Meckesheim. (bmi) Bürgermeister Maik Brandt und große Teile der Gemeindeverwaltung haben es gleich zum Start am Donnerstag probiert: Ab sofort immer dienstags und donnerstags von 14 bis 16 Uhr können sich alle Meckesheimer sowie im Ort Beschäftigte im B-Bau der Karl-Bühler-Schule kostenlos und ohne Anmeldung auf das Coronavirus testen lassen. "Eine tolle Sache für Meckesheim, wir haben viele positive Rückmeldungen erhalten", freut sich Brandt beim Anruf der RNZ. Er ist gleichzeitig auch Vorsitzender des DRK-Ortsvereins, dessen hierfür geschultes Personal die Testung ehrenamtlich übernimmt.

Bereits seit zwei Wochen bietet das DRK in der Schule eine Testmöglichkeit für Erzieher und Lehrer an. Als damals das Angebot vom Gemeindetag für kostenlose Corona-Schnelltests aus der Notreserve des Landes kam, schlug die Gemeinde zu. Nun gab es erneut die Abfrage vom Gemeindetag bei allen Kommunen, die bereits eine kommunale Teststrecke aufgebaut haben.

Das nun erweiterte Angebot richtet sich laut Rathauschef Brandt vorrangig an pflegende Angehörige, Beschäftigte in Schule und Kindertageseinrichtungen, Jugendhilfe, Polizei, Justiz, Verwaltung, Schüler und Eltern sowie Wahlhelfer. "Grundsätzlich kann sich jeder ohne Symptome kostenlos testen lassen", betont Brandt. Das Angebot bestehe vorerst bis Ende März, ehe das bundesweite Programm für kostenlose Tests anlaufen soll. Getestet wird per Antigen-Schnelltests und Abstrich in der weniger beliebten Variante durch die Nase. "Es war ein wenig unangenehm", gibt Brandt zu. "Das nimmt man aber für etwas Sicherheit gerne in Kauf." Noch wichtiger: Sein Ergebnis war – wie bisher alle – negativ.