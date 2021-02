Von Agnieszka Dorn

Nußloch/Leimen-St. Ilgen. Das Licht bleibt seit dem 16. Dezember aus in den Friseursalons deutschlandweit, die Stimmung angespannt: Seit 27 Jahren sei sie selbstständig und habe etwas Vergleichbares wie jetzt noch nicht erlebt, sagt Christiane Steinbächer, Inhaberin des Friseurgeschäfts "Christianes Hair & Beauty" in Nußloch. Denn die finanziellen Hilfen der Bundesregierung kommen bei Friseurgeschäften bis dato nicht an. Derweil laufen aber Kosten wie Miete oder Versicherungen weiter, sowohl im geschäftlichen als auch im privaten Bereich.

In den vergangenen Tagen haben Friseurgeschäfte mit verschiedenen Aktionen auf die prekäre Situation aufmerksam gemacht, unter anderem wurden unter dem Motto "Licht an, bevor es ausgeht" Lichter in den Salons angelassen. Laut Jörg Fahn, Obermeister der Friseurinnung Heidelberg-Kraichgau, gibt es Betriebe in der Region, die kurz vor dem Aus stehen. Den restlichen stehe das "Wasser bis zum Mund", weil die Hilfen nicht ankommen. Laut Fahn gibt es Friseure die nicht einmal mehr Geld für Lebensmittel haben. Die Branche hat Berufsverbot, Hausbesuche sind nicht erlaubt.

Seit Mitte Dezember habe sie keine Einnahmen und bislang auch keine finanzielle Unterstützung vom Staat erhalten, berichtet Christiane Steinbächer weiter. Während es beim ersten Lockdown eine Soforthilfe gab, die recht zügig ausbezahlt wurde, sind die Anträge jetzt komplizierter. Der Antrag für finanzielle Unterstützung für Januar etwa steht rückwirkend erst Mitte bis Ende Februar zur Verfügung. Zudem müssen die Anträge von Steuerberatern ausgefüllt werden.

Bis das Geld für den Januar letztendlich auf dem Konto landet, rechnet man nicht vor Anfang, Mitte oder gar Ende März. "Wir sitzen alle auf glühenden Kohlen und fühlen uns im Stich gelassen", so Steinbächer. Noch könne sie überleben, fügt sie hinzu, allerdings auch nur, weil sie auf ihr Erspartes zurückgreife, das für ihre Rente gedacht war. Das Wasser stehe ihr bereits bis zur Unterlippe, so Steinbächer. Unmoralische Anfragen, die Haare "schwarz", also illegal, zu schneiden habe sie auch bekommen – und abgelehnt.

Die Friseurbranche habe Berufsverbot, berichtet Oberinnungsmeister Jörg Fahn, der selbst in Wiesloch einen Friseursalon hat. Er lehne illegale Arbeit komplett ab, betont Fahn, zumal die Corona-Hygienemaßnahmen bei Hausbesuchen nicht eingehalten werden können. Allerdings kann er es bei denjenigen nachempfinden, die darauf zurückgreifen, weil kein Geld mehr für Lebensmittel vorhanden sei.

Auch bei Evelin Bootz, Inhaberin des St. Ilgener Friseursalons "House of Hair" ist die Situation angespannt. Hätte sie ihre Eltern nicht, würde es ihren Salon nicht mehr geben, berichtet die 37-jährige Friseurmeisterin, die seit zwei Jahren den Friseursalon betreibt. Auch sie habe bisher noch keine finanzielle Unterstützung vom Staat erhalten. Und sie spürt ganz unmittelbar die Folgen, kann mittlerweile nachts nicht mehr schlafen.

Gesundheit sei am Wichtigsten, betont Bootz, die selbst zur Risikogruppe gehört, und zusätzlich nun mit Existenzängsten kämpfen muss. Finanzielle Hilfen müssen schneller ausbezahlt werden, so Bootz. Auch sie habe in alle Hygienemaßnahmen investiert und vor dem Lockdown sogar noch neue Produkte gekauft. Die Situation sei äußerst ernst, solange die finanziellen Hilfen nicht kommen. Die Friseure hoffen, ab Montag, 15. Februar, wieder öffnen zu dürfen und auf schnelle Unterstützung vom Staat.