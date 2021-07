Von Alexander Werschak

Nußloch. "Nicht nötig und schädlich." Das ist verknappt das Credo der neuen Initiative "Nußloch Intakt", die gegen den Einzelhandelsstandort "Nord" in der Gemeinde mobil macht. "Ein solches Großprojekt am Ortsrand von Nußloch ist völlig unnötig und der Schaden stünde in keinem Verhältnis", betonen unisono Udo Lahm und Franz Josef Schoppengerd; Letzterer ist auch im Vorstand des Nabu Leimen-Nußloch aktiv. Beide fungieren zurzeit als Sprecher der Initiative. 15 Mitstreiter haben sich mittlerweile zu einem Kernteam formiert, weitere 35 Unterstützer stehen diesem zur Seite. Eine Internetseite ist unter www.nussloch-intakt.de geschaltet, im Sozialen Netzwerk Facebook ist man aktiv. In den kommenden zwei Wochen soll "Nußloch Intakt" zudem als Verein eingetragen werden.

Bereits seit Jahren wird ein möglicher Lebensmittelmarkt am nördlichen Ortseingang kontrovers diskutiert. Mit dem Haushalt 2020 wurden auf Antrag der Liberalen im Gemeinderat schließlich Finanzmittel für eine entsprechende Planung bereitgestellt. In der Februarsitzung dieses Jahres dann beauftragte die Bürgervertretung mit den Stimmen von CDU, FDP/BfN und SPD für gut 46.000 Euro die MVV Regioplan GmbH damit, die Aufstellung eines Bebauungsplans "Einzelhandel Nord" vorzubereiten; wobei die Sozialdemokraten ihre Zustimmung mit der Schaffung zusätzlichen Wohnraums verknüpften. Dem Vernehmen nach steht die Reinhard Unternehmensgruppe GbR aus dem benachbarten Sandhausen als Investor hinter dem Projekt.

Die Mannheimer Regioplan wiederum soll im Vorfeld die städtebaulichen, erschließungstechnischen, verkehrlichen, gestalterischen und ökologischen Optionen beleuchten und frühzeitig etwaige genehmigungsrechtliche Vorbehalte bei Behörden oder Trägern öffentlicher Belange auszuräumen suchen. Plangebiet ist eine 1,5 Hektar große Sonderbaufläche im aktuellen Flächennutzungsplan, die an eine potenzielle Wohngebietserweiterung grenzt. Ferner soll der Handelsstandort am Prozessionsweg den Ansprüchen an einen modernen ÖPNV-Knotenpunkt genügen, um einer denkbaren Verlängerung der Straßenbahnlinie von Leimen nach Nußloch nicht im Gleis zu stehen.

Beabsichtigt ist bislang, dass der Gemeinderat im September den "Bebauungsplan Einzelhandel Nord" behandelt. Sollte sich das Gremium hierbei für einen Aufstellungsbeschluss entscheiden, wobei die Grünen seit jeher strikt gegen das Vorhaben sind, müssten auch Umfang und Formate der Öffentlichkeitsbeteiligung festgelegt werden. Und Gutachten müssten klären, inwieweit überhaupt Bedarf besteht und welche Auswirkungen ein Supermarkt auf die anderen örtlichen Lebensmittelläden hätte.

Zu all dem hat "Nußloch Intakt" eine klare Haltung. Sie machen derweil Front gegen die angedachte Bebauung des Grünstreifens vor den Gemeindetoren. An Informationsständen und auf Flugblättern breitet die Initiative ihre Argumente aus. Beschwören auf Plakaten den idyllischen Charakter der gefährdeten Parzelle. So zeigt eines der Poster eine Fotomontage des nördlichen Ortseingangs mit einem modernen und parkplatzumzingelten Einkaufsmarkt als Menetekel. Gegenüber der bisher eher dörflichen Anmutung mitsamt weidenden Schäfchen.

Doch es sind beileibe nicht nur ökologische Bedenken, die "Nußloch Intakt" auf die demokratischen Barrikaden treibt. Aus Sicht der Initiative gibt es drei Hauptgründe, die gegen einen Nord-Markt sprechen. Da ist zum einen die Zunahme des Verkehrs durch Einkäufer und Anlieferfahrzeuge. Zum anderen natürlich die Versiegelung eines wertvollen Stücks Grün, das in unmittelbarer Nachbarschaft zu einem Landschaftsschutz- und einem FFH-Gebiet liegt – inklusive seltener Arten, die der Nabu jetzt genau kartieren will – oder beispielsweise zum Ziegenkäsehof mit seiner naturverträglichen Landwirtschaft. Ein Fleckchen Erde, das eine wichtige Frischluftschneise darstelle und – ganz aktuelles Thema – für Wasserabfluss bei Starkregen sorge.

Sorgen macht sich die Initiative aber genauso um die bisherigen Ladeninhaber von Nußloch. "Wir sehen nicht, dass die Gemeinde in Sachen Einzelhandel unterversorgt ist." Überhaupt: 15 Vollversorger und Discounter zählte man in fünf Kilometern Umkreis. Eine Drogerie, drei Hofläden, Einzelhändler und der Wochenmarkt ergänzten das Angebot. Selbst für Senioren sei alles zu Fuß erreichbar. Insbesondere auf die beiden Zentren, das Areal um den Lindenplatz in der Ortsmitte und den Nahversorgungsstandort an Massengasse und Mühlstraße, könnte ein neuer Supermarkt wirtschaftlich schädliche Auswirkungen haben. Und jüngst sei der Markt gegenüber der Olympiahalle gerade hinsichtlich der Produktpalette ansprechend ergänzt worden, erklären Lahm und Schoppengerd.

Ziel von "Nußloch Intakt" ist es, den Aufstellungsbeschluss "Bebauungsplan Einzelhandel Nord" zu verhindern. Doch sie machen auch deutlich, dass sie entschlossen sind, einen Schritt weiter zu gehen: "Wir wollen es nur ungern zu einem auch für die Gemeinde aufwendigen Bürgerentscheid kommen lassen, aber wir würden in diesem Fall die im Landesrecht vorgesehenen Beteiligungsmöglichkeiten nutzen und die Nußlocher zur direkten Abstimmung aufrufen."