Nußloch. (agdo). Was macht ein Esel mit einer roten Nikolausmütze vor dem Drogerie-Markt in Nußloch? Ganz einfach: Esel Emil begrüßte die Besucher. Mit ihm ist neuerdings das Maskottchen der Drogeriemarktkette Rossmann im Ort präsent. "Wir hoffen, dass der Drogeriemarkt den Ortskern belebt", sagte Bürgermeister Joachim Förster. In Nußloch gab es einst eine Schlecker-Filiale. Nachdem die Kette 2012 insolvent gegangen war, zog der Nahversorger Markthaus in die Räume ein. Im Sommer musste nun das Markthaus ausziehen. Jetzt gibt es dort wieder einen Drogeriemarkt.

"Wir freuen uns, den Drogeriebedarf in Nußloch abzudecken", sagte Rosmann-Bezirksleiterin Funda Haser. Denn die nächsten Drogeriemärkte gebe es erst wieder in Leimen, Walldorf oder Wiesloch. Im Rahmen der Eröffnung spendete Rossmann 1000 Euro an das Deutsche Kinderhilfswerk. Dieses gibt das Geld wiederum der Nußlocher Schillerschule. Es kommt der Vorbereitungsklasse, in der überwiegend Flüchtlingskinder sind, zugute.

Unter dem Motto "Stärken stärken, um Schwächen zu schwächen" soll den Schülern etwa durch Kindertheater-Besuche die Sprache nähergebracht werden, wie Rektorin Sabine Metzger erklärte. Geplant sind zudem Ausflüge nach Heidelberg oder in die Region sowie die Zubereitung regionaler Spezialitäten. Vom Esel Emil jedenfalls waren die Kinder restlos begeistert.