Nußloch/Heidelberg. (luw) Weil er versucht haben soll, im Dezember 2021 die Aral-Tankstelle in der Nußlocher Hauptstraße mit einer Waffe auszurauben, ist ein 19-Jähriger seit dem gestrigen Freitag vor dem Heidelberger Landgericht angeklagt. Die Vorwürfe lauten unter anderem auf versuchte räuberische Erpressung und unerlaubten Waffenbesitz; den für die eingesetzte Schreckschusspistole erforderlichen Kleinen Waffenschein besitzt er nicht. Geprüft wird, inwiefern der damalige Drogenkonsum des Angeklagten mit der Tat zusammenhängt.

Gepflegtes Erscheinungsbild, reflektiertes und reumütiges Auftreten, offensichtlich aufgewachsen in wohlbehüteten Verhältnissen, ein guter Realschulabschluss. Der Angeklagte sei auch aufgrund seiner freundlichen Art "nicht der typische Tankstellenräuber", sagte ein in dem Fall ermittelnder Polizist aus. Dennoch betrat der 19-Jährige den Gerichtssaal vor den Augen seiner Eltern in Fußfesseln. Schließlich sitzt er angesichts der durchaus schweren Vorwürfe in Untersuchungshaft.

Der heute 19-Jährige wuchs in Edingen-Neckarhausen bei seinen Eltern auf, wo er bis zu seiner Verhaftung im Februar wohnte. Er erreichte ohne Probleme seine Mittlere Reife, nahm aber nach eigener Aussage ab dem Alter von 15 Jahren verschiedene Drogen. Zunächst Cannabis, später auch Kokain, Opiate und starke Schmerzmittel. Den fast täglichen Konsum führte er während seiner Ausbildung zum Fachinformatiker fort. Auch Benzodiazepine – ein beruhigendes, mitunter als Psychopharmakon eingesetztes Mittel – nahm er teils in großen Mengen. Wegen des Verdachts eines Diebstahls an seiner Ausbildungsstelle wurde ihm nach rund zweieinhalb Jahren gekündigt. Dies habe ihn aus der Bahn geworfen, der Drogenkonsum wurde noch stärker.

An Halloween 2021 lernte er eine 20-Jährige kennen, eine Beziehung entwickelte sich. Wenn sie arbeiten musste, passte er gelegentlich auf die zweijährige Tochter der Nußlocherin auf. Allerdings habe man auch zusammen "konsumiert", erzählte er: "Wenn ich bei ihr übernachtet habe, war es morgens unsere Routine, einen Joint zu rauchen." Auch chemische Substanzen habe man immer wieder gemeinsam eingenommen.

Am 3. Dezember habe er Zigarettenblättchen an der unweit von der Wohnung seiner damaligen Partnerin entfernten Aral-Tankstelle kaufen wollen. Mit dabei hatte er ihre Tochter. Doch weil er keine Maske trug, wies ihn die Kassiererin zurück. Also kehrte er mit dem Mädchen auf dem Arm um – kurz darauf war ein lauter Knall zu hören. Wie sich später herausstellte, hatte der Angeklagte mutmaßlich aus Frustration mit seiner Schreckschusspistole, Modell "Walther P22", gegen die Werbetafel der Tankstelle geschossen.

Zwei Tage später kam er laut Anklage wieder. Diesmal allein, mit Maske und aufgezogener Kapuze. Er richtete demnach die Waffe auf die Kassiererin und forderte sie auf, die Kasse zu öffnen. "Ich habe ihm gesagt, dass ich erst einen Artikel einscannen muss, damit sie aufgeht", sagte die Frau vor Gericht. Nach einer erneuten Aufforderung des Angeklagten und der wiederholten Absage der Kassiererin flüchtete er ohne Beute. Der 19-Jährige gestand beide Taten, er könne sich aber vor allem an den versuchten Raub nicht mehr erinnern. Eine Sachverständige bestätigte später, dass der Drogenkonsum durchaus zu Gedächtnisverlust führen könne. Gegenüber der Kassiererin entschuldigte sich der Angeklagte vor Gericht: "Ich war in dem Moment einfach nicht ich selbst."

Nach Aussage der Sachverständigen wäre eine Suchttherapie für den Angeklagten hilfreich, eine Haftstrafe erscheint demnach unwahrscheinlich. Der Prozess soll am 20. Mai fortgesetzt werden, dann wird auch das Urteil erwartet.