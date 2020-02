Von Elisabeth Hinz

Neckarsteinach. Nach viereinhalbmonatigem Ringen ist jetzt in der jüngsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Haushalt für das Jahr 2020 endlich beschlossen worden – und zwar mit zehn Stimmen von SPD und FWG, drei Enthaltungen und drei Nein-Stimmen. Das umfangreiche Zahlenwerk schließt im Ergebnishaushalt – im Umfang von rund 10,12 Millionen Euro bei den Einnahmen und 10,10 Millionen Euro bei den Ausgaben – mit einem kleinen Überschuss von rund 20.000 Euro ab. Dieser Überschuss ist notwendig, damit der Haushalt überhaupt für die Behörden genehmigungsfähig ist, wie Bürgermeister Herold Pfeifer und Kämmerer Harry Hack betonten.

Im Finanzhaushalt wurden für Investitionen circa drei Millionen Euro festgesetzt. Wesentliche Veränderung bei den Gemeindesteuern ist die Erhöhung der Grundsteuer B von bisher 700 auf jetzt 850 Prozent. Diese Höhe war von der FWG zur Bedingung für eine Zustimmung zum Haushaltsentwurf gemacht und von der SPD unterstützt worden. Die Verwaltung hatte sich energisch für eine Erhöhung auf mehr als 1000 Prozent eingesetzt. Pfeifer hatte eindringlich davor gewarnt, diesen Vorschlag abzulehnen, da sonst im nächsten Jahr der Fehlbetrag noch höher und dann zu einer drastischen Erhöhung der Hebesätze führen würde.

Marcus Augsburger (SPD). Foto: Hinz

> Marcus Augsburger (SPD) empfahl dem Magistrat, künftig die Haushaltsberatungen erst im Januar vorzunehmen, um belegbare Planzahlen zur Verfügung zu haben. Das entspreche zwar nicht der hessischen Gesetzgebung, "hätte uns aber wahrscheinlich sehr viel Arbeit und Frust erspart". Erschwerend sei hinzugekommen, dass die anderen Fraktionen in der damaligen Sitzung eine Senkung der Grundsteuer B von 700 auf 600 Prozent beschlossen hätten. Diese hätte das mit 78.000 Euro angepeilte Defizit im Haushaltsentwurf noch um circa 110.000 Euro vergrößert. Hinzu kam, dass die aktuellen Planzahlungen des Landes Hessen zum kommunalen Finanzausgleich erst im November 2019 vorlagen und auch die Bemessungsgrundlagen für die Realsteuern sowie die Hochrechnungen für Wasser- und Abwassergebühren erst im Januar bekannt waren.

Durch zusätzlich drohende Einbrüche bei den kommenden Einnahmen – zum Beispiel der Gewerbesteuer – würde sich der Haushalt in den nächsten Jahren weiter verschlechtern. Da aber die Kommunalaufsicht auf keinen Fall einen defizitären Haushalt genehmige, dürfte die Stadt auch nicht mit den erforderlichen Investitionen – wie Sanierung der Kanäle, Neubau des Kindergartens oder der Vierburgenhalle – beginnen. Und auch die Bereitstellung von Mitteln für freiwillige Leistungen für die Feuerwehr, andere Vereine oder Feste und Märkte sieht die SPD "als Fundament für das Zusammenleben in Neckarsteinach". Man dürfe die Augen nicht davor verschließen, dass eine "weitere Anhebung der Steuern und Gebühren unumgänglich wird". Augsburger beklagte auch sehr "das ständig steigende Defizit im Bereich der Kinderbetreuung", für die die Stadt mittlerweile jährlich rund eine Million Euro aufzubringen habe. Da diese Aufgabe weitgehend von Bund und Land an die Kommunen delegiert werde, frage er sich, wo eigentlich das Konnexitätsprinzip bliebe, wonach "wer bestellt, auch bezahlt". Er appellierte deshalb an die anderen Fraktionen, "mit angepassten Planzahlen und Anhebung der Realsteuern einen vertretbaren positiven Haushalt auszuweisen".

