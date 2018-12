Die Rotoren der fünf Windräder am Greiner Eck drehen ihre Runden, der Stromgewinn ist enorm. Beim Windparkfest konnten sich die Besucher ein Bild vom Innenleben im Technikraum machen. Dazu mussten sie nicht lange Anstehen, im Gegensatz zum Festzelt der Feuerwehr. Fotos: kaz

Von Karin Katzenberger-Ruf

Neckarsteinach. "Erst Essen, dann Windrad?" Das fragte eine Frau ihren kleinen Begleiter. "Erst Windrad", antwortete das Kind. Kurz vor 13 Uhr gestern war die Warteschlange vor dem Verpflegungsstand der Freiwilligen Feuerwehr schon länger als jene vor dem Eingang ins Innere des Windrads Nummer Eins am Greiner Eck. Das erste Windparkfest vor Ort hatte durchaus Volksfestcharakter mit Bratwurst, Livemusik und Windrädchen-Basteln. Die Menschen strömten in Scharen an den Veranstaltungsort. Zu Fuß, mit dem Mountainbike oder mit dem eignes eingerichteten Shuttle-Bus.

"Eigentlich wollten wir um 16 Uhr Schluss machen, aber das wird wohl nichts", erklärte Michael Jost, der Geschäftsführer der Energiegenossenschaft Starkenburg, gegen 15.30 Uhr und freute sich über den Ansturm, der seinen Worten nach alle Erwartungen übertroffen hat. Mal in das Innere eines Windrads schauen: Das interessierte alle Gäste. Dabei gibt es außer einem Technikraum und einem Fahrstuhl, der laut Diplom-Ingenieur Andreas Vondung von den Stadtwerken Viernheim "Aufstiegshilfe" genannt werden muss, eigentlich nicht viel zu sehen. Regulär dürfen damit nur Monteure in etwa 125 Meter Höhe fahren - und dann auch nur in voller Sicherheitsmontur, um notfalls abgeseilt werden zu können. Die letzten zehn Meter müssen sie über eine schmale Leiter hoch, weil der Turm oben nur noch einen Durchmesser von drei Metern hat und für die Aufstiegshilfe kein Platz mehr ist.

Bei einem Wissensquiz rund um den Windpark war aber durchaus eine Reise in die Höhe zu gewinnen. Wer neun Fragen bezüglich der Tiefe des Fundaments, des Rotordurchmessers oder der durchschnittlichen Stromproduktion richtig beantwortete, hatte die Chance auf den Hauptgewinn: einen Flug über das Greiner Eck im Ultraleichtflieger.

Beim offiziellen Teil im Festzelt übernahm Ralph Franke als Geschäftsführer der Stadtwerke Viernheim und Bad Vilbel die Begrüßung der Gäste. Darunter fanden sich die Bergsträßer SPD-Bundestagsabgeordnete Christine Lambrecht, die Bürgermeister von Neckarsteinach und Hirschhorn, Herold Pfeifer und Oliver Berthold, sowie die hessischen BUND-Kreisvorstandssprecher Guido Carl und Hertwig Winter. Sie wünschten - wie schon Pfeifer - dem Windpark "immer genügend Wind unter den Rotorflügeln". Ihren Worten nach grenze sich der BUND entschieden "von den schrillen, einseitig und kompromisslos subjektiven Haltung der allenthalben wie Pilze aus dem Boden schießenden Bürgerinitiativen" ab.

Windräder veränderten die Landschaft und manchen Menschen graue es vor dem sichtbaren Einzug der Technik auf den lieblichen Hügeln des Odenwalds . Andere sähen in den schlanken Riesen Zeichen des Fortschritts. "Was hier errichtet wird, ist Zukunft", war auch das Credo von Christine Lambrecht, die erzählte, dass sie als Atomkraftgegnerin in die Politik gekommen sei. Das Windparkfest eigne sich, um Vorbehalte auszuräumen. Es war nebenbei das erste im Kreis Bergstraße.

Michael Jost sprach davon, dass die Errichtung von Windparks eine Art "Mannschaftssport" sei. Aber eben auch ein Abenteuer, bei dem es um die Investition von Millionen Euro gehe. Seit der Inbetriebnahme im Mai habe der Windpark bereits acht Millionen Kilowattstunden Strom produziert und den Ausstoß von 4000 Tonnen Kohlendioxid verhindert. Diese Zahlen rechnete er zudem auf eine Betriebsdauer von 20 Jahren hoch.

Gegner von Windparks im Odenwald traten beim Fest nicht in Erscheinung. Michael Jost signalisierte Gesprächsbereitschaft mit ihnen, prangerte aber auch "verunglimpfende Aussagen unter der Gürtellinie" an - auf dieses Niveau würden sich die Betreiber nicht begeben.