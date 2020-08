Nußloch. (lesa) Ungewöhnlicher Einsatz: Am frühen Samstagmorgen wurde die Feuerwehr in die Sinsheimer Straße gerufen. "Die Polizei hat uns verständigt, weil eine Straßenlaterne gesichert werden sollte", sagte Kommandant Bernd Rensch am Sonntag auf RNZ-Nachfrage.

Als die Kameraden gegen 4 Uhr am Einsatzort in Höhe der Einmündung Burgstraße angelangten, bot sich ihnen ein spektakuläres Bild. "Ein Auto hatte sich überschlagen und lag auf dem Dach", berichtet Rensch. Von den Insassen des Wagens der Marke Jaguar fand sich allerdings keine Spur. "Anwohner haben zwei Personen beobachtet, die von der Unfallstelle flüchteten", erklärt Rensch.

Diese waren laut Polizeibericht in Richtung Maisbach unterwegs, als der Fahrer nach einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Auto prallte gegen eine Grundstücksmauer, drehte sich und krachte dann an eine Laterne. Danach überschlug sich das Auto und blieb auf dem Dach liegen. Die Straßenlaterne wurde dabei beschädigt. "Sie war geknickt und es hingen Kabel raus", berichtet Rensch. Das Unfallfahrzeug wurde mithilfe eines Abschleppwagens abtransportiert.

Die Unfallursache und die Identität des Fahrers sind nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Ob der Fahrzeughalter und der Fahrer des Wagens ein und dieselbe Person sind, konnte Polizeisprecher Maik Domberg auf Nachfrage der RNZ nicht sagen. Auch zur Höhe des entstandenen Schadens konnte er keine Angaben machen. "Es wird in jede Richtung ermittelt", so Domberg.

Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06222/57090 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

Update: Sonntag, 30. August 2020, 19.30 Uhr