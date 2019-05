Neckargemünd. (cm) Sie sind die neuen "Stars" in der Stadt am Neckar: Nelli und Nelson. Das Schwanenpaar brütet seit einigen Wochen bei der Seniorenwohnanlage in der Mühlgasse an der Elsenz und erwartet schon bald Nachwuchs. Das Nest liegt direkt an einem Fußweg, sodass die Neckargemünder das Geschehen aufmerksam verfolgen können.

Nach dem RNZ-Bericht meldeten sich mehrere Leser und erzählten, dass nicht - wie von der Stadt mitgeteilt - fünf Eier im Nest liegen, sondern neun. Dies beweist auch ein Foto von Christa Muley, die regelmäßig nach den Schwänen schaut.

Es sind also noch mehr flauschige Küken zu erwarten, die bald die Herzen der Menschen erwärmen. Wann dies der Fall sein wird, ist unklar. Denn es ist nicht bekannt, wann die Brut begonnen hat. Die Brutzeit beträgt etwa 40 Tage.

Manche Menschen meinen es allerdings zu gut mit den Schwänen und füttern sie mit Brot. Die Stadt wies nun darauf hin, dass den Tieren das Brot nicht gut bekommt. "Die natürliche Nahrung eines Schwans sind Wasserpflanzen", heißt es.

"Und was für unsere Kinder gilt, sollte auch bei den Schwänen gelten: am besten gleich an gesunde Ernährung gewöhnen." Außerdem wird darauf hingewiesen, dass große Menschenansammlungen so nah am Nest für die Tiere puren Stress bedeuten.

Übrigens: Die Bewohner der nahen Seniorenwohnanlage haben für den männlichen Schwan einen eigenen Namen gefunden. Dies berichtet RNZ-Leser Peter Treibel, dessen Mutter in der Seniorenwohnanlage direkt oberhalb des Schwanennestes lebt: "Das männliche Tier heißt bei uns Lumpi, weil es so häufig abwesend ist und seine brütende Schwänin alleine lässt."