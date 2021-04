Von Karin Katzenberger-Ruf

Nußloch. "In Nußloch wächst der beste Bärlauch weit und breit." Das weiß Flamur Hajrizi und hält als Beweis ein gut 20 Zentimeter langes Blatt vor die Kamera, das noch voll im Saft steht. Solche Prachtexemplare erntet der Inhaber einer Obst-, Gemüse- und Kräuterhandlung im pfälzischen Schifferstadt im Wald von Nußloch quasi bündelweise. Und zwar oft mit zwei oder drei gezielten Schnitten. Sohn Beqir, die Eltern und ein Schwager helfen an diesem Samstagvormittag bei der Ernte mit. "Wir werden wohl auf mindestens 70 Kilo kommen", schätzt Flamur.

Der Bärlauch wird vor Ort in 100-Gramm-Portionen gebündelt und kommt so in die Transportkisten. Manche Bündel werden vor Ort gewogen, doch Flanur versichert: "Wir haben ein Gefühl für das richtige Gewicht, die Bündel wiegen eher 20 Gramm mehr." Der Ladenpreis liegt bei etwa 2,60 Euro.

Das Familienunternehmen bekam vom zuständigen Förster eine Erntefläche von rund zwei Hektar zugewiesen, schneidet jeweils aber nur auf wenigen Quadratmetern Bärlauch, damit die Pflanzen gut nachwachsen. Pro geerntetem Kilogramm ist ein Euro an die Gemeindeverwaltung zu entrichten. Am Großmarkt in Mannheim erhalten die Zulieferer für dieses Kilogramm zwischen sechs und 13 Euro.

Im Wald von Nußloch hat sich ein wahrer Bärlauch-Teppich ausgebreitet. Natürlich dürfen sich Spaziergänger dort eine Handvoll oder mehr für den Hausgebrauch mitnehmen. Nur wer den Bärlauch weiter verkauft, muss die Abgabe an den Waldbesitzer zahlen. Flamur und sein Team waren im vergangenen Jahr erstmals vor Ort gewesen – und das war seinen Worten nach das beste Bärlauch-Jahr seit langer Zeit.

Schon weit über ein Jahrzehnt ist sein Familienunternehmen in Sachen Bärlauchernte unterwegs. So auch in den Wäldern von Walldorf, wo die Pflanzen etwas früher sprießen als in der Hanglage von Nußloch. "Von hier aus hat man auch einen schönen Blick über die Rheinebene", freut sich Flamur.

Ein wahrer Bärlauch-Teppich hat sich im Nußlocher Wald gebildet. Foto: Katzenberger-Ruf

Zur Ernte hat der Pfälzer einen kleinen Transporter auf einem schmalen Waldweg geparkt. "Habt ihr denn keinen besseren Parkplatz gefunden", schnauzt ihn im Vorübergehen ein Mann mit Hund an. Flamur nimmt’s gelassen und versichert: "Die meisten Nußlocher, die hier vorbeikommen, sind sehr, sehr freundlich." Aber nicht nur deshalb will er im nächsten Jahr garantiert wiederkommen.

Von Anfang März bis Ende April dauert der Zeitraum, in dem Händler im Wald Bärlauch ernten dürfen. Der eigentliche Erntetermin hängt dann davon ab, wann die Pflanzen zu blühen beginnen. Die Knospen sind übrigens essbar und lassen sich ähnlich wie Kapern einlegen.

Wegen seiner wertvollen Inhaltsstoffe, die dem Körper gut tun und ihn entgiften, wird der Genuss von Bärlauch gern als "Frühlingskur" empfohlen. Die frischen Blätter mit dem zarten Knoblauchduft und -geschmack passen bestens in grünen Salat, zu Tomaten, Quark oder einfach aufs Butterbrot. Ebenso passt der Bärlauch als frühlingsgrün färbende Zutat in ein leckeres Schaumsüppchen. Als Pesto mit Öl und Parmesankäse hält er sich im gut verschlossenen Glas monatelang. Also quasi bis zur nächsten Saison.