Nußloch. (agdo) Momentan reiht sich am Fashion-Park noch ein Lastkraftwagen nach dem anderen. Doch das soll sich ändern: In der Max-Berk-Straße/In den Meckeswiesen sollen 25 Lkw-Stellplätze entstehen. Der Technische Ausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung entsprechende Pläne zur Kenntnis genommen.

"Der Bauherr sieht vor, auf beiden Flurstücken insgesamt 25 Lkw-Stellplätze auf wasserdurchlässigem Schotter zu schaffen", sagte Bürgermeister Joachim Förster. Der Bebauungsplan sehe in diesem Bereich ein Gewerbegebiet vor; dazu gehören auch Lagerhäuser und -plätze - und eben auch Lkw-Stellplätze. Somit sei die Errichtung der Parkplätze zulässig, so Förster weiter. Die Zufahrt soll über den Radweg und einen öffentlichen Grünstreifen erfolgen.

Das Gebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, daher ist das Wasserrechtsamt am Verfahren beteiligt. Das Wasserrechtsamt prüfe, ob für einen Lkw-Stellplatz eine Schotteranlage ausreichend sei, so Förster. Ines Veits (Grüne) hatte Bedenken, dass bei einer Schotteranlage eventuell verunreinigte Flüssigkeiten aus den Lastern heraustropfen und dann in den Boden sickern. Aus dem Grund prüfe das Wasserrechtsamt, so Förster.

Susanne Wenz (SPD) sorgte sich um den Radweg und dass dieser wegen der Zufahrt irgendwann kaputt gehe. Erleichtert war sie allerdings über die Parkplatz-Pläne aufgrund der dortigen Müllsituation. Denn die Lastkraftwagenfahrer würden dort Dreck hinterlassen, berichtete Wenz und meinte: "Auf dem Parkplatz gibt es hoffentlich Mülleimer."