Auch Bürgermeister Herold Pfeifer und „Impflotse“ Wolfgang Spranz packten in der Vierburgenhalle bei der Vorbereitung mit an. Foto: Alex

Von Christoph Moll

Neckarsteinach.Jetzt geht es schneller als gedacht: Bereits am kommenden Montag erhalten im Heidelberger Umland erstmals Personen außerhalb eines Impfzentrums oder Pflegeheims die Corona-Schutzimpfung – und zwar im hessischen Neckarsteinach. Der Besuch eines mobilen Impfteams in der Vierburgenhalle soll über 80-Jährigen die Fahrt ins 50 Kilometer entfernte Bensheim ersparen, wo sich das Impfzentrum für den hessischen Kreis Bergstraße befindet. Eine Impfung im nahen, aber badischen Heidelberg ist nicht möglich, da nur innerhalb der Bundesländer geimpft wird. Das Angebot gilt nur für Bürger aus Neckarsteinach.

"Es ist eine sehr gute Nachricht, dass nun vor Ort geimpft wird", freut sich Bürgermeister Herold Pfeifer. Zusammen mit seinem Hirschhorner Amtskollegen Oliver Berthold hatte er zuletzt immer wieder eine Impfung vor Ort gefordert. "Wir haben nicht lockergelassen", erzählt Pfeifer. Überraschend war nun, dass es so schnell geht. Erst am Freitag vergangener Woche sei die Stadt informiert worden, dass mobile Teams nach dem Abschluss der Impfungen in Pflegeheimen in die Kommunen kommen und über 80-Jährige impfen. Und dass sie in den Orten anfangen, die besonders weit weg von Bensheim liegen. Das sind Neckarsteinach und Hirschhorn, wo es am Dienstag für dortige Einwohner weitergeht.

Damit begann ein organisatorischer Kraftakt. Die Stadt suchte die Adressen aller über 80-Jährigen heraus. Von den 282 Personen blieben etwa 240 übrig, die bisher noch nicht in Darmstadt oder Bensheim geimpft wurden. Sie wurden angeschrieben. Die Briefe haben Mitarbeiter der Stadt – auch Pfeifer selbst – und ehrenamtliche "Impflotsen" zugestellt, damit es schneller geht. Die Senioren wurden gefragt, ob sie eine Möglichkeit haben, nach Bensheim zu kommen. Falls ja, hätten sie keinen Anspruch auf die Impfung vor Ort. Diese ist für Personen gedacht, "die in ihrer Mobilität stark eingeschränkt sind".

"Fast eine Woche waren wir nur am Telefon und haben Rückfragen beantwortet", erzählt Pfeifer. Es meldeten sich rund 150 Personen, von denen 100 die Vorgaben erfüllten. Sie werden am Montag zwischen 9 und 15 Uhr den Impfstoff von Moderna erhalten. Genau so viele Impfdosen sind nun verfügbar. Sie erhielten erneut Post mit der Zusage. Nur wer einen Termin erhalten hat, wird geimpft.

Am Freitag verwandelte der Bauhof die Vierburgenhalle in ein "Impfzentrum". Die Impflinge werden auf einer "Einbahnstraße" von Station zu Station geführt: Am Empfang müssen sie sich ausweisen, es folgt ein Aufklärungsgespräch mit einem Arzt und auf dem Spielfeld wird in mehreren "Kabinen" geimpft. Danach gibt’s den Impfnachweis und eine Einladung zur zweiten Spritze am 29. März. Dann kommt das mobile Impfteam erneut vorbei. Die Einrichtung bleibt nicht bis dahin stehen, da Schulsport in der Halle stattfindet und am 14. März hier ein Kommunalwahllokal beheimatet ist. "Zuerst habe ich gedacht, dass wir es in der kurzen Zeit nicht schaffen", gesteht Pfeifer. "Aber wir haben ein tolles und motiviertes Team."