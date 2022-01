Von Elisabeth Hinz

Neckarsteinach. Wie lange kann in der aus den 1970er-Jahren stammenden Vierburgenhalle noch Sport getrieben werden? Diese Frage stellt sich das Stadtparlament in Neckarsteinach. Die inzwischen marode Halle gehört dem Kreis Bergstraße – und der verschiebt den Beginn der Arbeiten für einen Neubau ständig weiter. Tatsache ist: Die Stadt und die Stadtverordneten wissen seit circa vier Jahren, dass der Zustand der Halle so schlecht ist, dass sie komplett neu gebaut werden muss – und zwar durch den Eigentümer Kreis Bergstraße, denn die Halle ist überwiegend eine Schulsporthalle.

Da sie aber auch von den städtischen Sportvereinen und für Veranstaltungen der Stadt genutzt wird, muss sich die Kommune mit knapp 50 Prozent an den Baukosten beteiligen. Weil der Kreis wissen wollte, ob die Halle wieder als Mehrzweckhalle konzipiert werden sollte, hatte sich die Mehrheit der Stadtverordnetenversammlung im Oktober 2018 auf Wunsch der Vereine für die teuerste Variante eines Neubaus entschieden; nämlich mit vergrößerten Maßen von 25 mal 44 Metern und einer Tribüne für etwa 200 Besucher.

Für eine solche Halle wurden damals die Kosten auf 5,4 Millionen Euro geschätzt, wobei Neckarsteinach alle Kosten allein tragen müsste, die über den Bau einer reinen Schulsporthalle hinausgehen. Diese Kosten wurden auf rund 3,2 Millionen Kosten geschätzt. Damals wurde der Stadt vom Leiter des kreiseigenen Amtes "Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft" mitgeteilt, dass die Halle so schnell wie möglich gebaut werden sollte. Deshalb stellte die Verwaltung auch schon für den Haushalt 2019 eine Summe von 70.000 Euro nur für die Planung des Neubaus ein. Diese wurden dann aber nicht gebraucht, weil der Kreis wiederum keine Gelder in seinem Haushalt zur Verfügung hatte.

Und auch im aktuellen Haushalt für das Jahr 2022 hatte die Stadtverwaltung wieder 100.000 Euro für die Planungskosten der neuen Halle eingestellt, während vom Kreis hierzu gar nichts kam. Die Stadtverordneten waren darüber derart verärgert, dass die Fraktionen in einem Brief den Landrat des Kreises, Christian Engelhardt, zu einem Gespräch nach Neckarsteinach einluden: Sie wollten von ihm persönlich erfahren, wie es denn nun mit der Vierburgenhalle weitergehen sollte.

Doch der Landrat kam nicht; deshalb verfassten die Fraktionen von SPD, FWG und CDU im Dezember 2021 eine Resolution an den Landrat, in der sie den Zustand der Halle mit tropfenden Dächern und unhygienischen sanitären Anlagen schilderten; mit der Gefahr, dass die Halle wegen dieser Mängel von den Aufsichtsbehörden geschlossen werden könnte. Der Kreis wurde aufgefordert, nachträglich die nötigen Mittel im Kreishaushalt für 2022 einzustellen.

Als Antwort auf diese Resolution kam dann die Einladung zu einer Video-Konferenz kurz vor Weihnachten. Teilnehmer waren die Fraktionssprecher, Bürgermeister Herold Pfeifer und der Bauamtsleiter Roland von Petersdorff-Hagendorn – auf der Kreisseite aber nicht der Landrat, sondern Johannes Kühn als technischer Betriebsleiter des Eigenbetriebs sowie Alexander Löffelholz von der Pressestelle.

Von diesem Gespräch berichteten einige Teilnehmer in der jüngsten Haupt- und Finanzausschusssitzung übereinstimmend: Der Kreis habe klargestellt, dass er wegen fehlender finanzieller und personeller Kapazitäten nicht vor 2024 Planungsgelder für den Neubau im Haushalt einstellen könne. Mit der Fertigstellung selbst sei dann wohl nicht vor 2027 zu rechnen.

Unter den Stadtverordneten rief diese Information Empörung hervor, denn inzwischen hatten heimische Sportvereine darüber berichtet, dass der Sportbetrieb in der Halle nicht mehr zumutbar sei. Auch die Schule soll sich schon beim Kreis beklagt haben.

Erster Stadtrat Wolfgang Sponer (in Vertretung von Bürgermeister Herold Pfeifer) schlug vor, die eingeplanten Haushaltsmittel von 100.000 Euro um nur ein Jahr zu verschieben, um dem Kreis deutlich zu machen, wie stark man an dem Neubau interessiert sei. Einstimmig angenommen wurde dann der Vorschlag der FWG, die eingestellten 100.000 Euro in den Finanzplan 2024 und die weiteren Baukosten in Höhe von 2,5 Millionen Euro auf die Finanzpläne von 2025 und 2026 zu verteilen.

Als sich die RNZ selbst bei der Pressestelle um eine aktuelle Stellungnahme des Kreises Bergstraße bemühte, bekam sie folgende schriftliche Antwort: "Die Vierburgenhalle soll planmäßig erneuert werden. Hierzu wird eine neue Halle gebaut. Der Kreis Bergstraße sowie auch die Kommune sind darauf bedacht, dass die Planung für den Neubau unter Beachtung der finanziellen sowie vor allem der personellen Positionen noch in diesem Jahr beginnt." Parallel wurde vonseiten des Kreises Bergstraße zugesagt, dass bis zur Fertigstellung des Hallenneubaus die Kosten der erforderlichen Bauunterhaltung der bestehenden Vierburgenhalle uneingeschränkt getragen würden.