht verstehen, dass man eine Unterschrift von jemandem braucht, der überhaupt nicht mehr zur Wahl antritt", zeigte Terboven völliges Unverständnis.

Zusätzlich fehlten laut Satzung, so erklärte Bürgermeister Förster, die Unterschriften des Vorstands der Freien Wähler. All das konnte Terboven in der knappen Zeit, die sie noch besaß, nicht mehr bewerkstelligen. "Jede Partei steht in der Pflicht, ordnungsgemäß vorzugehen", wehrte sich der Rathauschef ganz entschieden dagegen, nun von der Noch-Gemeinderätin für die Misere den Schwarzen Peter zu erhalten - zumal die Gemeindeverwaltung im Vorfeld "so gut es geht" geholfen habe. Aber aufgrund der knappen Zeitspanne habe man laut Förster diese Versäumnisse "nicht mehr heilen" können. Die Fehler seien nur von den Freien Wählern zu verantworten.

Doch es gab noch weitere Kritikpunkte, über die der Wahlausschuss möglicherweise hinweggeschaut hätte: So luden die Freien Wähler zu ihrer Nominierungsveranstaltung telefonisch statt schriftlich ein. "Wir haben alle Fristen eingehalten", betonte Förster für die Verwaltung, nachdem Terboven ihm vorgeworfen hatte, nicht schon seit dem 18. August vergangenen Jahres die Unterlagen ausgehändigt zu haben. Er verwies hier auf die Möglichkeit, ab dem 16. Februar bereits die Kandidatenkür vorzunehmen, und untermauerte zusätzlich, dass das Kommunalrechtsamt ihm bei seiner ablehnenden Haltung den Rücken stärkt.

"Ein solches Desaster habe ich in meinen ganzen 25 Jahren als Gemeinderätin noch nie erlebt", bat Terboven um Nachsicht bei den erst so spät eingereichten Unterlagen, zumal "wir ohne die Mithilfe eines leider verstorbenen Rechtsanwaltes vorgehen mussten". Dennoch habe man sich an die Satzung gehalten, erklärte sie noch einmal und man hätte bei gutem Willen "alles heilen können".

Aufgeben hielt sie trotz der Ablehnung für keine gute Option, da die Freien Wähler "nicht tot" seien. Sie argumentierte daher sehr kämpferisch: Nach einer "kleinen politischen Pause" würden die Freien Wähler nach der nächsten Kommunalwahl in fünf Jahren "wieder im Gremium" sitzen. Eines konnte sich Terboven nicht verkneifen: Die Mitbewerber hätten aus ihrer Sicht deutlich in der Liste der Freien Wähler "geplündert". Dies sei eine traurige Tatsache, die kontraproduktiv zu ihren Werten wie Ehre und Vertrauen stehe. Für die Vertreter der verschiedenen Parteien war dies eine Unterstellung, die sie rigoros und sichtlich entrüstet von sich wiesen.