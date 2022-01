Leimen. (rl) Der Odenwald aufgenommen aus etwa 300 Metern Höhe in der Nähe des Landgut Lingental. Die Inversionswetterlage sorgte am Freitagnachmittag für ein traumhaftes Panorama bei Sonnenschein und strahlend blauem Himmel. Die Aufnahmen zeigen zum einen in Richtung Osten (Gaiberg, Bammental, Gauangelloch und im Westen in Richtung Rheintal, Pfalz. In dieser Richtung schauen auch die Gipfel der Pfälzer Berge heraus. Die Fotos hat René Priebe (PR-Video) mit seiner Drohne gemacht.

Inversionswetterlage im Rhein-Neckar-Kreis