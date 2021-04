Neckarsteinach. (cm) "Achtung Lebensgefahr! Betreten verboten! Es besteht Einsturzgefahr!" Das lesen seit einigen Monaten alle Wanderer, die gerne die Burg Schadeck – besser bekannt als "Schwalbennest" – erklimmen würden. Hier wird derzeit die marode Holztreppe erneuert. Das Schild mit der eindringlichen Warnung hielt einen Mann aus Neckarsteinach am Donnerstagabend aber nicht davon ab, es dennoch zu versuchen. Er stürzte beim Versuch, das hölzerne Tor am Aufgang zur Burg zu überwinden und zog sich dabei eine stark blutende Platzwunde am Kopf zu.

Stadtbrandmeister Sven Schmitt berichtete auf RNZ-Anfrage, dass die Feuerwehr um 22.23 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes alarmiert wurde. Das Problem sei gewesen, dass das "Schwalbennest" nur fußläufig zu erreichen sei und der Besatzung des Rettungswagens aus Eberbach die Ortskenntnis fehlte. Dabei seien die Einsatzkräfte auf dem Vier-Burgen-Parkplatz bereits von einem Begleiter des Mannes empfangen worden, der von der Burg heruntergeeilt war. Nach einem über zehnminütigen Fußmarsch war die Burg erreicht, wo zwei Frauen bei dem Mann geblieben waren. "Der zwischen 50 und 60 Jahre alte Mann lag verletzt auf der Treppe, war aber wieder bei Bewusstsein", berichtet Schmitt. "Er hat viel Blut verloren, konnte aber nach der Erstversorgung der Wunde noch laufen." Sechs von 16 Einsatzkräften waren auf die Burg gelaufen und wären zum Tragen bereitgestanden. Mit dem Rettungswagen ging es dann in die Heidelberger Chirurgie.

"Der Mann wollte wohl über das Holztor klettern, ist dabei aber abgerutscht und mit dem Hinterkopf auf dem nahen Geländer aufgeschlagen", rekonstruiert Schmitt. "Das war keine gute Idee, sondern lebensgefährlich – das hätte noch viel schlimmer ausgehen können."