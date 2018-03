Nußloch. (dpa/lsw) Ein Vater hat am Samstagnachmittag in Nußloch Pommes für seinen Sohn machen wollen - und dabei einen Brand verursacht. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, erlitt der 34-Jährige Verbrennungen an Armen und Hals und atmete giftige Rauchgase ein. Sein zehnjähriger Sohn kam mit dem Schrecken davon. Der 34-Jährige hatte die Pommes am Samstag in Nußloch in einer Fritteuse zubereitet. Dabei kam es zu einer Überhitzung des Fetts, das in Brand geriet. Nach ersten Erkenntnissen versuchte der Vater, das Feuer mit Wasser zu löschen, was zu einer Verpuffung führte. Später gelang es ihm, die Flammen mit einer Decke zu ersticken. Die Polizei bezifferte den Sachschaden mit 20.000 Euro. Sie ermittelt gegen den Mann nun wegen fahrlässiger Brandstiftung.