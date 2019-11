Von Alexander Werschak

Nußloch. Keine allgemeine Rücklage mehr. Kein Vermögenshaushalt mehr und kein Verwaltungshaushalt. Das kommende Jahr markiert für die Kommune und ihre Kämmerei eine Zäsur, denn das kamerale Rechnungswesen ist vorbei. Mit Beginn 2020 hält auch in Nußloch das neue Haushaltsrecht Einzug, das sich an einer kaufmännischen Buchführung orientiert – der kommunalen Doppik. Darauf ging Bürgermeister Joachim Förster vor allem ein, als er in der jüngsten Zusammenkunft des Gemeinderates den Haushaltsentwurf fürs nächste Jahr präsentierte.

Über die Anträge der Fraktionen berät das Gremium öffentlich am Mittwoch, 27. November, ab 18 Uhr im Ratssaal. Verabschieden wollen die Bürgervertreter den Etat dann zwei Wochen später. Dass von Verwaltungsseite ein erheblicher Aufwand betrieben werden musste, um den ersten doppischen Haushaltsplan auf die Beine zu stellen, machte Rathauschef Förster auch mit vielen Dankesworten in Richtung der Kämmerei wie der gesamten Verwaltung deutlich.

Die Kameralistik zeigt nicht auf, beleuchtete Förster noch einmal die Nachteile des veralteten Rechnungswesens, „ob unsere heutige Generation in der Lage ist, ihren Konsum, ihren Werteverzehr selbst zu finanzieren, ob sie von der Substanz lebt oder sogar zukünftige Generationen belastet.“ Das wird jetzt anders: Eine Darstellung des verursacher- und periodengerechten Ressourcenverbrauchs ersetzt die blanke Auflistung von Ausgaben und Einnahmen.

Demgemäß soll nach Meinung des Bürgermeisters für die Ratsversammlung nicht mehr nur das Zahlenwerk von Interesse sein, „vielmehr soll sich der Gemeinderat im neuen Recht noch mehr als Steuerungsorgan sehen und Ziele und Kennzahlen definieren.“ Was das betrifft, wurden mit dem Mobilitäts-, dem Klimaschutz- und dem Gemeindeentwicklungskonzept bereits sichtbare Wegmarken gesetzt, die nunmehr auf die Zielgerade gelangen und 2020 auch monetäre Spuren hinterlassen dürften.

Zukunftsweisend sind gleichsam Investitionen in die nachfolgende Generation. So denkt die Gemeinde über „einen großen Wurf“ in Sachen Sanierung der Schillerschule nach; überhaupt will man das Areal an Hilda- und Werderstraße – vielleicht via Architektenwettbewerb – neuen Möglichkeiten der Nutzung erschließen. Gut zwei Millionen Euro für die Kindergärten kommen ebenfalls der nächsten Generation zugute.

Das gilt auch für geordnete Finanzen: Nicht ohne Stolz führte Förster aus, „dass es gelungen ist, den ersten doppischen Haushalt mit einem positiven Ergebnis zu planen“, obschon mit über 1,1 Millionen Euro eine Rekordsumme für Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen ist. Und obwohl alle Produkte mit Abschreibungen und kalkulatorischer Verzinsung belegt wurden und nicht nur jene der kostenrechnenden Einrichtungen wie bisher. Apropos Produkte: 91 wurden für den Gemeindeetat mit seinen drei Teilhaushalten sowie drei für die Wasserversorgung definiert.

Indes beansprucht der 2020er-Etat auch einen Finanzierungsbedarf von 8,7 Millionen Euro. Zum einen, weil die vormaligen Haushaltsreste jetzt in neue Ansätze zu überführen sind. Zum anderen, weil die Kommune neben 4,7 Millionen Euro für Bauprojekte knapp 3,3 Millionen Euro in eine Beteiligung – mit einer Rendite von 3,6 Prozent – an der EnBW investieren möchte.

Auf einige Details der insgesamt elf Millionen Euro an Investitionen ging Kämmerin Susanne Einsele in der Ratssitzung ein. Etwa, dass gegen 1,3 Millionen Euro in die Erneuerung von Kanälen im Sanierungsgebiet „Ortsmitte III“ fließen werden, die Festhalle eine neue Lüftungsanlage für 600.000 Euro benötigt oder das leidige Thema der Olympiahallen-Attika für 300.000 Euro ein Ende finden soll. Weitere Posten sind die Umrüstung von Straßenlaternen auf LED-Beleuchtung, die Hangsicherung am Bortkelter, der Breitbandausbau und der avisierte Jugendplatz.

Bezahlen lässt sich das alles auch dank der Mittel, die bislang als allgemeine Rücklage angespart wurden und Ende dieses Jahres über 22 Millionen Euro umfassen dürften. Und auch dank eines zu erwartenden Aufkommens von fast 1,4 Millionen Euro an Grundsteuern, drei Millionen Euro an Gewerbesteuer und beinahe 8,1 Millionen Euro Anteil an der Einkommensteuer sowie gut 4,5 Millionen Euro an Schlüsselzuweisungen des Landes.