So wie hier am Stadteingang von Schlierbach kommend gilt weiter Tempo 50 in der Ortsdurchfahrt – aber wie lange noch? Foto: Alex

Neckargemünd. (cm) Bei der Einführung von Tempo 30 in der B37-Ortsdurchfahrt von Neckargemünd hat es eine Panne gegeben. Dies wurde in öffentlicher Sitzung des Gemeinderates bekannt. Offenbar sind die von der Stadt versandten Dokumente nie bei den zuständigen Behörden angekommen – und dies gleich doppelt. Somit gilt weiter Tempo 50 – wohl zur Freude der Autofahrer.

Dass es Probleme bei der Zustellung gab, war den Stadträten offenbar bekannt. Denn Petra Groesser (Grüne) stellte nun eine ziemlich präzise Frage: "Sind die Unterlagen für Tempo 30 nun an der richtigen Stelle angekommen?" Bürgermeister Frank Volk erklärte, dass man diese im Mai an das für die Bundesstraße zuständige Regierungspräsidium in Karlsruhe geschickt habe. Als man mit Vertretern der Behörde an einem Tisch saß, habe niemand erklärt, dass die Unterlagen nicht vorliegen. Im September habe man diese dann erneut losgeschickt – und im November die Antwort bekommen, dass diese nach wie vor nicht angekommen seien. Nun habe man einen dritten Anlauf gestartet. "Da hätte man wohl einen Reiter aus Neckargemünd mit den Unterlagen losschicken sollen"; sagte Groesser augenzwinkernd.

Bekanntlich hatte der Gemeinderat im vergangenen Frühjahr nach dreijähriger Erarbeitung einen sogenannten Lärmaktionsplan beschlossen, mit dem Anwohner besser beschützt werden sollen. Diese beinhaltete Tempo 30 statt 50 in der kompletten und 2,5 Kilometer langen Ortsdurchfahrt zwischen dem Stadteingang in Kleingemünd von Neckarsteinach kommend und dem Stadtausgang Richtung Heidelberg-Schlierbach. Die Fahrt würde hier künftig zwei Minuten länger dauern – zumindest in der Theorie und ohne Ampeln. Auf der B 45 Richtung Bammental soll in einem Abschnitt das Tempo von 70 auf 50 reduziert werden. Auch hier bestehen gesundheitsgefährdende Lärmbelastungen. Außerdem soll in Teilen der Wiesenbacher Straße das Tempo von 50 auf 30 gesenkt werden.