Nicolas Lennartz-Bock (FWG). Foto: privat

> Nicolas Lennartz-Bock (FWG) nahm zu Beginn seiner Rede Bezug auf die frühe Einbringung des Haushalts und stellte fest: "Vom ursprünglich eingebrachten Haushalt ist nicht mehr viel übrig und das Papier nicht wert, auf dem er gedruckt wurde." Viele Stunden der Beratung waren umsonst, ständig habe das Ergebnis zwischen ausgeglichen, leicht defizitär und extremer Unterdeckung gewechselt. Das könne man nicht auf die von der FWG beantragte Senkung der Grundsteuer B schieben, sondern ebenso auf hohe Kreisumlagen, wechselnde Gewerbesteuereinnahmen oder Unglücksfälle wie den Brand des Kindergartens. Durch die für 2020 vorgesehene Darlehensaufnahme steige die Verschuldung der Stadt auf fünf Millionen Euro. Nach der Breitbandverkabelung und der neuen Frischwasser-Parallelleitung gehe es jetzt um die Sanierung der Druckleitung und verschiedener Kanäle. Außerdem sah er den Magistrat in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass nicht jede geplante Ausgabe zwingend notwendig sei; kritisch sah er vor allem die Neuanschaffung von drei Fahrzeugen bei der Feuerwehr oder zwei Fahrzeugen für den Bauhof. Dringender sei die Infrastruktur in der Stadt. Ausdrücklich setzte sich Lennatz-Bock für die größere Variante beim Neubau der Vierburgenhalle ein. Mit dem Bau des neuen Kindergartens müsse auch über eine Neuorientierung bei den Kitagebühren nachgedacht werden. Die gewünschte Senkung der Grundsteuer sei leider wegen der prekären Haushaltslage nicht möglich, aber, so Lennartz-Bock, er wehre sich vehement gegen die von der Verwaltung geforderte Erhöhung auf über 1000 Prozent, für die FWG sei die maximale Obergrenze bei 850 Prozent erreicht.

Patricia Schüssler (Grüne). Foto: Fink

> Patricia Schüssler (Grüne) hatte eine Frage: "Nothaushalt oder nichts?" Sie vermutete, dass "wir wohl die 1020 Prozent bei der Grundsteuer brauchen". Es gäbe keine positiven Signale dafür, eine Senkung dieser Steuer sinnvoll erscheinen zu lassen. Eine Erhöhung der Steuer aber sei für die Bürger wahrscheinlich leichter zu verkraften, wenn sie dafür von den Straßenbeiträgen befreit würden. Zum wiederholten Male kritisierte Schüssler die ihrer Meinung nach mangelnde Transparenz des Haushalts. Das Geld für den Verkauf des Grundstücks im Schönauer Tal sei "nicht in eine sinnvolle Investition geflossen, sondern im Schuldenberg versickert". Sie rechnet mit einem Nachtragshaushalt. Bei den Kitagebühren sei es nicht gerechtfertigt, dass Alleinerziehende die gleiche Gebühr zahlen wie Eltern, die doppelt verdienen. In dieser Situation auch noch die Grundsteuer senken zu wollen, hält Schüsssler für verantwortungslos. Dem vorliegenden Entwurf könne sie nicht zustimmen.

Gerhard Funck (CDU). Foto: Hinz

> Gerhard Funck (CDU) ging auf volle Konfrontation in seiner Haushaltsrede. "Der diesjährige Haushalt für 2020 ist die schwierigste Geburt, seit ich in der Stadtverordnetenversammlung bin! Verantwortlich dafür ist in erster Linie Bürgermeister Pfeifer und unsere Finanzabteilung."

Funck schilderte, wie die von CDU und anderen Fraktionen mehrheitlich beschlossene Senkung der Grundsteuer von 700 auf 600 Prozent bei der Aufstellung des Haushalts zunächst ignoriert wurde, danach aber das Ergebnis ständig zwischen kleinem Überschuss und Defizit wechselte, bis das Defizit schließlich auf 533.000 Euro stieg, ohne dass die Stadtverordneten die entsprechenden Unterlagen erhalten hätten. Später reduzierte die Finanzabteilung das Defizit sogar bis zu einem kleinen Überschuss, während die CDU ein Einsparpotenzial von bis zu 165.000 Euro errechnete, was eine Reduzierung der Grundsteuer auf 600 Prozent gerechtfertigt hätte. Doch dieser Entwurf wurde dann von Bürgermeister Pfeifer wieder zurückgezogen. Wenn schon gespart werden müsse, dann frage er sich, ob wirklich drei neue Fahrzeuge für die Feuerwehr, zwei weitere für den Bauhof und eine ligafähige Vierburgenhalle zwingend notwendig wären. Weiterhin bemängelte Funck die hohen zusätzlichen Kosten für den Waldkindergarten von 140.000 Euro, die zu den Kosten von über einer Million Euro für den städtischen und den evangelischen Kindergarten noch hinzu kämen. Bei den Gebühren liege Neckarsteinach im Vergleich zu den umliegenden Gemeinden im oberen Drittel. Aus all diesen Gründen könne er der Erhöhung der Grundsteuer auf 850 Prozent nicht zustimmen.