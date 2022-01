Nußloch/Heidelberg. (luw) Erst war er von einem Radfahrer als "Scheiß Türke" beleidigt worden, in der Folge stand er jetzt selbst vor Gericht: Wegen fahrlässiger Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ist ein 42-Jähriger am Donnerstag vor dem Heidelberger Amtsgericht zu einer Geldstrafe von 2000 Euro und drei Monaten Fahrverbot verurteilt worden.

Der Fall hatte sich im September vergangenen Jahres in Nußloch abgespielt. Der türkischstämmige 42-Jährige fuhr gemeinsam mit seiner Frau im Auto auf der Walldorfer Straße und wollte einen Radfahrer überholen. "Dabei war der Radfahrer relativ nah an der Frau, die auf dem Beifahrersitz saß und ein Kopftuch trug", berichtet die Vorsitzende Richterin Walburga Englert-Biedert gegenüber der RNZ. "Dann rief der Radfahrer in deren Richtung ,Scheiß Türke’ und fuhr weiter." Dies habe der Mann auch vor Gericht eingeräumt. Der nun angeklagte Autofahrer habe dies zur Anzeige bringen wollen, deswegen sein Auto in der Bismarckstraße gestoppt und sei dem Radfahrer hinterhergerannt. "Der Radler ist dann noch etwas schneller gefahren und wollte wohl weg von dort", schildert Englert-Biedert.

Was dann geschah, darüber gingen vor Gericht die Aussagen anfangs etwas auseinander: "Der Verteidiger gab für den Angeklagten zunächst eine Erklärung ab, wonach es zwischen diesem und dem Radfahrer überhaupt keine Berührung gegeben habe." Doch der Radler sei gestürzt und habe sich leicht verletzt.

Der Radfahrer habe wiederum erklärt, der Angeklagte habe ihn vom Rad "gestoßen". Ein Augenzeuge habe zumindest ein "Schubsen" bestätigt. Nach einer Beratung mit seinem Verteidiger sagte dann auch der Angeklagte aus, dass er zumindest eine Berührung des Geschädigten nicht mehr ausschließen könne.

"Er habe ihn nur festhalten wollen, um seine Personalien aufzunehmen und die Polizei zu rufen", fasst die Richterin die Aussage des Angeklagten zusammen. Dadurch habe sich der Verdacht des Vorsatzes nicht bestätigt, sehr wohl aber jener der fahrlässigen Körperverletzung. Der Tatbestand des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr greife dadurch, dass der Angeklagte dem Radfahrer hinterhergerannt sei: Von derartigem Verhalten auf der Straße gehe bereits eine Gefahr aus, erläutert Englert-Biedert.

Unter besonderen Vorzeichen stand die Verhandlung nach Angaben der Richterin, weil gleich zu Beginn die tragischen Konsequenzen dieses Falls für den 42-Jährigen und dessen Familie zur Sprache kamen: "Der Angeklagte ist Kfz-Prüfingenieur und daher angewiesen auf seine Fahrerlaubnis." Diese sei ihm aber infolge der Anklageerhebung vor zwei Monaten bereits entzogen worden, sodass er für seine Familie mit drei kleinen Kindern seither "null Verdienst" gehabt habe. Die gute Nachricht für ihn: Diese zwei Monate werden von der Strafe im Urteil abgezogen, sodass er nur noch einen weiteren Monat ohne Fahrerlaubnis bleibt.