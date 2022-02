Von Agnieszka Dorn

Nußloch. Wer sich gestern Vormittag über das Hubschraubergeräusch über Nußloch gewundert haben mag: Gesucht wurde diesmal nicht eine Person, die aus dem Psychiatrischen Zentrum Nordbaden (PZN) entflohen war, oder jemand, der sich in einer misslichen Lage befand. Vielmehr wurden im Auftrag der Gemeinde Nußloch Hangsicherungsmaßnahmen im Bereich der Straße Bortkelter durchgeführt.

Eingesetzt wurde dazu ein Hubschrauber. Über eine Ampelregelung war aus Sicherheitsgründen zudem zeitweise ein kleiner Bereich der Sinsheimer Straße in Höhe des Waldsportplatzes gesperrt. Nämlich immer dann, wenn der Hubschrauber in luftiger Höhe samt am Seil hängendem Material den Bereich passierte.

Er wohne seit Jahrzehnten hier in der Straße, erzählte ein 90-jähriger Anwohner des Bortkelters beim Besuch der RNZ. So etwas Außergewöhnliches habe er aber noch nicht erlebt. Wenige Meter gegenüber seines Hauses setzte der Hubschrauber direkt am Hang Zaun- und Sicherungselemente ab und begab sich wieder in die Luft. Das Spektakel wurde von einigen Schaulustigen beobachtet. Laut Gemeinde sollten Anwohner aus Sicherheitsgründen während der Maßnahme nicht zu Hause sein, denn der Hubschrauber flog samt seinem Material über die Dächer.

Der Hang im Bereich der Straße Bortkelter. Foto: A. Dorn



Der Hang gehört zu einem ehemaligen Steinbruch, berichtete Xenia Schilling vom Nußlocher Bauamt. Der Bereich am Hang sei irgendwann bebaut worden – sie vermute in den 70er-Jahren, es könnte aber auch früher oder später gewesen sein. Mit der Zeit haben sich immer wieder kleine Steine aus der Felswand gelöst. Damit nichts Schlimmeres passiert und die Sicherheit in dem Bereich gewährleistet ist, wurde der Hang gesichert.

Rund vier Jahre habe es von der Planung der Maßnahme bis zur Ausführung letztendlich gedauert, berichtete Schilling. Neben einem Ingenieurbüro wurde die Heidelberger Gesellschaft Bioplan Landschaftsökologie und Umweltplanung mit ins Boot geholt. Es musste sichergestellt werden, ob der Lebens- und Brutraum von verschiedenen Tierarten – etwa Fledermäusen – durch die Sicherungsmaßnahmen gefährdet ist. Beobachtet wurde die Flora und Fauna Schilling zufolge dort ein ganzes Jahr.

Die Zaun- und Sicherungselemente wurden zuvor am Waldsportplatz gelagert. Hier gab es auch Schaulustige, nämlich Kinder des Waldkindergartens. Von dort transportierte der Hubschrauber das Material zum Hang am Bortkelter. Arbeiter stellten die zusammengerollten Zäune am Hang auf und befestigten sie dort. In den kommenden ein bis zwei Tagen sollen die Zäune ausgerollt werden und von da an mögliche abfallende Steine auffangen. Das Prinzip entspricht der Hangsicherung in den Alpen.

Zuvor wurden, wie zu erfahren war, bereits einige Stellen am Hang mit sogenanntem Spritzbeton befestigt. Die Gesamtkosten für die Maßnahme belaufen sich auf rund 236.000 Euro für das Ingenieurbüro, die ökologische Baubegleitung und die ausführenden Arbeiten.