Grüßt bald wieder an der B 37: Ein „Willkommen in Hessen“-Schild. Foto: Alex

Neckarsteinach. (lesa) Verfrühtes Weihnachtsgeschenk für die Vierburgenstadt: Wenige Tage nach dem Verschwinden der "Willkommen in Hessen"-Schilder an den Ortseingängen von Neckarsteinach und Hirschhorn (die RNZ berichtete) sind die vermutlich gestohlenen Tafeln zwar nach wie vor weg, dafür kommt frohe Kunde von oberster Stelle. "Das Land kümmert sich um neue Schilder", teilte die hessische Landesregierung am Mittwoch mit. Sie selbst ersetzen kann die Stadt nämlich nicht. Als Bundesstraße ist das Land für die Beschilderung der B 37 zuständig.

"Wir lassen keinen Zweifel daran, dass Neckarsteinach und Hirschhorn zu Hessen gehören und möchten die Menschen weiter in unserem schönen Land willkommen heißen", wird Staatsminister Axel Wintermeyer zitiert. Der Chef der Staatskanzlei hatte 2017 auch die originalen Schilder – landesweit die einzigen ihrer Art – organisiert. Nach seiner offiziellen Zusage konnte Bürgermeister Herold Pfeifer nun neue Willkommensgrüße in Auftrag geben. Die Rechnung zahlt das Land.

Beim Rathauschef ist die Freude über den unverhofften Ersatz groß. Denn noch vor wenigen Tagen hatte er sich im Gespräch mit der RNZ gegenüber einer Wiederbeschaffung skeptisch gezeigt. "Ich weiß noch nicht wie, aber ich setze alles daran, wieder solche Schilder zu bekommen", so Pfeifer damals.

Erfolgreich war der Bürgermeister letztlich mit dieser Taktik: "Nachdem die RNZ über das verschwundene Schild berichtet hat, habe sowohl ich als auch die Landtagsabgeordnete Birgit Heitland den Artikel an die Staatskanzlei weitergeleitet", berichtet Pfeifer. Kurz darauf habe er die freudige Nachricht erhalten, dass der Minister einen Ersatz der Beschilderung unterstütze. Die ist indes von übergeordneter Bedeutung, zeigt sie doch nach einstigen Landeswechsel-Ambitionen die Verbundenheit der Vierburgenstadt mit dem Land. "Die Schilder bedeuten, dass wir in Hessen sind", betont Pfeifer. Dass die Zusage zu einem Ersatz nun "ratzfatz" kam, freut ihn umso mehr.

Bis beide Schilder wieder die Grenzgänger auf der B 37 in Hessen willkommen heißt, dauert es allerdings noch bis nach den Feiertagen. "Die Schilder sind bestellt und für Januar zugesagt", sagt Pfeifer. "Sie werden so aussehen wie die vorherigen und genauso groß sein." Wenn es so weit ist, sollen sie bei einem Pressetermin in die momentan leeren Fassungen ihrer Vorgänger geschraubt werden. In der Hoffnung, dass sie dort diesmal auch bleiben ...