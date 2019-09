Nußloch. (cm) Die Kennzeichen der Autos fehlen, bei einem Wagen sind die vorderen Scheinwerfer eingeschlagen, das andere ist bis zum Dach vollgestopft mit Gerümpel. Um die Autos herum sprießt das Unkraut kniehoch. Die Anwohner in der Humboldtstraße sind sauer, weil sie dies täglich sehen müssen. Zwei abgemeldete Autos stehen auf einem Hof vor zwei Garagen am Gehweg und wurden - zumindest wenn man nach der Höhe des Unkrauts geht - schon lange nicht mehr bewegt. Sie gammeln vor sich hin. Die Anwohner beklagen, dass die Gemeinde hier nicht aktiv wird. Was zur Frage führt: Ist es überhaupt erlaubt, Autos abzumelden und auch auf einer öffentlich zugänglichen Fläche auf Dauer abzustellen?

Ja, sagt Patric Henze. Zumindest in diesem Fall. Der Mitarbeiter des Nußlocher Ordnungsamtes hat sich intensiv mit dem Fall beschäftigt. Bereits vor längerer Zeit habe die Gemeinde einen Hinweis bekommen, dass auf dem Areal das Unkraut sprießt. "Wir haben dann mit dem Eigentümer gesprochen, der alles wieder in Ordnung gebracht hat", so Henze. Über die Monate sei dann wieder alles gewachsen - und jetzt liege auch noch eine Beschwerde über die abgemeldeten Autos vor. Henze betont, dass es sich zunächst einmal um einen Privatparkplatz handelt. Bei diesem habe die Gemeinde nichts mitzureden. Die entscheidende Frage sei aber, ob dieser Parkplatz durch seine Lage noch dem öffentlichen Verkehrsraum zuzuordnen ist. Schließlich liege dieser an einer Straße beziehungsweise dem Gehweg und sei zugänglich. Sollte es sich um öffentlichen Verkehrsraum handeln, dürfe die Gemeinde aktiv werden.

Entscheidend seien die Straßenverkehrsordnung und die dazugehörige Kommentierung. Es handle sich demnach um einen "nicht dem öffentlichen Verkehr dienenden, zu einem Wohngebäude gehörenden Garagenvorplatz auch ohne Absperrung". Dieser befinde sich in privatem Eigentum. Entscheidend sei, so Henze, dass die Verkehrsteilnehmer bestimmbar sind - also nicht wie auf einem Supermarktparkplatz. "Wir befinden uns im Privatrecht und werden deshalb bei den abgemeldeten Autos nicht einschreiten", sagt Henze. "Die Gemeinde ist nicht zuständig." Dies ändere sich nur dann, wenn von den Autos eine Gefahr ausgehe, also zum Beispiel Öl ausläuft. "Dafür gibt es aber keine Anzeichen", so der Fachmann. Beim Wildwuchs auf der Fläche hingegen werde die Gemeinde wieder aktiv.