Ein Stopp am Schindelmacher-Denkmal auf dem Lège-Cap Ferret-Platz durfte nicht fehlen: Was es damit auf sich hat, wusste Günter Wittmann (mit Ordner in der Hand) natürlich auch zu erzählen. Foto: Popanda

Von Werner Popanda

Sandhausen. Wenn Günter Wittmann über "sein" Sandhausen berichtet, dann ist es immer auch eine Ode an die Sandhäuser. Diejenigen, die der Gemeinde ihren Stempel aufgedrückt haben, weiß der Wittmann in zig Geschichten zu würdigen. Und ein paar davon erzählte er am Samstagnachmittag bei einer Führung durch den historischen Ortskern.

Die Veranstaltung der Volkshochschule (VHS) Südliche Bergstraße war ausgebucht. Den vielen Teilnehmern versprach Andrea Reith von der VHS vorab eine "interessante und kurzweilige" Tour. Damit traf sie den Nagel auf den Kopf.

Das "alte" Sandhausen ist heute kaum noch erkennbar. Vielen Gebäude sind im Laufe der Zeit abgebrochen worden. Doch Wittmann lässt Vergangenes wieder lebendig werden. Ein Spaziergang mit ihm ist ein tiefes Eintauchen in die Ortshistorie. Dabei begeht er die historischen Pfade keineswegs Eins zu Eins. Sondern nur allzu gerne gerät er spontan ins Plaudern. Dies geschieht immer wieder, was jedoch keinen in der Gruppe großartig zu stören scheint.

Mit einer Ausnahme: "Eine halbe Stunde Verspätung genehmigt mir die Heidi Falter, mehr aber nicht", kündigte Wittmann gleich zu Beginn an. Denn im Weinkontor Falter sollte die Tour mit einem Glas Wein und einem kleinen Snack enden. Deshalb kam es aus Wittmanns Sicht bei der Führung schlicht "auf jede Minute" an.

Das kam es im Endeffekt natürlich nicht. Was auch deswegen zu schade gewesen wäre, weil er mit dieser Prämisse im Hinterkopf womöglich darauf verzichtet hätte, die "drei Sandhäuser Himmelsrichtungen" zu erläutern. Als da wären: "oben" wie "Hauptstraße nuff", "unten" wie "Hauptstraße runner" und "hinaus" wie "Bahnhofstraße naus". Rechnete man "Dilje rübber", also "Richtung Sankt Ilgen", auch noch hinzu, dann hätte man es sogar mit vier Sandhäuser Himmelsrichtungen zu tun.

Allerdings beschränkt sich Günter Wittmann beileibe nicht auf derart humoristische Einsprengsel. Sondern zeichnet auch Zeiten nach, die von den seinerzeit Lebenden nur mit äußerst viel Humor zu ertragen gewesen sein dürften. Sprich: Zeiten, in denen zum Beispiel die Kindersterblichkeit in Sandhausen sehr, sehr hoch war. Wie Günter Wittmann erklärte, lag dies auch daran, dass die von den Buben und Mädchen getrunkene Milch nicht keimfrei war.

Hierüber sei Nathan Straus, der Mitbesitzer des New Yorker Kaufhauses "Macy", von jüdischen Glaubensbrüdern in Sandhausen unterrichtet worden. Und Straus habe umgehend für Abhilfe gesorgt, was Günter Wittmann mit einem uralten Foto dokumentierte. Auf diesem erblickt man eine Kinderschar im Hof eines Bauern, der sie dank einer Spende von Nathan Straus mit einwandfreier Milch versorgte.

Doch wäre Wittmann nicht Wittmann, würde er es hierbei belassen. So hielt er zum einen fest, dass besagter Bauernhof dort stand, wo heute die "gelben Häuser" gegenüber der ehemaligen Synagoge und des Alten Rathaus entlang der Hauptstraße stehen. Und zum anderen wies er darauf hin, dass Nathans Bruder Isidor und dessen Frau Ida 1912 beim Untergang der "Titanic" das Leben verloren. Ja, so klingt es, wenn sich die große Welt- und die kleine Ortsgeschichte interessant und kurzweilig verbinden.

Klar doch, so manches hiervon ist auch in dem 1986 von der Kommune selbst herausgegebenen und nach wie vor prächtigen "Heimatbuch der Gemeinde Sandhausen" enthalten. Was freilich nicht zu überraschen vermag angesichts solch vorzüglicher Autoren wie etwa Rudi Dorsch, Reinhard Düchting, Rudolf Lehr, Robert Kögel, Manfred Löscher, Oskar Schmitt und Ludwig Zimmermann. Folglich ist beispielsweise das, was der seit 2002 im lokalen Verkehrs- und Heimatverein aktive Günter Wittmann über Gasthäuser wie "Zum Goldenen Hirsch" und "Zum goldenen Löwen" zu berichten weiß, auch in Rudolf Lehrs diesbezüglichem Beitrag im Heimatbuch nachzulesen. Selbstredend nicht Wort für Wort.