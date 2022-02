Von Agnieszka Dorn

Nußloch. "Schützt den Nußlocher Gemeindewald": Unter diesem Motto steht eine Petition, welche die Initiative "Waldvision Nußloch" kürzlich über die Online-Plattform change.org gestartet hat. Bis Dienstagnachmittag kamen hier rund 550 Unterschriften zusammen. Bürgermeister Joachim Förster beobachtet das Ganze kritisch. Die Aktion sei für ihn nicht nachvollziehbar, erklärte er auf Nachfrage der RNZ. Die Petition richtet sich unter anderem an ihn als Rathauschef und an den Gemeinderat. Gefordert wird darin in mehreren Punkten eine "echte ökologische Waldwirtschaft in Nußloch" umzusetzen.

Vergangenes Jahr war die Initiative "Waldvision" laut Förster am Leitbild zum klimastabilen naturnahen Wald samt dem Gemeinderat eingebunden gewesen. Es gab zudem Gespräche mit den jeweiligen Verantwortlichen der Initiative. In das Leitbild seien auch die Ziele der "Waldvision" eingeflossen, so Förster.

Die "Waldvision Nußloch" ist ein Zusammenschluss von Menschen, die auf die Möglichkeit einer naturnahen Waldbewirtschaftung in Nußloch aufmerksam machen. Gewünscht wird allem voran, den Wald auch für kommende Generationen als Naherholungsgebiet zu erhalten. "Für uns ist das erstellte Leitbild nicht zufriedenstellend", meinte jetzt Jens Klettenheimer als Sprecher der Initiative gegenüber der RNZ. Trotz des Leitbilds habe es in den vergangenen Monaten im Gemeindewald "grobe Verstöße" gegeben. Als Beispiel nennt Klettenheimer die massive Abholzung am Erlenteichweg, die ihm zufolge nicht nur auf den Pilzbefall der Eschen zurückgehe.

Zudem habe ein "Kiefernkahlschlag Richtung Regenweg" im Flora-Fauna-Habitat-Gebiet (FFH) stattgefunden. Der Abstand von 40 Metern bei den Rückegassen wird laut Kletteheimer nicht eingehalten, dort fahrende schwere Forst-Fahrzeuge könnten am Rand stehende Bäume oder Wurzeln beschädigen. Die "Waldvision" habe zwar Ziele in Bezug auf das Leitbild äußern dürfen, meint Klettenheimer. Letztendlich sei man aber in die Planungen nicht einbezogen worden. Erstellt habe das Leitbild der Forst. Man habe etwa keine Rückmeldung bekommen, warum verschiedene Aspekte eingeflossen seien und warum andere nicht. Zudem lassen laut Klettenheimer einige Formulierungen im Leitbild "Hintertüren" auf, etwa bei Pflanzungen von heimischen Baumarten.

Die Unterschriften der unbefristet laufenden Petition sollen dem Gemeinderat in dessen Sitzung im Februar oder im März übergeben werden. "Wir haben das Gefühl, dass die Initiative eine Art Bannwald anstrebt", sagt Forstbezirksleiter Philipp Schweigler. Offen ausgesprochen wurde das nicht. Allerdings gehen die geforderten Ziele in diese Richtung. Die Petition will unter anderem den Nußlocher Gemeindewald in "seiner ursprünglichen Form" erhalten. Ein Bannwald ist ein unter Schutz gestellter Wald, in dem jegliche menschliche Eingriffe verboten sind: Die Natur bleibt sich dort selbst überlassen. Wenn ein Baum umfällt, lässt man ihn liegen. Eingegriffen wird auch nicht, wenn Bäume umsturzgefährdet sind. Für Spaziergänger, Jogger, Menschen, die mit Hunden Gassi gehen, oder Wanderer birgt ein Bannwald Gefahren.

Man überlasse den Wald in Nußloch an einigen abseits der Wege gelegenen Stellen bereits der Natur, berichtet Revierförster Markus Reinhard. Wichtig sei dies für das Alt- und Totholzkonzept. In seiner ursprünglichen Form hatte der Gemeindewald seit der ersten Aufzeichnung im Jahr 1851 laut Philipp Schweigler weitaus weniger Holzvorrat als aktuell – Ausnahme war das Jahr 1996. Seit 1851 wachse der Wald demnach stetig, auch aktuell. In letzter Zeit wurden etliche Buchen am Erlenteichweg im Wald eingeschlagen, geschuldet war das laut Revierförster Reinhard auch einem Pilzbefall unter anderem an den Wurzeln der Bäume.

In der Petition wird zudem die Aussetzung des Forsteinrichtungswerks gefordert. Überall einschlagen, nur bei uns nicht – das funktioniere nicht, äußerte sich der Nußlocher Bürgermeister. "Die Bürger verbrauchen weitaus mehr Holz, als im Nußlocher Gemeindewald eingeschlagen wird." Förster zufolge liegt der Verbrauch bei fast 16.000 Festmeter pro Jahr. Zum Vergleich: Eingeschlagen werden sollen für das aktuelle Jahr laut Plan rund 1600 Festmeter.

Das von den Bürgern gebrauchte Holz wird unter anderem für Papier, Türen, zum Ausbau des Dachbodens oder für Fußböden verwendet. In der Petition werde suggeriert, dass ein Teil des Nußlocher Buchenholzes "oft über den Umweg nach China" gehe. Rathauschef Förster betont, dies sei "schlichtweg falsch". Das Holz aus dem Nußlocher Gemeindewald werde ausschließlich nach Deutschland verkauft. Die Arbeiten im Gemeindewald halten sich laut Förster an das einstimmig verabschiedete Leitbild und an den FFH-Management Plan. Die Bewirtschaftung des Gemeindewaldes stehe nicht im Vordergrund, erklärt Förster. Dies decke nicht im Ansatz den Holzverbrauch von Nußlocher Bürgern ab. Gewinn bringe der Gemeindewald schon lange nicht mehr.