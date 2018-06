Nußloch. (axe) Der ist ganz lieb, der will nur spielen! Mancher hat diese Beruhigung schon mit einer üblen Bisswunde bezahlt. Im Falle der drei Nußlocher Kampfhunde, von denen das Rathaus weiß, scheint der Satz indes zu stimmen: Alle drei haben sich einer Verhaltensprüfung unterzogen, auch Wesenstest genannt, und gelten somit als ungefährlich. Und nach dem jüngsten Beschluss des Nußlocher Gemeinderates sind sie dann auch nicht mehr mit einem empfindlich höheren Steuersatz für rabiate Hunderassen belegt.

Gegen Ende vergangenen Jahres hatten sich die Nußlocher Bürgervertreter mit der Steuer für den besten Freund des Menschen befasst und dabei einen viereinhalbfach höheren Satz von 324 Euro pro Jahr für einen sogenannten Kampfhund festgesetzt. Nicht, dass danach ein großes Heulen und Zähnefletschen eingesetzt hätte. Vorstellig in der Verwaltung wurden die Besitzer der als wild eingestuften Hunde aber alle, wie Rathauschef Joachim Förster wissen ließ.

Auf Vorschlag der Verwaltung stimmte der Gemeinderat nun in seiner jüngsten Zusammenkunft geschlossen dafür, verhaltensgeprüften Hunden den höheren Steuersatz zu erlassen und diese als "Standard-Hunde" zu behandeln - für die 72 Euro im Jahr an die Gemeindekasse zu entrichten sind. Dazu muss innerhalb von zwölf Monaten der amtliche Wesenstest vorgewiesen werden, wie er in der Polizeiverordnung vorgeschrieben ist. Erweist sich der Wolfsverwandte später dennoch als gesteigert aggressiv und gefährlich, entfällt die Erleichterung unwiederbringlich. Die Regelung gilt rückwirkend ab 1. Januar dieses Jahres.

Ebenfalls rückwirkend zum Jahresanfang wurde die Steuerbefreiung für Vierbeiner ausgeweitet, die ihrem Frauchen oder Herrchen das Leben dauerhaft erleichtern. Von der Abgabe befreit sind in Nußloch jetzt nicht nur Assistenz- und Rehabilitationshunde, die Menschen beim Sehen, Gehen, Hören helfen, sondern auch Diabetikern oder Epileptikern eine Stütze sind.

Auch für die so bezeichneten Therapiehunde mit einschlägiger Prüfung, wie sie in der Psycho-, Ergo- oder der Sprach- und Sprechtherapie zum Einsatz kommen, verlangt die Kommune nunmehr keinen Obolus. Die CDU am Ratstisch hätte den entsprechenden Passus gerne auf Hundehalter mit Schwerbehindertenausweis begrenzt, scheiterte damit jedoch an der Mehrheit der anderen Fraktionen.