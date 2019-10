Von Karin Katzenberger-Ruf

Nußloch. "Tempo 30 flächendeckend", lautet die Empfehlung von Stefan Wammetsberger. Sein Planungsbüro in Karlsruhe ist damit beauftragt, für Nußloch ein Mobilitätskonzept zu erstellen. Bei der zweiten Informationsveranstaltung in der Festhalle gab er einen Überblick über das bisher Erarbeitete. Ende November soll der Gemeinderat über das Konzept abstimmen.

In dem Konzept geht es laut Bürgermeister Joachim Förster um "nachhaltige Mobilität", die alle Verkehrsteilnehmer berücksichtigt. Bei der Umsetzung werden seinen Worten nach voraussichtlich Projekte an den Durchgangsstraßen Priorität haben. Förster gab zu, bei der Veranstaltung in der Festhalle mit etwas mehr Interesse gerechnet zu haben. Bestuhlt war die Halle für rund 200 Gäste, um die 70 kamen. Laut Rathauschef gab es nach der ersten Informationsveranstaltung eine Flut von Anregungen - vor allem in Form von E-Mails, die alle registriert und soweit möglich bei der weiteren Planung berücksichtigt worden seien.

Im Anschluss an die Ausführungen des Stadtplaners, die im Schnelldurchlauf dann doch über eine Stunde dauerten, gab es nur wenige Fragen aus dem Publikum. Unter anderem wollte die Leiterin der Lindenschule wissen, ob das bereits Vereinbarte zur Sicherheit der Schulkinder baldmöglichst realisiert werde. Bürgermeister wie Stadtplaner bestätigten dies.

Auf der Leinwand erläuterte Wammetsberger, was alles im Mobilitätskonzept steckt. Demnach gibt es einen Maßnahmenplan Nord und Süd, der einige Verbesserungen enthält. Diese wären relativ schnell umsetzbar, von ihnen könnten Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger gleichermaßen profitieren. In der Massengasse sind die Gehwege demnach durchgehend viel zu schmal. Und auch in der Walldorfer Straße, der Sinsheimer Straße und in der Bismarckstraße gäbe es einiges zu tun, um die Aufenthaltsqualität zu verbessern. Für Fußgänger wie für Radfahrer, die ja eher auf der Durchreise sind.

Stefan Wammetsberger. Foto: kaz

Für den Lindenplatz hat der Stadtplaner ebenfalls neue Ideen. Die Bushaltestellen mehr auf die Straße zu verlagern: Geht das? Engstellen auf der Hauptstraße könnten laut Wammetsberger den Durchgangsverkehr verringern. Dieser ist nach seiner Schilderung allerdings noch vergleichsweise erträglich, obwohl er sich seit 2002 fast verdoppelt habe. Parkschein-Apps, Car-Sharing, Lade-Stationen für Elektroautos: Auch solche Maßnahmen gehören zum Mobilitätskonzept.

Außerdem geht es darum, Busverbindungen zu verbessern. Zum Beispiel die zur S-Bahn oder nach Walldorf. Und was ist mit einer möglichen Verlängerung der Straßenbahnlinie von Leimen nach Nußloch? Diese hat der Stadtplaner im Vorfeld der Gartenschau angedacht, also im Jahr 2031 und später. Durchaus möglich, dass bis dahin gar keine großen Parkplätze mehr gebraucht werden, weil sich zum Beispiel autonomes Fahren in kleinen Autos, vielleicht sogar auf Solarstraßen, durchgesetzt hat.

Im Hier und Jetzt könnten allerdings noch Kreisel gute Dienste leisten. Nicht nur für den fließenden Verkehr, sondern auch für Menschen, die einfach sicher über die Straße kommen wollen. Einen Kreisverkehr könnte sich der Stadtplaner an Kreuzung von Massengasse und Kurpfalzstraße vorstellen. Kostenpunkt: Rund 500.000 Euro. Beim Mobilitätskonzept spielt auch der geplante Ausbau der Umgehungsstraße B 3 eine Rolle. Sollte dieser realisiert werden, wäre Nußloch den Durchgangsverkehr wahrscheinlich los und könnte es sich bei Tempo 30 richtig gemütlich machen.