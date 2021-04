Von Alexander Werschak

Nußloch. Es ist der große Wurf geplant: Die Baugenossenschaft Familienheim Heidelberg möchte die "Neue Heimat" in Nußloch in ein klimaneutrales Quartier verwandeln. Wovon nicht nur die Umwelt profitieren könnte, sondern auch die Kommune. Denn deren benachbarte Liegenschaften – Feuerwehrhaus und Bauhof – könnten an das geplante Nahwärmenetz mit angeschlossen werden. Holger Meid vom Familienheim-Vorstand präsentierte das Vorhaben dem Gemeinderat in zurückliegender Zusammenkunft.

Mit "Klimaroadmap 2030+" ist die Strategie überschrieben, die im vergangenen Jahr von der Baugenossenschaft aufgestellt wurde. Ein klimabezogener Projektplan, der sich vom englischen Begriff der Straßenkarte ableitet. Orientierungspunkt ist dabei das Klimaziel, das von der Europäischen Union formuliert und kürzlich forciert wurde: Bis zum Jahr 2030 soll der Ausstoß von Treibhausgasen um wenigstens 55 Prozent vermindert werden. Die Familienheim möchte bis 2035 die Kohlendioxidemission um über 50 Prozent verringern und 15 Jahre später fast klimaneutral sein. Gut 20 Millionen Euro will die Genossenschaft hierfür während der laufenden Dekade in ihre 78 Gebäude investieren.

Aus 13 Häusern, zumeist 50 und mehr Jahre alt, mit 199 Wohnungen besteht die "Neue Heimat" rings um die gleichnamige Straße in Nußloch. Neun zentrale Heizungsanlagen und Gasthermen spenden den Mietern bislang Wärme. Zentrales Element der beabsichtigten energetischen Ertüchtigung ist neben Dämmung und Modernisierung eine Holzpellet-Doppelkessel-Anlage nebst Gasspitzenlastkessel mit einem 380 Meter messenden Nahwärmenetz in Zwei-Leiter-Technologie.

Um an das Netz den kommunalen Bauhof und das Feuerwehrhaus anzuschließen, müssten nur 100 Meter zusätzliche Rohre verlegt und die Brenner etwas aufgerüstet werden. Zeitlich gesehen ist das Projekt ebenfalls überschaubar: Nach dem bisherigen Plan könnte alles im kommenden Jahr innerhalb von nur neun Monaten erledigt sein.

Schon jetzt trägt die "Neue Heimat" indes zu einer umweltschonenden Energieerzeugung bei, sind doch die Dächer der Gebäude mit Photovoltaikanlagen der Heidelberger Energiegenossenschaft (HEG) belegt, die rund 500 Kilowatt Spitzenleistung liefern. Auch klimafreundlichere Elektroautos lassen sich bereits an der Ladesäule bestromen, die in Kooperation mit dem Stromanbieter Netze BW betrieben wird.

Damit aber nicht genug der Zukunftsmusik: Diplom-Ingenieur Meid skizzierte vor der Bürgervertretung ferner, wie sich die heruntergewirtschafteten Gebäude mit der Adresse Allming 6 und 8 dank Modulbauweise rasch neu errichten ließen. Entstehen könnte im Quartier so ein fünfgeschossiges Holz-Hybrid-Haus, gruppiert um einen zentralen Treppenaufgang, mit 25 Wohnungen auf gut 1600 Quadratmetern – davon 16 mit zwei, acht mit drei und eine mit vier Zimmern.

An dieser Stelle hakte Michael Molitor (SPD) ein, weil nach seinem Dafürhalten vor allem Ein- und Zwei-Zimmer-Wohnungen gebraucht würden. Eine andere Frage warf Ralf Baumeister (FDP/BfN) auf: die nach dem Bauherren und Betreiber neuer Allming-Häuser. Bisher sind diese nämlich im Besitz der Kommune und dienen teilweise der Unterbringung. Zudem schwebte Uwe Kleinert (Grüne) vor, die Wohnstätten auch in einem Neubau zu den gleichen Konditionen anbieten zu können wie zuvor.

Apropos: Der Weg in die Klimaneutralität soll für die Bewohner der "Neuen Heimat" hinsichtlich der Warmmiete mindestens kostenneutral ausfallen, sicherte Holger Meid auf Nachfrage zu. Überhaupt will die Bürgervertretung zunächst noch detaillierte Zahlen sehen, bevor sie eine Entscheidung darüber fällt, ob Bauhof und Feuerwehrhaus ins Nahwärmenetz eingebunden werden. Grundsätzlich aber stieß die Konzeption der Familienheim im Rund auf Zustimmung oder sogar Begeisterung. Gleich eingangs der gemeinderätlichen Stellungnahmen etwa hatte sich auch Rouven Röser (CDU) sehr wohlwollend geäußert.